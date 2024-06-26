«Челси» обсудил с «Ньюкаслом» трансфер Исака. За форварда придется заплатить более 115 млн фунтов (Daily Mail)

«Челси» интересен Александер Исак.

Лондонцы сделали запрос о возможности трансфера нападающего « », сообщает Daily Mail. Между клубами состоялись переговоры, и «синие» выразили желание подписать игрока.

« » понимает, что для этого клубу придется побить свой трансферный рекорд – Мойсес Кайседо присоединился к команде за 115 миллионов фунтов в прошлом году.

Отмечается, что лондонский клуб интересуется и другими форвардами. Он близок к подписанию из «Барселоны» за 6 миллионов евро, но также хочет укрепить состав игроком, который уже зарекомендовал себя на взрослом уровне.

«Челси» обсуждал с « » возможный переход , с «Астон Виллой» – трансфер Джона Дурана, с «Хоффенхаймом» – подписание Максимилиана Байера. Кроме того, «Атлетико» отклонил предложение по Саму Омородиону на сумму 27 млн фунтов.

В минувшем сезоне АПЛ Исак провел 30 матчей и забил 21 гол. Его статистика – здесь.

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