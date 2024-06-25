Мбаппе сравнялся с Фонтеном по числу голов за сборную Франции на ЧМ/Евро – 13. У Платини на один мяч больше
Килиан Мбаппе близок к рекорду Мишеля Платини.
Француз открыл счет с пенальти в матче с Польшей на Евро-2024.
Это 13-й гол Мбаппе за сборную Франции на ЧМ/Евро. По этому показателю он сравнялся с Жюстом Фонтеном и уступает только Мишелю Платини, у которого 14 голов.
В общей сложности за национальную команду Мбаппе забил 48 мячей.
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