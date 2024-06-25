Дания – Сербия – результаты матча Евро-2024, 25.06.2024
Матч 3 тура в группе C на Евро-2024 между сборными Дании и Сербии завершился со счетом 0:0 в ничью.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
- Дата проведения
- 25 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
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Англия –
Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер (Александер-Арнолд, 84), Райс, Галлахер (Майну, 46), Беллингем, Фоден (Гордон, 89), Сака (Палмер, 71), Кейн.
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Словения –
Облак, Стоянович, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа (Балковец, 90), Гнезда-Черин, Элшник, Шпорар (Целар, 86), Шешко (Иличич, 75), Млакар (Горенц-Станкович, 86).