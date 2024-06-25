Тренер Румынии Йорданеску перед матчем со Словакией: «Хотим выйти в плей-офф с 1-го места. Бельгия не обыграет Украину, думаю»

Тренер сборной Румынии заявил о желании выйти в плей-офф Евро с первого места.

В заключительном туре группового этапа сыграет со Словакией. После первых двух туров все команды в группе Е набрали по 3 очка – румыны лидируют по дополнительным показателям.

«Мы находимся в шаге от исторического события, самого прекрасного момента в нашей карьере. У нас есть не только энтузиазм, но и баланс. У этой команды есть характер, и после попадания [в финальную часть ] спустя 8 лет я думаю, что одно из наших главных достижений заключается в том, что мы вернули свой дух и чувство гордости. Это отметили и болельщики, сплотившиеся

– одна из самых организованных команд на Евро. Они очень точны, у них есть четкие схемы. У них тренер с хорошей школой, это зрелая и опытная команда. Я видел их статистику, и она меня впечатлила. У них есть преимущество благодаря дополнительному дню отдыха, но завтра все будет о сердце. Мы думаем только о выходе из группы, неважно, как это произойдет. Мы хорошо проанализировали ситуацию и попытались исправиться, потому что матч с Бельгией был самым сложным за время, что я в сборной.

Мы играем на выход из группы, хотим занять 1-е место. Мы были там с самого начала и хотим закончить первыми. Теоретически у соперника есть определенные преимущества, особенно дополнительные дни отдыха. Но самое главное – двигаться вперед. Думаю, не обыграет », – сказал Эдвард Иорданеску.

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