«Интер» предлагает 13+2 млн евро за Жозепа Мартинеса. «Дженоа» требует 18 млн за вратаря

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы Дженоа Жозеп Мартинес Никколо Коррадо Гаэтано Ористанио Мартин Сатриано Футбол

«Интер» продолжает работу над трансфером Жозепа Мартинеса.

По информации Sky Sport, миланский клуб предлагает «Дженоа» 13 миллионов евро и еще 2 миллиона в виде бонусных выплат за переход 26-летнего вратаря. 

Клуб из Генуи требует 18 миллионов евро. Не исключено, что в сделку будет включен кто-то из игроков «Интера» – это могут быть Мартин СатрианоГаэтано Ористанио или Никколо Коррадо.

Испанский голкипер в минувшем сезоне принял участие в 36 матчах Серии А и пропустил 43 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

2 комментария
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Похоже кипер действительно топ. Во сколько раз он дороже Зоммера обойдётся)
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