«Челси» обсудил с «Ньюкаслом» трансфер Исака. За форварда придется заплатить более 115 млн фунтов (Daily Mail)

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«Челси» интересен Александер Исак.

Лондонцы сделали запрос о возможности трансфера нападающего «Ньюкасла», сообщает Daily Mail. Между клубами состоялись переговоры, и «синие» выразили желание подписать игрока. 

«Челси» понимает, что для этого клубу придется побить свой трансферный рекорд – Мойсес Кайседо присоединился к команде за 115 миллионов фунтов в прошлом году. 

Отмечается, что лондонский клуб интересуется и другими форвардами. Он близок к подписанию Марка Гиу из «Барселоны» за 6 миллионов евро, но также хочет укрепить состав игроком, который уже зарекомендовал себя на взрослом уровне. 

«Челси» обсуждал с «Лиллем» возможный переход Джонатана Дэвида, с «Астон Виллой» – трансфер Джона Дурана, с «Хоффенхаймом» – подписание Максимилиана Байера. Кроме того, «Атлетико» отклонил предложение по Саму Омородиону на сумму 27 млн фунтов. 

В минувшем сезоне АПЛ Исак провел 30 матчей и забил 21 гол. Его статистика – здесь

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34 комментария
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Марк Гиу: Но мне же обещали...
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Интересно другое, что и так на грани нарушения ФФП были, теперь ещё сто трансферов и нарушений, конечно, никто не выявит
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Я так понимаю Боули решил играть в нападение сразу с 11 позиций?
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Ответ Aleksey Yashin
Не нужно быть Ньютоном, что бы понять, какая это переплата
Норм цена, его брали за 70 лям
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Олисе был дорогой , зато Исак за 115 в лучшем случае норм 😂
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Ответ Павел Александров_1116126283
Я так понимаю Боули решил играть в нападение сразу с 11 позиций?
Не помню точно , но у Боули была схема со всеми игроками кроме вратаря ?
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Ответ ljolik888
Не помню точно , но у Боули была схема со всеми игроками кроме вратаря ?
4-4-3 и на поле все нападающие
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Ответ алекс голудин
Интересно другое, что и так на грани нарушения ФФП были, теперь ещё сто трансферов и нарушений, конечно, никто не выявит
Ну пока Челси продал на 70, купил на 90.
И того -20 миллионов, могут себе позволить.
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Ответ samatzakirzyanov
В будущем у Челси будут большие проблемы с ФФП. У игроков контракты до 2029 года и все на нехилых зарплатах сидят.
Зарплаты как раз у Челси скромные по меркам больших клубов.
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Ответ Aleksey Yashin
Не нужно быть Ньютоном, что бы понять, какая это переплата
так то топовый напад, но хрусталь
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Ответ Павел Александров_1116126283
4-4-3 и на поле все нападающие
Точно , спасибо что напомнил !
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Ответ Inside 88 LW
Ну Ньюкаслу надо продавать его и выбивать с них как можно больше сумму. Вообще есть уверенность в том, что это ТО для сорок - будет огненное.
Как раз наоборот, минимум покупок. Они итак еле влезают в бюджет, а тут ещё и в еврокубки не отобрались
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Ответ Proper Chels
Ну пока Челси продал на 70, купил на 90. И того -20 миллионов, могут себе позволить.
ну тут вообще +70 и -18 для отчета в этом году, если контракты на 5 лет, а Челси при новом руководстве любит вообще на 6-8 лет их подписывать
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Ответ алекс голудин
Интересно другое, что и так на грани нарушения ФФП были, теперь ещё сто трансферов и нарушений, конечно, никто не выявит
они мутят хитрую схему со своими "воспитанниками", в АПЛ при продаже их идёт какой-то "бонус" в рамках этого ФФП. эту схему уже тоже расследуют.
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Ответ Сергей Максимюк
Это будет хороший трансфер. Челси нужен качественный нападающий, коим Исак, по моему мнению, является. Цена понятна: Исак переходить желанием не горит, так как является неотъемлемой частью проекта Ньюкасла. Ньюкасл же, в свою очередь, не бедный клуб и зарабатывать на продажах игроков, как тот же Брайтон, не стремится, поэтому одну из своих звёзд сразу спихивать за просто неплохой чек не будет, ожидая сверхприбыль. Напоминаю, что Исака купили за 70 миллионов евро, и не думаю, что его отдадут за меньшую сумму, учитывая, что он неплохо себя проявил в АПЛ. Про раздутый рынок уже молчу.
Ньюкасл попал под ФФП и им требуется срочно сбагрить кого-то очень задорого, чтобы выправить баланс.
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Ответ samatzakirzyanov
В будущем у Челси будут большие проблемы с ФФП. У игроков контракты до 2029 года и все на нехилых зарплатах сидят.
Как раз руководство старается проводить оптимизацию контрактов, сокращая зарплатную ведомость и не переплачивая зарплаты.
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Лучше уж оставить Джексона, просто лишний раз на станке выправить ему ноги и голову
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Что бы мы не говорили, Исак апэловский и забивной. Это лучший вариант из опытных напов на сегодняшний день.
А теперь вспомним как было до Боэли и Ко
Начали с подающего надежды Дрогба, попали в десятку, но брали готовых снайперов, а не пацанов.
Посему, Исака одобряю… если нет лучшего варианта)))
Друзья из Челси! Мы в одной лодке!
Так будьте в команде!
Только Челси! Только Победа!
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У Челси конечно мания на угольков и и инвалидов. А тут сразу джек-пот, хрусталь+негр.
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Только не 115
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Ну Ньюкаслу надо продавать его и выбивать с них как можно больше сумму. Вообще есть уверенность в том, что это ТО для сорок - будет огненное.
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«Футбол уже не тот» ©
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Не нужно быть Ньютоном, что бы понять, какая это переплата
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