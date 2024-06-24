«Зенит» вышел из отпуска. Бакаев проходит медосмотр с командой
Футболисты «Зенита» вышли из отпуска.
24 июня основной состав сине-бело-голубых начал подготовку к старту сезона-2024/25.
В понедельник первая группа игроков отправилась в клинику «Мой медицинский центр» для прохождения традиционного медосмотра.
Дмитрий Васильев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Зелимхан Бакаев и Даниил Одоевский встретились с терапевтом, офтальмологом, травматологом, стоматологом, хирургом и другими специалистами, а также прошли серию тестов на беговой дорожке.
Сине-бело-голубые продолжат проходить медосмотр 25 и 26 июня, а сразу после начнут летние тренировочные сборы.
Напомним, Бакаев прошлый сезон провел в клубе из ОАЭ «Аль-Вахда».
Фото: fc-zenit.ru