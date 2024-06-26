Впервые на Евро у всех команд в группе поровну очков – у Румынии, Украины, Бельгии и Словакии по 4 балла

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Футбол

Впервые на Евро все команды группы набрали равное количество очков.

По итогам групповой стадии Евро-2024 все команды группы Е – Румыния, Бельгия, Словакия и Украина – набрали по 4 очка. Подобное произошло впервые за всю историю чемпионатов Европы.

Украина заняла последнее место и вылетела с турнира за счет худшей разницы мячей. Румыния и Бельгия вышли из группы, заняв, соответственно, 1-е и 2-е места. Словакия сыграет в плей-офф на основании сводного рейтинга команд, ставших 3-ми в своих группах.

Самую запутанную группу Евро решил ВАР-пенальти: Румыния с последнего места рванула на первое

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

22 комментария
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про золотое поколение румынских футболистов будет статья на спортсе?
+50
-4
+46
4 команды по 4 очка, вышли 3. В семье не без урода
+27
-7
+20
Ответ Amroyan
...но есть ньюанс
Главный нюанс в том, что в слове «нюанс» нет мягкого знака
+20
0
+20
Даже скукота этого Евро уникальна
+12
-1
+11
Ответ Kubinec_
про золотое поколение румынских футболистов будет статья на спортсе?
Ага, и про то, как государство бросило все силы на футбол, открыло 500 детских академий и вырастило под лярд детских тренеров лет 15 назад
+8
0
+8
У всех по 4 очка.
Все заняли 4 место.
Никто дальше не проходит
+4
0
+4
Ответ Kubinec_
про золотое поколение румынских футболистов будет статья на спортсе?
Будет, но про Чаушеску.
+3
0
+3
🤣🤣🤣 это карма.
+5
-3
+2
Ответ Nikita Ufimtsev
Главный нюанс в том, что в слове «нюанс» нет мягкого знака
Видите, у вас в сообщении есть ь, и у него в сообщении есть ь. Но есть нюанс!
+1
0
+1
Ответ Kerghoodoo
Как говорится, и волки сыты, и свиньи целы. Или как там.
Лапти целы. Вроде так :)
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Ответ Kubinec_
про золотое поколение румынских футболистов будет статья на спортсе?
Была,про Румынию и Стяуа 80х
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Ответ Алексей Петров
он про новый анс видимо что-то знает😀
Вот я тоже подумал, что в США появился новый город Нью Анс, а я про него еще не слышал))
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Ответ Nikita Ufimtsev
Главный нюанс в том, что в слове «нюанс» нет мягкого знака
он про новый анс видимо что-то знает😀
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Ответ vtsch4svws
4 команды по 4 очка, вышли 3. В семье не без урода
А когда сборная наша то играть будет? Ничего не понимаю
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Ответ Lord Tornado
https://www.youtube.com/watch?v=41G4yylsX9Y Не благодари... )))
Почему не на фронте, Мыкола?)
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Ответ che kaif
Комментарий удален модератором
Да я и так хорошо живу, но последнее место Украины улучшило настроение)
Перед сном еще гляну прилеты ФАБов, и совсем счастливый спать лягу 😊
+6
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0
Ответ Stewee
В общем-то идеальный расклад получился: неожиданный победитель группы в виде Румынии и последнее место у Украины👍🏼
Комментарий удален модератором
Как говорится, и волки сыты, и свиньи целы. Или как там.
+1
-1
0
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