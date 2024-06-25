Обзор матча Франция — Польша, группы D на Евро 2024, 25.06.2024

25 июня 2024 года в Дортмунде состоялся поединок 3-го тура группы D чемпионата Европы между Францией и Польшей. Для Польши, которая первой выбыла из дальнейшей борьбы, матч не решал вообще ничего. Незадолго до начала встречи стало известно, что наконец-то сыграют главные звезды обеих команд – Килиан Мбаппе и Роберт Левандовский, причем Мбаппе вышел играть в специальной маске. Также свой дебютный матч в финальных этапах международных турниров провел Бредли Барколя.

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Франция заработала в матче первый угловой, но уже на 6-й минуте по их воротам пробил Петр Зелиньский, вынудивший вступить в игру Майка Меньяна. На 11-й минуте справа в штрафную прострелил Усман Дембеле, рассчитывая на добивание кого-то из своих – пробил Тео Эрнандес, но удар потащил голкипер Лукаш Скорупский. На 15-й минуте тот же Эрнандес заблокировал удар Семо Шыманьского, а на 19-й минуте французы после ошибки поляков убежали в контратаку: прорвавшийся Нголо Канте вывел на удар Усмана Дембеле, но мяч взял Скорупский, а сам Канте не решился сыграть на добивании, загубив верный момент.

На 24-й минуте первую желтую в этом матче получил Никола Залевский, который схватил за футболку Мбаппе и лишил французов верной контратаки. Через 4 минуты был объявлен небольшой перерыв на водопой. На 34-й минуте после навеса слева Петра Зелиньского очень опасно пробил головой Роберт Левандовский: мяч прошел рядом с левой штангой. В оставшиеся минуты первого тайма французы не реализовали несколько моментов – вернее, Лукаш Скорупский сам спас команду. Так, сначала на 38-й минуте после атаки на правом фланге удар из-за штрафной нанес Орельян Тчуамени – мяч ушел на угловой, в ходе которого скидкой Дайо Упамекано плохо распорядился Вильям Салиба, пробивший выше ворот. В последующие три минуты при участии Килиана Мбаппе было создано три голевых момента, но в двух случаях удары Килиана парировал Скорупский, а в третьем после прострела Тео Эрнандеса мяч вынес Никола Залевский. К перерыву счет так и остался не открытым (0:0).

После перерыва французы снова продолжили осаждать ворота поляков. И если на 49-й минуте с ударом Мбаппе с лёту поляки справились усилиями Скорупского, то на 55-й минуте их подвёл Якуб Кивёр, который свалил в штрафной рвавшегося по правому флангу Усмана Дембеле. Килиан Мбаппе через минуту чётко реализовал пенальти, пробив в правую часть ворот, а вратарь не угадал направление удара – 1:0. Форвард “Реала” не только забил свой первый гол на чемпионатах Европы, но и наконец-то помог Франции отличиться без автоголов.

На 59-й минуте Барколя мог забить второй после своего сольного прохода на левом фланге, но удар отразил снова Скорупский. А на 61-й минуте состоялась тройная замена у французов – на поле вышли Антуан Гризманн, Эдуардо Камавинга и Оливье Жиру, а с поля ушли Бредли Барколя, Нголо Канте и Адриен Рабьо. На 64-й минуте Дембеле снова на правом фланге убежал ото всех, но его передача верхом на Мбаппе оказалась очень неточной – он даже тянулся рукой к мячу. Через три минуты Дембеле забросил вперед на Мбаппе, но вышедший из штрафной Скорупский вынес далеко мяч. Спустя минуту “висевшего” на предупреждении Залевского сменил Кароль Свидерский, а Шыманьского заменил Михал Скурас. На 70-й минуте Тео Эрнандес простреливал слева, но мяч не докатился до Оливье Жиру

На 72-й минуте впервые за долгое время поляки дали о себе знать, когда мощный дальний удар нанес Роберт Левандовский, отправив мяч снова рядом с левой штангой. А спустя две минуты в штрафной французов упал Кароль Свидерский после стычки с Дайо Упамекано – после ответной атаки французов судья, посмотрев VAR, назначил пенальти в ворота французов. Бить отправился Роберт Левандовский, и после его удара Майк Меньян вытащил мяч из правого нижнего угла. Однако судья потребовал перебить удар – Меньян сдвинулся с линии ворот до удара. После перебивки Левандовский рикошетом от левой штанги сравнял счет – 1:1.

Последующие атаки французов, несмотря на их обилие, не воплощались в голы. На 82-й минуте Левандовский наносил с левого фланга очередной удар, не попав в створ ворот. Через несколько минут комбинация справа с участием Жюля Кунде и Килиана Мбаппе завершилась невнятным ударом Оливье Жиру и уходом мяча на угловой; тем временем вместо Дембеле вышел Рандаль Коло Муани. На 87-й минуте после нескольких скидок не успел пробить Антуан Гризманн – мяч с ноги буквально снял Скорупский. Из примечательных событий стала только случайная отмашка Роберта Левандовского, который, не видя рядом Килиана Мбаппе, случайно ударил его ладонью по сломанному носу, закрытому маской, да желтая карточка Павла Давидовича, ударившего Оливье Жиру.

Судья компенсировал еще пять минут во втором тайме. Уже на второй минуте Скорупский забрал мяч после удара Мбаппе, на третьей Свидерский ценой желтой карточки остановил Тео Эрнандеса на левом фланге и привез штрафной, но Упамекано не смог воспользоваться подачей Гризманна. На четвертой минуте после заброса Мбаппе направо на Кунде и серии рикошетов поляки вынесли мяч. А на последней компенсированной минуте судья после стычки Давидовича и Мбаппе на линии штрафной решил не назначать пенальти. Этим и завершился матч – 1:1.

Австрия, сенсационно выигравшая в параллельном матче 3:2 у Нидерландов, заняла первое место в группе. Франция заняла второе место, а Нидерланды – третье. Польша покидает турнир с тремя голами и одним набранным очком.

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