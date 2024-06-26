Эриксен – лучший игрок матча Дании с Сербией. Его точность передач – 71%
Объявлен лучший игрок матча Дания – Сербия (0:0).
По итогам игры Евро-2024 был награжден хавбек датчан Кристиан Эриксен.
Точность передач футболиста, представляющего «Манчестер Юнайтед», составила 71%. Он пробежал 11,6 километра, максимальная скорость – 28,7 км/ч.
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Смотрел другой матч, но по статистике у Дании моментов было мало, ударов было мало, а лучшего игрока матча дают плеймейкеру, который играет над Хёйбергом и Юлмандом. Логичнее было какому-нибудь сербскому защитнику отдать.