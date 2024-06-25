Божович о сербских тренерах в РПЛ: «Объединяющий фактор – религия. Никакая политическая ситуация нам не страшна. Мы ничего не боимся»
Миодраг Божович объяснил популярность сербских тренеров в РПЛ.
«У сербов классная школа тренеров. Хорошие результаты показали Николич и Ивич. И их труды были признаны. Теперь и Станковичу представился шанс проявить себя в «Спартаке».
Сербские тренеры по культуре ближе к России. Объединяющий фактор – религия. Нашим тренерам легче адаптироваться в России и подстраиваться по условия РПЛ. Никакая политическая ситуация нам не страшна. Мы ничего не боимся», – сказал бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова».
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Для сравнения - в Польше, Италии, Бразилии эта цифра близка к 90%, в Германии и Великобритании - к 70%.