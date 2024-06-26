Конте о будущем Хвичи и Ди Лоренцо в «Наполи»: «Отдавать лучших игроков – нонсенс. Я требовал у президента право решать, кто останется, а кто может уйти»

Теги серия А Италия Наполи Антонио Конте Джованни Ди Лоренцо Хвича Кварацхелия Футбол

Антонио Конте высказался о будущем Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Мы занимаемся этим вопросом вместе с клубом. Я хотел получить только одно заверение от президента – что именно я буду решать, кто останется, а кто может уйти. Я был категоричен в этом вопросе, потому что отдавать лучших игроков – нонсенс.

Ди Лоренцо я считаю не только топ-игроком, но и очень важным человеком для раздевалки», – сказал новый главный тренер «Наполи». 

«Я поговорил с игроками, потому что хотел рассказать им о своих идеях, они тоже поделились своими мыслями. Если все вопросы будут решены, то игроки, которые являются частью проекта, сто процентов останутся в «Наполи» при мне, это должно быть ясно. У «Наполи» должно быть только четкие идеи о том, что мы хотим сделать», – добавил Конте

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7 комментариев
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Кто ты такой, чтобы что-то требовать у деда Лоренцо?
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Ответ Быстров_Иуда
Кто ты такой, чтобы что-то требовать у деда Лоренцо?
Антонио Конте он.
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Ответ Kubinec_
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Хотят с ПСЖ 150 лямов стрясти и Конте сделает закупку)
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Конте вспыльчивый и напористый, руководству клуба с его мнением придется считаться. В общем рубаха парень.
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Ну это было ожидаемо.
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начало конца Конте, самый конфликтный тренер современности
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