Главу испанской федерации Рочу требуют отстранить от футбола на 6 лет за превышение полномочий

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу происшествия Федерация футбола Испании Луис де ла Фуэнте Футбол

Педро Роча может быть отстранен от футбола на длительный срок.

Несколько месяцев назад глава Национального центра подготовки футбольных тренеров Мигель Галан подал жалобу, в которой обвинил руководителя Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в нарушении избирательного регламента и решений генеральной ассамблеи, а также в принятии решений, выходящих за рамки его компетенции, включая созыв генассамблеи 21 декабря 2023 года, где были утверждены зарплата нового руководителя федерации и бюджет организации, продление контракта с главным тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте и другие решения.

Спортивный суд Испании назначил следователя, который посчитал часть обвинений необоснованными. Однако еще три нарушения оцениваются как очень серьезные, в связи с чем предлагается дисквалифицировать Рочу на шесть лет: за увольнение генсекретаря Андреу Кампса и расторжение контракта с внешним юридическим советником Томасом Гонсалесом Куэто без необходимых полномочий, а также за привлечение федерации в качестве частного обвинителя в деле Луиса Рубиалеса, бывшего руководителя RFEF.

Роча был избран президентом Королевской испанской футбольной федерации в апреле 2024 года. До этого времени он был исполняющим обязанности руководителя с момента отстранения Рубиалеса.

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10 комментариев
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Копают под Рочу. И дисквалифицировать хотят.А ему пофиг, копайте, подРочу
+14
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+14
Ответ Этот Райола хочет денег
Копают под Рочу. И дисквалифицировать хотят.А ему пофиг, копайте, подРочу
Это что-то на языке Эдуарда Сурового
+14
-1
+13
Когда уже на Тебаса выйдут?
+11
-2
+9
Тоже поцеловал немужика?
+3
-3
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f*ck you i won’t do what you tell me, как говорится
+1
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Империя наносит ответный удар
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Педро Роша - тот ещё мошенник. давно пора его посадить
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Проклятое место.
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Ответ Tristan...
Когда уже на Тебаса выйдут?
не выйдут! в 2019 году, у лалиги ТебасoM и федерацией футбола был конфликт. и в деле Рубиалеса, Тебас был одним из первых оф.лиц который вышел против него. а сейчас все кто тогда был наверху по очереди отстраняются.. это не может быть просто совпадением. в испании дела ведут не лучше чем в странах СНГ!
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