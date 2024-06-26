«Челси» обсудил с «Ньюкаслом» трансфер Исака. За форварда придется заплатить более 115 млн фунтов (Daily Mail)
«Челси» интересен Александер Исак.
Лондонцы сделали запрос о возможности трансфера нападающего «Ньюкасла», сообщает Daily Mail. Между клубами состоялись переговоры, и «синие» выразили желание подписать игрока.
«Челси» понимает, что для этого клубу придется побить свой трансферный рекорд – Мойсес Кайседо присоединился к команде за 115 миллионов фунтов в прошлом году.
Отмечается, что лондонский клуб интересуется и другими форвардами. Он близок к подписанию Марка Гиу из «Барселоны» за 6 миллионов евро, но также хочет укрепить состав игроком, который уже зарекомендовал себя на взрослом уровне.
«Челси» обсуждал с «Лиллем» возможный переход Джонатана Дэвида, с «Астон Виллой» – трансфер Джона Дурана, с «Хоффенхаймом» – подписание Максимилиана Байера. Кроме того, «Атлетико» отклонил предложение по Саму Омородиону на сумму 27 млн фунтов.
В минувшем сезоне АПЛ Исак провел 30 матчей и забил 21 гол. Его статистика – здесь.
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И того -20 миллионов, могут себе позволить.
А теперь вспомним как было до Боэли и Ко
Начали с подающего надежды Дрогба, попали в десятку, но брали готовых снайперов, а не пацанов.
Посему, Исака одобряю… если нет лучшего варианта)))
Друзья из Челси! Мы в одной лодке!
Так будьте в команде!
Только Челси! Только Победа!