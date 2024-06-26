Дубравка, Дрэгушин, Шкриньяр, Лоботка, Станчу и Стрелец выйдут в старте на матч Словакия – Румыния

Сборные Словакии и Румынии назвали стартовые составы на матч Евро-2024.

Состав Словакии: , Пекарик, , , Ганцко, , , Дуда, Гараслин, Шранц, Стрелец.

Состав Румынии: Ницэ, Рациу, Буркэ, Дрэгушин, Банку, Хаджи, Станчу, Рэзван Марин, Мариус Марин, Дрэгуш, Коман.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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