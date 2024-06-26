Сборную Бельгии освистали после 0:0 с Украиной. Де Брюйне увел команду от фанатов после попытки поаплодировать

Болельщики выразили негативное отношение к сборной Бельгии.

Журналист ESPN Марк Огден сообщает, что команда была освистана по завершении игры с (0:0) на Евро-2024.

Полузащитник Кевин де подошел к трибуне поаплодировать, но недовольный гул был настолько громким, что он увел команду в раздевалку.

Также капитан был освистан после того, как был признан лучшим игроком матча.

Бельгия вышла в плей-офф Евро с 2 голами в группе. Оба мяча забили в матче с Румынией

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