Обзор матча Украина — Бельгия, группы E на Евро 2024, 26.06.2024

В Штутгарте закончился матч между сборными Украины и Бельгии, входящими в одну из самых странных групп этого чемпионата Европы – группу E. Все четыре сборные перед финальным туром имели по три очка, а значит и практически равные шансы на проход в стадию плей-офф. Матч между Украиной и Бельгией был напряженным, обе команды имели свои моменты, но забить никому не удалось, счет встречи – 0:0.

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Первые десять минут прошли на равных: обе команды старались играть аккуратно. Один момент был у Ромелу Лукаку – он получил передачу от Жереми Доку, но не смог справиться с обработкой и Анатолий Трубин взял легкий мяч. Украина тоже пыталась проходить в штрафную зону бельгийцев, но нанести удар им не удавалось. К концу первый десятиминутки создалось впечатление, что Бельгия имеет преимущество, но незначительное.

На 20-й минуте у Украины было сразу два шансы выйти вперед: сначала удар в створ нанес Роман Яремчук, а уже в следующей атаке по воротам пытался пробить Николай Шапаренко, но удар с левой ноги не удался и мяч ушел мимо. В целом матч развивался достаточно медленно, обе команды попеременно владели мячом, делали аккуратные передачи и практически не совершали атакующих действий.

На 32-й минуте Александр Сваток сбил с ног Лукаку рядом с украинской штрафной. Кевин де Брюйне казалось будет подавать со штрафного, но решил пробить по воротам. Мяч, задев сетку, прошел мимо ворот. После штрафного атаку удалось провести украинцам: Виталий Миколенко сделал передачу на Георгия Судакова, тот нанес удар по воротам Бельгии, но мяч прошел мимо.

Первый тайм закончился ничейным счетом. Обе команды показывали хорошую, стабильную игру, но никто не могу выйти вперед. Украина слишком медленно развивала свои атаки, из-за чего бельгийцы успевали вернуться в штрафную и занять оборонительные позиции. Бельгийцам же не хватало точности в передачах, а их нападающие не успевали открываться.

Второй тайм начался на равных. У обеих команд были неплохие моменты, но ни один из них не закончился ударом: на первых минутах бельгийцы обрезали атаку Украины в своей штрафной; на 53-й минуте бельгийцы могли вывести свою команду вперед, но смогли заработать только угловой, который не закончился результативным ударом.

На 64-й минуте шанс был у Лукаку: Украина допустила грубую ошибку на своей половине поля и мяч оказался у де Брюйне. Он сделал передачу на Лукаку, форвард набрал скорость и пробил по воротам. Удар получился слабым и Анатолий Трубин поймал мяч. Спустя несколько минут Артем Довбик ухватил Амаду Онана за руку, тот упал и Довбик получил желтую карточку. Украина после этого сделала тройную замену, пытаясь обострить игру.

На 74-й минуте шанс выйти вперед снова был у Бельгии: Карраско пробил по воротам, но Трубин великолепно сыграл и отбил мяч. Украина смогла воспользоваться тем, что большинство игроков Бельгии были на их половине поля и развила контратаку. Довбик ворвался в штрафную бельгийцев, но Ваут Фас смог перевести мяч на угловой.

Выход Андрея Ярмоленко ознаменовал переход Украины в атаку. На последних десяти минутах команде нужно было обязательно забивать – ничья их категорически не устраивала. Украинцы пошли в атаку, начали больше рисковать. Это позволило бельгийцам провести контратаку, но Онана не смог ударить в створ.

Последние десять минут сопровождались достаточно активными действиями Украины, они провели несколько атак, но ни разу им не удалось отправить мяч в сетку. Одновременно с этим матчем ничьей закончилась и вторая игра в группе. В итоге четыре команды набрали по четыре очка. Бельгия проходит дальше, а вот для Украины чемпионат Европы завершен, они возвращаются домой.

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