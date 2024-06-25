Экс-защитник «Арсенала» и чемпион мира-2014 Мустафи завершил карьеру в 32 года. Он станет помощником тренера сборной Германии U17

Теги Шальке Сампдория Эвертон премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу сборная Германии U-17 Валенсия Леванте серия А Италия Ла Лига Арсенал Шкодран Мустафи Футбол

Шкодран Мустафи объявил о завершении карьеры игрока.

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Германии решил закончить карьеру в 32 года. Его последним клубом был «Леванте», который он покинул еще год назад. 

1 июля Мустафи станет ассистентом главного тренера сборной Германии U17 Марка Майстера.

«Я уже некоторое время подумывал о том, чтобы набраться опыта в качестве тренера. С одной стороны, жаль, что это происходит так скоро, потому что мне самому хотелось бы подольше поиграть в футбол. С другой стороны, я с нетерпением жду возможности сделать свои первые шаги в качестве тренера.

Я хочу передать парням весь опыт, который приобрел за время игры за сборные до 15 лет, до 21 года и, конечно же, за взрослую национальную команду», – сказал Шкодран.

Мустафи выступал за «Арсенал» с 2016 по 2021 год и дважды выиграл Кубок Англии. Также он представлял «Эвертон», «Сампдорию», «Валенсию» и «Шальке». 

В составе сборной Германии защитник провел 20 матчей и выиграл чемпионат мира-2014 и Кубок конфедераций-2017. 

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9 комментариев
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Ему всего 32..????
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да уж ) конечно вроде сначала нормально играл до Арсенала потом что с ним произошло непонятно
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Ответ Фан Рубина
Слабый игрок, только место занимал.
Место в сборной слабые не занимают, когда есть тысяча и тысяча игроков на это место.
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Многие немцы из того состава рано закончили. Хеведеса и Шурле вообще РПЛ добила.
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Слабый игрок, только место занимал.
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Легенда «Арсенала»
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