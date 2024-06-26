Сборную Бельгии освистали после 0:0 с Украиной. Де Брюйне увел команду от фанатов после попытки поаплодировать
Болельщики выразили негативное отношение к сборной Бельгии.
Журналист ESPN Марк Огден сообщает, что команда была освистана по завершении игры с Украиной (0:0) на Евро-2024.
Полузащитник Кевин де Брюйне подошел к трибуне поаплодировать, но недовольный гул был настолько громким, что он увел команду в раздевалку.
Также капитан был освистан после того, как был признан лучшим игроком матча.
Бельгия вышла в плей-офф Евро с 2 голами в группе. Оба мяча забили в матче с Румынией
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Пациент, вам самому не смешно?
С Францией, кстати, думаю шансы будут, и неплохие. А Украину жаль, команда талантливая, но провалились в атаке в первой игре чуть больше чем полностью