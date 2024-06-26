Сборную Бельгии освистали после 0:0 с Украиной. Де Брюйне увел команду от фанатов после попытки поаплодировать

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Бельгии по футболу болельщики Евро-2024 Кевин де Брюйне Футбол

Болельщики выразили негативное отношение к сборной Бельгии.

Журналист ESPN Марк Огден сообщает, что команда была освистана по завершении игры с Украиной (0:0) на Евро-2024.

Полузащитник Кевин де Брюйне подошел к трибуне поаплодировать, но недовольный гул был настолько громким, что он увел команду в раздевалку.

Также капитан был освистан после того, как был признан лучшим игроком матча.

Бельгия вышла в плей-офф Евро с 2 голами в группе. Оба мяча забили в матче с Румынией

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31 комментарий
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С того что увидел, Украина могла спокойно побеждать в этой игре, но не хватило просто класса реализовать свои моменты. Бельгия провела очень слабый матч, с такой игрой им дальше ничего не светит, так что есть за что свистеть.
+84
-21
+63
Ответ Папа Футбола
С того что увидел, Украина могла спокойно побеждать в этой игре, но не хватило просто класса реализовать свои моменты. Бельгия провела очень слабый матч, с такой игрой им дальше ничего не светит, так что есть за что свистеть.
Зафиксируем. Одна команда «могла спокойно побежать в этой игре» и создала 0,73 xG. Другая создала 0,92 xG и «провела очень слабый матч, им дальше ничего не светит».
+73
-30
+43
2 гола за 3 матча...Соперники все слабее. Да уж 3я сборная в рейтинге ФИФА
+19
-1
+18
Ответ Peter Parker
Зафиксируем. Одна команда «могла спокойно побежать в этой игре» и создала 0,73 xG. Другая создала 0,92 xG и «провела очень слабый матч, им дальше ничего не светит».
матч смотреть надо, а не статистику не к месту приплетать)
+22
-5
+17
Ответ MihuS
Ну так сами на ничейку играли.. будьте любезны, 1/8 на Францию. С такой никакой игрой посмотрим..
Не понимаю, какого черта Де Брюйне тянул время в конце? Неужели они не хотели победить и оказаться в более простой части сетки?!
+6
0
+6
на этом евро почти всех фаворитов можно освистать, настолько унылый турнир
+8
-3
+5
Да это Евро в целом днище унылое, не одна 🇧🇪 такая.
+4
-1
+3
Заслуженно
+2
0
+2
Ответ Peter Parker
Возмущались, что не отдали очки попрошайкам?
Действительно, победа, ничья и поражение в группе где Бельгия могла 9 очков, но какое там, они же Украине не проиграли)
Пациент, вам самому не смешно?
+4
-3
+1
Ответ Peter Parker
Зафиксируем. Одна команда «могла спокойно побежать в этой игре» и создала 0,73 xG. Другая создала 0,92 xG и «провела очень слабый матч, им дальше ничего не светит».
Но Украины то, и ударов и ударов в створ больше чем у бельгийцев
+4
-3
+1
Ну так сами на ничейку играли.. будьте любезны, 1/8 на Францию. С такой никакой игрой посмотрим..
+2
-1
+1
Возмущались, что не отдали очки попрошайкам?
+41
-41
0
с Францией будет ватокат и серия пенальти
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ссыкуны бельгийцы
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У людей завышенные ожидания, команда средняя но крепкая,дадут франкам бой в плове
0
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0
Ответ Peter Parker
Зафиксируем. Одна команда «могла спокойно побежать в этой игре» и создала 0,73 xG. Другая создала 0,92 xG и «провела очень слабый матч, им дальше ничего не светит».
Еще бы ты понимал, что такое xG и как он считается, вопрос было бы меньше.
+6
-6
0
Ответ Peter Parker
Зафиксируем. Одна команда «могла спокойно побежать в этой игре» и создала 0,73 xG. Другая создала 0,92 xG и «провела очень слабый матч, им дальше ничего не светит».
Так, у нас обнаружился пациент, который оценивает уровень игры команды по xg вместо просмотра непосредственно самого матча
+5
-5
0
Ответ Папа Футбола
С того что увидел, Украина могла спокойно побеждать в этой игре, но не хватило просто класса реализовать свои моменты. Бельгия провела очень слабый матч, с такой игрой им дальше ничего не светит, так что есть за что свистеть.
Нормальный матч провели против очередного автобуса. Украинк нужна была победа, а они чего то ждали. А Бельгии без разницы, что Франция, что Нидерланды
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0
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Ответ Peter Parker
Зафиксируем. Одна команда «могла спокойно побежать в этой игре» и создала 0,73 xG. Другая создала 0,92 xG и «провела очень слабый матч, им дальше ничего не светит».
xG полезный показатель, но на дистанции, поэтому приводить его в качестве аргумента по итогам одной игры не очень уместно (если это не крайние значения типа 3,6 или 0,02). У обеих команд были моменты, мне тоже Украина показалась инициативнее, но Бельгия спокойно могла поймать их в середине второго тайма на контратаке.
С Францией, кстати, думаю шансы будут, и неплохие. А Украину жаль, команда талантливая, но провалились в атаке в первой игре чуть больше чем полностью
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Ответ Emkafa
Не понимаю, какого черта Де Брюйне тянул время в конце? Неужели они не хотели победить и оказаться в более простой части сетки?!
Не хочется верить в политические мотивы и движения, но игра бельгийцев, зная, что выходят на 🐔, какая-то не очень интенсивная.. посмотрим..
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Ответ MihuS
Не хочется верить в политические мотивы и движения, но игра бельгийцев, зная, что выходят на 🐔, какая-то не очень интенсивная.. посмотрим..
🐔 в плей-офф будет совсем другая команда. Это конец немецкого шарлатана и его пенсионерского сброда
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