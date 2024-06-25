Дания – Сербия – результаты матча Евро-2024, 25.06.2024

Теги Сборная Сербии по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2024 Футбол

Матч 3 тура в группе C на Евро-2024 между сборными Дании и Сербии завершился со счетом 0:0 в ничью.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Англия – Словения 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
25 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
АнглияПикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер (Александер-Арнолд, 84), Райс, Галлахер (Майну, 46), Беллингем, Фоден (Гордон, 89), Сака (Палмер, 71), Кейн.
СловенияОблак, Стоянович, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа (Балковец, 90), Гнезда-Черин, Элшник, Шпорар (Целар, 86), Шешко (Иличич, 75), Млакар (Горенц-Станкович, 86).
Предупреждения:
Триппьер (17), Янжа (22), Гехи (68), Бийол (72), Фоден (77).
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий