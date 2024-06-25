Радимов о трансферах в Саудовскую Аравию: «Когда на тебя свалились 50 миллионов, думаешь: «Зачем напрягаться?» Многие сдулись»

Владислав Радимов высказался о трансферах игроков в Саудовскую Аравию.

«Многие футболисты, которые поехали в арабские страны, сдулись. В Саудовской Аравии ты не будешь поддерживать такую же форму, как в европейском чемпионате.

Тем более когда на тебя свалились 50 миллионов, ты уже заканчивать поехал туда и думаешь: «Зачем напрягаться?» — сказал бывший игрок сборной России.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?