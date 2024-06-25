Тренер Румынии Йорданеску перед матчем со Словакией: «Хотим выйти в плей-офф с 1-го места. Бельгия не обыграет Украину, думаю»

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Эдвард Иорданеску Футбол

Тренер сборной Румынии заявил о желании выйти в плей-офф Евро с первого места.

В заключительном туре группового этапа Румыния сыграет со Словакией. После первых двух туров все команды в группе Е набрали по 3 очка – румыны лидируют по дополнительным показателям.

«Мы находимся в шаге от исторического события, самого прекрасного момента в нашей карьере. У нас есть не только энтузиазм, но и баланс. У этой команды есть характер, и после попадания [в финальную часть Евро] спустя 8 лет я думаю, что одно из наших главных достижений заключается в том, что мы вернули свой дух и чувство гордости. Это отметили и болельщики, сплотившиеся

Словакия – одна из самых организованных команд на Евро. Они очень точны, у них есть четкие схемы. У них тренер с хорошей школой, это зрелая и опытная команда. Я видел их статистику, и она меня впечатлила. У них есть преимущество благодаря дополнительному дню отдыха, но завтра все будет о сердце. Мы думаем только о выходе из группы, неважно, как это произойдет. Мы хорошо проанализировали ситуацию и попытались исправиться, потому что матч с Бельгией был самым сложным за время, что я в сборной.

Мы играем на выход из группы, хотим занять 1-е место. Мы были там с самого начала и хотим закончить первыми. Теоретически у соперника есть определенные преимущества, особенно дополнительные дни отдыха. Но самое главное – двигаться вперед. Думаю, Бельгия не обыграет Украину», – сказал Эдвард Иорданеску.

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13 комментариев
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1. Вы скатаете унылую ничью - держась за второе место.
2. Бельгия без проблем обыграет Украину.
+17
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+12
Самая интересная группа, как ни крути. Не удивлюсь любому исходу, даже вылету Бельгии
+11
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А сами-то что Бельгию не обыграли?
+4
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Наоборот есть ощущение, что за всю боль и невезение в первых матчах отхватит Украина)
+2
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Одно слово - румын!
+3
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Ответ chupakabras72
А сами-то что Бельгию не обыграли?
К успеху шли, не повезло, не фартануло.
+2
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+2
Ответ Tun
Самая интересная группа, как ни крути. Не удивлюсь любому исходу, даже вылету Бельгии
Ну у тренера Бельгии есть опыт)))
+2
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Ответ Tom_York
Ну у тренера Бельгии есть опыт)))
Которого он набрался, играя с Зенитом?
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Цыганча совсем важный стал 😀первое место захотел
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Да-да, борьба азарт, никакого договорняка, что вы
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Ответ Tun
Которого он набрался, играя с Зенитом?
И не только))
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