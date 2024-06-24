В Испании обсудят запрет коридоров для игроков с ударами по спине и голове. Ассоциация родителей заявила, что такое поведение футболистов негативно влияет на школьную среду
В Испании могут запретить коридоры для игроков с ударами по спине и голове.
В футболе есть традиция, согласно которой новичок или футболист, тренер, празднующий что-либо, должен пройти через коридор из партнеров по команде – в это время его в шутку бьют по спине, голове и другим частям тела руками и ногами.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Ла Лига обсудят этот вопрос применительно к 42 клубам двух высших дивизионов Испании.
Власти провинции Понтеведра передали RFEF жалобу ассоциации родителей (ANPA), в которой утверждается, что наличие подобных коридоров негативно влияет на школьную среду.
Президент RFEF Педро Роча и глава Ла Лиги Хавьер Тебас получили подобные уведомления после коридоров, которые устроили представители сборной Испании до и во время Евро-2024 по случаю дней рождения вратаря Унаи Симона и тренера Луиса де ла Фуэнте.
Федерация в ответном письме пообещала «принять к сведению информацию, чтобы не допустить нормализации поведения, подобного описанному, потому что спортсмены, особенно футболисты, часто становятся примерами для детей».
ЛаЛига сообщила, что передаст «опасения» всем капитанам 42 профессиональных футбольных клубов Испании, а также правлению Ассоциации футболистов Испании (AFE) «для принятия соответствующих мер». В своем письме Хавьер Тебас заявил, что в лиге осознают социальную значимость футбола, а также ответственность, которую несут игроки «из-за огромного влияния, которое они оказывают на детей и подростков».
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