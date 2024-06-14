«Интер» предлагает 13+2 млн евро за Жозепа Мартинеса. «Дженоа» требует 18 млн за вратаря

«Интер» продолжает работу над трансфером Жозепа Мартинеса.

По информации Sky Sport, миланский клуб предлагает « » 13 миллионов евро и еще 2 миллиона в виде бонусных выплат за переход 26-летнего вратаря.

Клуб из Генуи требует 18 миллионов евро. Не исключено, что в сделку будет включен кто-то из игроков « » – это могут быть , или Никколо Коррадо.

Испанский голкипер в минувшем сезоне принял участие в 36 матчах Серии А и пропустил 43 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.