Шкодран Мустафи объявил о завершении карьеры игрока.

Бывший защитник « » и сборной Германии решил закончить карьеру в 32 года. Его последним клубом был « », который он покинул еще год назад.

1 июля Мустафи станет ассистентом главного тренера сборной 17 Марка Майстера.

«Я уже некоторое время подумывал о том, чтобы набраться опыта в качестве тренера. С одной стороны, жаль, что это происходит так скоро, потому что мне самому хотелось бы подольше поиграть в футбол. С другой стороны, я с нетерпением жду возможности сделать свои первые шаги в качестве тренера.

Я хочу передать парням весь опыт, который приобрел за время игры за сборные до 15 лет, до 21 года и, конечно же, за взрослую национальную команду», – сказал Шкодран.

выступал за «Арсенал» с 2016 по 2021 год и дважды выиграл Кубок Англии. Также он представлял « », «Сампдорию», «Валенсию» и «Шальке».

В составе сборной Германии защитник провел 20 матчей и выиграл чемпионат мира-2014 и Кубок конфедераций-2017.

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