Ришарлисон в одних трусах изобразил празднование Роналду в тренажерке: «Голубь вернулся 🔥»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Ришарлисон Ив Биссума Футбол

Ришарлисон в трусах изобразил празднование Роналду в тренажерке «Тоттенхэма».

Бразильский нападающий вернулся в расположение лондонского клуба для подготовки к предстоящему сезону Премьер-лиги.

Видео своего празднования в компании полузащитника Ива Биссума Ришарлисон опубликовал в инстаграме с подписью: «Siiiiiiiii, голубь вернулся 🔥». 

Ришарлисон о депрессии: «После ЧМ мне казалось, что все рушится, я хотел сдаться. Найдите психолога, если нуждаетесь в этом – это спасает жизни, так или иначе»

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6 комментариев
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Петух в курятнике
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Хорошо хоть не травмировался.
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Голубь вернулся в голубятню
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Ришарлисон хорошо заменяет голубя в Европе, когда основной голубь пылит в Аравии)
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Напомнило видос как пацан на утреннике шлепнулся. Надеюсь с ним все в порядке
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Ответ Фут.Боль
Хорошо хоть не травмировался.
С языка снял прямо))) думаю растяжение он получил иначе как понять его замену в кадре потом на темненького?)))
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