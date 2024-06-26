«Интер» договорился о трансфере вратаря «Дженоа» Мартинеса за 15 млн евро с учетом бонусов

Жозеп Мартинес близок к переходу в «Интер».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что миланцы договорились с « » о трансфере голкипера за 15 млн евро с учетом бонусов.

С 26-летним испанцем условия контракта уже согласованы. Он заключит с «нерадзурри» долгосрочный договор. Сейчас стороны занимаются оформлением документов.

В Серии А в этом сезоне воспитанник «Барселоны» провел 36 матчей. Подробно его статистику можно изучить здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?