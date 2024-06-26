Ришарлисон в одних трусах изобразил празднование Роналду в тренажерке: «Голубь вернулся 🔥»

Ришарлисон в трусах изобразил празднование Роналду в тренажерке «Тоттенхэма».

Бразильский нападающий вернулся в расположение лондонского клуба для подготовки к предстоящему сезону Премьер-лиги.

Видео своего празднования в компании полузащитника Ива Биссума Ришарлисон опубликовал в инстаграме с подписью: «Siiiiiiiii, голубь вернулся 🔥».

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