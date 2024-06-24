«Зенит» вышел из отпуска. Бакаев проходит медосмотр с командой

Теги Зенит премьер-лига Россия Вячеслав Караваев Дмитрий Чистяков Зелимхан Бакаев Даниил Одоевский Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска.

24 июня основной состав сине-бело-голубых начал подготовку к старту сезона-2024/25.

В понедельник первая группа игроков отправилась в клинику «Мой медицинский центр» для прохождения традиционного медосмотра.

Дмитрий Васильев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Зелимхан Бакаев и Даниил Одоевский встретились с терапевтом, офтальмологом, травматологом, стоматологом, хирургом и другими специалистами, а также прошли серию тестов на беговой дорожке.

Сине-бело-голубые продолжат проходить медосмотр 25 и 26 июня, а сразу после начнут летние тренировочные сборы.

Напомним, Бакаев прошлый сезон провел в клубе из ОАЭ «Аль-Вахда».

Фото: fc-zenit.ru

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16 комментариев
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Ответ Spartakus1984
Легенда
Ваша гордость!
+6
-1
+5
О русских игроках в Зените мы узнаем на медосмотрах )) А дальше они растворяются до следующего сезона.
+15
-11
+4
Даже из ОАЭ из аренды вернули (
+6
-4
+2
Ответ ТимТалер
О русских игроках в Зените мы узнаем на медосмотрах )) А дальше они растворяются до следующего сезона.
Такое может произойти, если отказаться от просмотра матчей на этот период)
+7
-5
+2
Ответ ТимТалер
О русских игроках в Зените мы узнаем на медосмотрах )) А дальше они растворяются до следующего сезона.
Посмотрим как команда сыграют в новом сезоне кто в составе будет
+2
0
+2
Из ОАЭ едет Бакаев и едет Промес.Но есть нюанс.
+1
0
+1
Ответ Spartakus1984
Да и не говори)).Но я имел в виду что он легенда зенита.Он наш воспитанник подобранный вами в очередной раз)).
Погребняка, Дзюбу подобрали довольно успешно.
+1
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+1
Кучу мячей, наверное, забил в аренде. Какая радость, что вернулся. Ахметов задрожал.
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Ответ T622222
Даже из ОАЭ из аренды вернули (
Закончилась аренда потому что, тут чему удивляться … ?! Он в Эмиратах был в аренде до этого лета.
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Ответ ТимТалер
О русских игроках в Зените мы узнаем на медосмотрах )) А дальше они растворяются до следующего сезона.
Российских.
0
0
0
Ответ Spartakus1984
Да и не говори)).Но я имел в виду что он легенда зенита.Он наш воспитанник подобранный вами в очередной раз)).
с чего это он наша гордость? ты от обид часто голову теряешь)))
+1
-1
0
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