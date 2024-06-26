Конте о будущем Хвичи и Ди Лоренцо в «Наполи»: «Отдавать лучших игроков – нонсенс. Я требовал у президента право решать, кто останется, а кто может уйти»

Антонио Конте высказался о будущем Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Мы занимаемся этим вопросом вместе с клубом. Я хотел получить только одно заверение от президента – что именно я буду решать, кто останется, а кто может уйти. Я был категоричен в этом вопросе, потому что отдавать лучших игроков – нонсенс.

я считаю не только топ-игроком, но и очень важным человеком для раздевалки», – сказал новый главный тренер «Наполи».

«Я поговорил с игроками, потому что хотел рассказать им о своих идеях, они тоже поделились своими мыслями. Если все вопросы будут решены, то игроки, которые являются частью проекта, сто процентов останутся в «Наполи» при мне, это должно быть ясно. У « » должно быть только четкие идеи о том, что мы хотим сделать», – добавил .

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