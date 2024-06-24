38-летний Навас стал самым возрастным футболистом Испании, сыгравшим на Евро или ЧМ
Хесус Навас установил рекорд сборной Испании.
38-летний защитник попал в стартовый состав на игру с Албанией на Евро-2024.
Представляющий «Севилью» футболист стал самым возрастным футболистом, сыгравшим за Испанию на чемпионате Европы или мира. Прежний рекорд принадлежал вратарю Сантьяго Канисаресу, выступившему в 36 лет на ЧМ-2006.
Статистику Наваса можно изучить здесь.
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