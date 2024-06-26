Впервые на Евро у всех команд в группе поровну очков – у Румынии, Украины, Бельгии и Словакии по 4 балла

Впервые на Евро все команды группы набрали равное количество очков.

По итогам групповой стадии все команды группы Е – Румыния, Бельгия, Словакия и – набрали по 4 очка. Подобное произошло впервые за всю историю чемпионатов Европы.

Украина заняла последнее место и вылетела с турнира за счет худшей разницы мячей. и вышли из группы, заняв, соответственно, 1-е и 2-е места. сыграет в плей-офф на основании сводного рейтинга команд, ставших 3-ми в своих группах.

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