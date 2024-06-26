Эриксен – лучший игрок матча Дании с Сербией. Его точность передач – 71%

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Сербии по футболу Сборная Дании по футболу рейтинги Евро-2024 Кристиан Эриксен Футбол

Объявлен лучший игрок матча Дания – Сербия (0:0).

По итогам игры Евро-2024 был награжден хавбек датчан Кристиан Эриксен

Точность передач футболиста, представляющего «Манчестер Юнайтед», составила 71%. Он пробежал 11,6 километра, максимальная скорость – 28,7 км/ч.

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10 комментариев
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Все, что нужно знать об этом матче
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Прямо как праймовый Зобнин.
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Может стоило написать, что он создавал остроту впереди, а не просто пробежал 11 км?
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Любой игрок сб. Дании: пробежал немного вперед, остановился, отдал назад или накрыли.
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А чем это обосновано ?
Смотрел другой матч, но по статистике у Дании моментов было мало, ударов было мало, а лучшего игрока матча дают плеймейкеру, который играет над Хёйбергом и Юлмандом. Логичнее было какому-нибудь сербскому защитнику отдать.
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Страхиня Павлович был хорош
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Кроос в худшие матчи играл лучше
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По АВ Бубнову, 29% брака. Три с минусом, при всем уважении к Эриксену
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Ответ Михо
Кроос в худшие матчи играл лучше
в отличие от крооса эриксен еще и бегает, обводит и борется за мяч. играть на чистых мячах, стоя - это немножко другое.
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