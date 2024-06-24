Митай, Ферран, Стракоша, Гримальдо, Аслани и Хесус Навас выйдут в старте на игру Албания – Испания
Объявлены составы на матч Албания – Испания на Евро-2024.
Силвиньо выпустит с первой минуты следующих футболистов:
– вратарь: Томас Стракоша;
– защита: Марио Митай, Арлинд Айети, Берат Джимшити, Иван Балиу;
– полузащита: Кристьян Аслани, Ульбер Рамадани, Недим Байрами, Кязим Лячи, Ясир Асани;
– нападение: Рей Манай.
За команду Луиса де ла Фуэнте сыграют:
– вратарь: Давид Райя;
– защита: Алекс Гримальдо, Эмерик Лапорт, Дани Вивиан, Хесус Навас;
– полузащита: Микель Мерино, Мартин Субименди, Микель Ойарсабаль, Даниэль Ольмо, Ферран Торрес;
– нападение: Хоселу.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?