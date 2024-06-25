Божович о сербских тренерах в РПЛ: «Объединяющий фактор – религия. Никакая политическая ситуация нам не страшна. Мы ничего не боимся»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Миодраг Божович Владимир Ивич Политика Марко Николич Спорт-Экспресс религия Футбол

Миодраг Божович объяснил популярность сербских тренеров в РПЛ.

«У сербов классная школа тренеров. Хорошие результаты показали Николич и Ивич. И их труды были признаны. Теперь и Станковичу представился шанс проявить себя в «Спартаке».

Сербские тренеры по культуре ближе к России. Объединяющий фактор – религия. Нашим тренерам легче адаптироваться в России и подстраиваться по условия РПЛ. Никакая политическая ситуация нам не страшна. Мы ничего не боимся», – сказал бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова».

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9 комментариев
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Тот факт, что РФ конфликтует с тремя православными народами серба не озадачивает. Везде должны приплетать религию. Будто в среднем веке.
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Объединяющий фактор - бабло! Сербы поставили нашим друзьям на 800 млн. евро снарядов! Вот вам и братушки!
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«Объединяющий фактор – религия.»

И газ по дешёвке💰
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Ответ AprasidzE
Тот факт, что РФ конфликтует с тремя православными народами серба не озадачивает. Везде должны приплетать религию. Будто в среднем веке.
И тот факт что наши православные братишки все снаряды страны продали, правда не нам, тоже не озадачивает)
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Только сам Божович изжил себя, оказался не у дел в России и у себя на родине, никому не нужен...
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По данным РПЦ на Рождество в церковь сходило только 1,2М россиян, из 140М, то есть - практически никто. Ни в какого бога и религию тут никто на самом деле не верит, только приплетают когда нужно и нет.
Для сравнения - в Польше, Италии, Бразилии эта цифра близка к 90%, в Германии и Великобритании - к 70%.
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