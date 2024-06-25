Мбаппе сравнялся с Фонтеном по числу голов за сборную Франции на ЧМ/Евро – 13. У Платини на один мяч больше

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Мишель Платини Евро-2024 Жюст Фонтен Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе близок к рекорду Мишеля Платини.

Француз открыл счет с пенальти в матче с Польшей на Евро-2024.

Это 13-й гол Мбаппе за сборную Франции на ЧМ/Евро. По этому показателю он сравнялся с Жюстом Фонтеном и уступает только Мишелю Платини, у которого 14 голов.

В общей сложности за национальную команду Мбаппе забил 48 мячей.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Фонтен все 13 мячей за Францию забил на одном чемпионате мира. Уникальное достижение.
+17
0
+17
Ответ Streetbor
Фонтен все 13 мячей за Францию забил на одном чемпионате мира. Уникальное достижение.
Фонтен -13 на одном ЧМ-58, а Платини 9 на одном Евро-84
+8
0
+8
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий