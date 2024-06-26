Впервые на Евро у всех команд в группе поровну очков – у Румынии, Украины, Бельгии и Словакии по 4 балла
Впервые на Евро все команды группы набрали равное количество очков.
По итогам групповой стадии Евро-2024 все команды группы Е – Румыния, Бельгия, Словакия и Украина – набрали по 4 очка. Подобное произошло впервые за всю историю чемпионатов Европы.
Украина заняла последнее место и вылетела с турнира за счет худшей разницы мячей. Румыния и Бельгия вышли из группы, заняв, соответственно, 1-е и 2-е места. Словакия сыграет в плей-офф на основании сводного рейтинга команд, ставших 3-ми в своих группах.
Самую запутанную группу Евро решил ВАР-пенальти: Румыния с последнего места рванула на первое
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Все заняли 4 место.
Никто дальше не проходит
Перед сном еще гляну прилеты ФАБов, и совсем счастливый спать лягу 😊