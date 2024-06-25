Шансы Хорватии выйти в плей-офф Евро с 3-го места c 2 очками и разницей голов «минус 3» – 2,65% (Opta)

Теги Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Златко Далич Футбол

Суперкомпьютер Opta оценил шансы Хорватии на выход в плей-офф Евро-2024.

В последнем туре группы B Хорватия упустила победу над Италией (1:1) на 98-й минуте и заняла 3-е место с 2 очками и разницей мячей «минус 3» (3 забитых и 6 пропущенных). Хорваты выйдут из группы, если окажутся в четверке лучших команд, занявших третье место.

Шансы Хорватии на такой исход оцениваются в 2,65%.

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9 комментариев
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Поедут домой. Модрич отдохнет. По жизни отскакивали. Все закономерно.
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Ответ Давид Agabekyan
Не существовало бы дополнительного времени, уверенно выходили со второго места с 6 очками. Максимально обидно вылетели
А если не существовало бы вторых таймов, набрали бы одно очко)) К чему вообще такое высказывание. Добавленное время это такая же часть игры, как и любой другой отрезок времени
+11
-1
+10
Не удивлюсь, если опять отскочат и проскочат)
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0
+3
А смысл? Вылететь в первом же матче?
+1
0
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Ой, хватит уже и скучной Италии в плей-офф, не надо там никаких хорватов ещё, фантастика не прокатит, ждём Грузию!
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Как писал в другой новости, у букмекеров экспресс из четырёх нужных Хорватии событий составляет коэффициент примерно 38.
Так что да, шансы невелики.
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Бронза чм-22 самая незаслуженная и самая скучная награда в истории
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Ответ Давид Agabekyan
Не существовало бы дополнительного времени, уверенно выходили со второго места с 6 очками. Максимально обидно вылетели
Карма модрику за левую лч
+5
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