Пробеж останется тренером Польши после Евро-2024. Сборная первой вылетела с турнира
Михал Пробеж останется главным тренером сборной Польши после Евро-2024.
Во время утренней встречи с командой и тренерским штабом президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша объявил, что 51-летний специалист останется на посту тренера команды.
Ранее сборная Польши первой потеряла шансы на выход в плей-офф Евро-2024 после двух туров.
В последнем матче на турнире поляки сыграют с Францией.
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