«Интер» договорился о трансфере вратаря «Дженоа» Мартинеса за 15 млн евро с учетом бонусов

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы Дженоа Жозеп Мартинес деньги Фабрицио Романо Футбол

Жозеп Мартинес близок к переходу в «Интер».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что миланцы договорились с «Дженоа» о трансфере голкипера за 15 млн евро с учетом бонусов.

С 26-летним испанцем условия контракта уже согласованы. Он заключит с «нерадзурри» долгосрочный договор. Сейчас стороны занимаются оформлением документов.

В Серии А в этом сезоне воспитанник «Барселоны» провел 36 матчей. Подробно его статистику можно изучить здесь.

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3 комментария
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Мартинесов много не бывает. Жаль конечно не Бенто, но не плохой вариант.
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Конечно скаутам, спорт.директорам и боссам виднее, но у меня просто моментом в голове возникли вопросы - кто это и зачем?
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