Миодраг Божович объяснил популярность сербских тренеров в РПЛ.

«У сербов классная школа тренеров. Хорошие результаты показали и . И их труды были признаны. Теперь и представился шанс проявить себя в « ».

Сербские тренеры по культуре ближе к России. Объединяющий фактор – религия. Нашим тренерам легче адаптироваться в России и подстраиваться по условия . Никакая политическая ситуация нам не страшна. Мы ничего не боимся», – сказал бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова».

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