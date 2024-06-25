Радимов о трансферах в Саудовскую Аравию: «Когда на тебя свалились 50 миллионов, думаешь: «Зачем напрягаться?» Многие сдулись»

Теги Владислав Радимов высшая лига Саудовская Аравия Матч ТВ деньги Футбол

Владислав Радимов высказался о трансферах игроков в Саудовскую Аравию.

«Многие футболисты, которые поехали в арабские страны, сдулись. В Саудовской Аравии ты не будешь поддерживать такую же форму, как в европейском чемпионате. 

Тем более когда на тебя свалились 50 миллионов, ты уже заканчивать поехал туда и думаешь: «Зачем напрягаться?» — сказал бывший игрок сборной России.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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11 комментариев
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Почти как наши паспортисты с 2 лямами в год
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+17
Ответ Горькие слёзы Моуриньо
Почти как наши паспортисты с 2 лямами в год
Причем лет так в 20
+8
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+8
Те кто на дивном востоке сдулся якобы, они и не надувались Типа Бакаева. А остальные играют себе. За такие деньги всяко приятнее, и никакого тебе ни катеначчо, ни игры в унылого кальмара с этими вашими прессингами, ни рваных крестов в кубке против Бумблсберри Таун из 5 дивизиона,
+6
0
+6
Ответ madaev
Роналду, Отавио, Мане, Брозович, Талиска, Канте, Малком, Невеш, Митрович, Милинкович-Савич, Ляпорт, Теллес, Фабиньо, Марез, Карраско, Кесье, Кулибали, Бензема, Вейналдум, Фофана, Буну уж точно не сдулись, значит многие, а точнее почти все = не сдулись
Ты считаешь Бензема,Савич,Вейналдум,Фабиньо,Марез,Кесье и Брозович не сдулись?значит ты до этого не видел как они играли
+6
-2
+4
Роналду, Отавио, Мане, Брозович, Талиска, Канте, Малком, Невеш, Митрович, Милинкович-Савич, Ляпорт, Теллес, Фабиньо, Марез, Карраско, Кесье, Кулибали, Бензема, Вейналдум, Фофана, Буну уж точно не сдулись, значит многие, а точнее почти все = не сдулись
+7
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+2
Радим в 6:34 утра не спит и думает о футболе. На матч тв заехать успел. Вот это человек дела! Настоящий профессионал!
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Хотелось бы проверить на собственном опыте.
Ну, чтобы, ощутить...
Чтобы, потом, согласиться, или опровергнуть... )
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Из всех саудовских подписантов приятно удивил только Канте, который смог себя грамотно подготовить в Евро. Ну ещё Кринж за счёт неуёмного эго выезжает.
Все остальные откровенно разочаровали
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Я думаю Радимов не видел ни одной игры из чемпа саудовской Аравии как и 99% комментирующих. А по сему он просто свою логику действий перенес на действия топарей-ветеранов. Кто-то может и сдулся из-за денег, кто-то реально постарел и объективно стал хуже, а кто-то играет на своем уровне.
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Ответ Denis Bogomolov
Ты считаешь Бензема,Савич,Вейналдум,Фабиньо,Марез,Кесье и Брозович не сдулись?значит ты до этого не видел как они играли
Так Роналду,Митрович,Канте, Малком сдулись или нет?
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Ответ Simplicissimus
Те кто на дивном востоке сдулся якобы, они и не надувались Типа Бакаева. А остальные играют себе. За такие деньги всяко приятнее, и никакого тебе ни катеначчо, ни игры в унылого кальмара с этими вашими прессингами, ни рваных крестов в кубке против Бумблсберри Таун из 5 дивизиона,
Четко расписал, один только трабл то что жарко очень,а так Абу Даби(мировой хаб) близко,в любую точку мира можно добраться
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