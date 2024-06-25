Пробеж останется тренером Польши после Евро-2024. Сборная первой вылетела с турнира

Михал Пробеж останется главным тренером сборной Польши после Евро-2024.

Во время утренней встречи с командой и тренерским штабом президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша объявил, что 51-летний специалист останется на посту тренера команды.

Ранее сборная Польши первой потеряла шансы на выход в плей-офф Евро-2024 после двух туров.

В последнем матче на турнире поляки сыграют с Францией.

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