Митай, Ферран, Стракоша, Гримальдо, Аслани и Хесус Навас выйдут в старте на игру Албания – Испания

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Объявлены составы на матч Албания – Испания на Евро-2024.

Силвиньо выпустит с первой минуты следующих футболистов:

вратарь: Томас Стракоша;

защита: Марио Митай, Арлинд Айети, Берат Джимшити, Иван Балиу;

полузащита: Кристьян Аслани, Ульбер Рамадани, Недим Байрами, Кязим Лячи, Ясир Асани;

нападение: Рей Манай.

За команду Луиса де ла Фуэнте сыграют:

вратарь: Давид Райя;

защита: Алекс Гримальдо, Эмерик Лапорт, Дани Вивиан, Хесус Навас;

полузащита: Микель Мерино, Мартин Субименди, Микель Ойарсабаль, Даниэль Ольмо, Ферран Торрес;

нападение: Хоселу.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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1 комментарий
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Крутяк, Испания дает поиграть ближайшему резерву. Шансы Албании, правда, все равно очень малы
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