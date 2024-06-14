«Интер» предлагает 13+2 млн евро за Жозепа Мартинеса. «Дженоа» требует 18 млн за вратаря
«Интер» продолжает работу над трансфером Жозепа Мартинеса.
По информации Sky Sport, миланский клуб предлагает «Дженоа» 13 миллионов евро и еще 2 миллиона в виде бонусных выплат за переход 26-летнего вратаря.
Клуб из Генуи требует 18 миллионов евро. Не исключено, что в сделку будет включен кто-то из игроков «Интера» – это могут быть Мартин Сатриано, Гаэтано Ористанио или Никколо Коррадо.
Испанский голкипер в минувшем сезоне принял участие в 36 матчах Серии А и пропустил 43 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.