38-летний Навас стал самым возрастным футболистом Испании, сыгравшим на Евро или ЧМ

Теги Севилья Сантьяго Канисарес Хесус Навас Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 рекорды Футбол

Хесус Навас установил рекорд сборной Испании.

38-летний защитник попал в стартовый состав на игру с Албанией на Евро-2024.

Представляющий «Севилью» футболист стал самым возрастным футболистом, сыгравшим за Испанию на чемпионате Европы или мира. Прежний рекорд принадлежал вратарю Сантьяго Канисаресу, выступившему в 36 лет на ЧМ-2006.

Статистику Наваса можно изучить здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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9 комментариев
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Всем плевательная инфа, но Навас это единственный чел, который играет у меня в ультимейт с 16 фифы)🥹 топ игрок
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Это мощно. Рад за Хесуса. Помню, как в молодости разрывал на фланге нашего Марсело
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Это удивительно. Был момент, когда казалось, что со сборной у него совсем не получится. Оно вон как вышло - золотое поколение уже сошло, а Навас еще в сборной.
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Легенда и очень рад, что до сих пор пылит
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Хесус в молодости был одним из самых быстрых футболистов, частенько рвал на фланге. Но что еще более удивительно, с возрастом он стал играть гораздо умнее и без супер-скорости продолжает отлично смотреться за счет интеллекта. Мое уважение. Заслужил выйти за сборную, хотя бы в таком матче.
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Ответ Дядя ТУРА
Кейлор топ. В реале тащил хорошо
Он Хесус
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