В Испании обсудят запрет коридоров для игроков с ударами по спине и голове. Ассоциация родителей заявила, что такое поведение футболистов негативно влияет на школьную среду

В Испании могут запретить коридоры для игроков с ударами по спине и голове.

В футболе есть традиция, согласно которой новичок или футболист, тренер, празднующий что-либо, должен пройти через коридор из партнеров по команде – в это время его в шутку бьют по спине, голове и другим частям тела руками и ногами.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Ла Лига обсудят этот вопрос применительно к 42 клубам двух высших дивизионов Испании.

Власти провинции Понтеведра передали RFEF жалобу ассоциации родителей (ANPA), в которой утверждается, что наличие подобных коридоров негативно влияет на школьную среду.

Президент RFEF Педро Роча и глава Ла Лиги Хавьер Тебас получили подобные уведомления после коридоров, которые устроили представители сборной Испании до и во время Евро-2024 по случаю дней рождения вратаря и тренера .

в ответном письме пообещала «принять к сведению информацию, чтобы не допустить нормализации поведения, подобного описанному, потому что спортсмены, особенно футболисты, часто становятся примерами для детей».

сообщила, что передаст «опасения» всем капитанам 42 профессиональных футбольных клубов Испании, а также правлению (AFE) «для принятия соответствующих мер». В своем письме Хавьер Тебас заявил, что в лиге осознают социальную значимость футбола, а также ответственность, которую несут игроки «из-за огромного влияния, которое они оказывают на детей и подростков».

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