«Зенит» вышел из отпуска. Бакаев проходит медосмотр с командой

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска.

24 июня основной состав сине-бело-голубых начал подготовку к старту сезона-2024/25.

В понедельник первая группа игроков отправилась в клинику «Мой медицинский центр» для прохождения традиционного медосмотра.

, , , и встретились с терапевтом, офтальмологом, травматологом, стоматологом, хирургом и другими специалистами, а также прошли серию тестов на беговой дорожке.

Сине-бело-голубые продолжат проходить медосмотр 25 и 26 июня, а сразу после начнут летние тренировочные сборы.

Напомним, Бакаев прошлый сезон провел в клубе из ОАЭ «Аль-Вахда».

Фото: fc-zenit.ru