Главу испанской федерации Рочу требуют отстранить от футбола на 6 лет за превышение полномочий

Педро Роча может быть отстранен от футбола на длительный срок.

Несколько месяцев назад глава Национального центра подготовки футбольных тренеров Мигель Галан подал жалобу, в которой обвинил руководителя Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в нарушении избирательного регламента и решений генеральной ассамблеи, а также в принятии решений, выходящих за рамки его компетенции, включая созыв генассамблеи 21 декабря 2023 года, где были утверждены зарплата нового руководителя федерации и бюджет организации, продление контракта с главным тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте и другие решения.

Спортивный суд Испании назначил следователя, который посчитал часть обвинений необоснованными. Однако еще три нарушения оцениваются как очень серьезные, в связи с чем предлагается дисквалифицировать Рочу на шесть лет: за увольнение генсекретаря Андреу Кампса и расторжение контракта с внешним юридическим советником Томасом Гонсалесом Куэто без необходимых полномочий, а также за привлечение федерации в качестве частного обвинителя в деле , бывшего руководителя RFEF.

Роча был избран президентом Королевской испанской футбольной федерации в апреле 2024 года. До этого времени он был исполняющим обязанности руководителя с момента отстранения Рубиалеса.