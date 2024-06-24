Гендиректор «Севастополя» об атаке на город: «Мы как жили, так и живем, ПВО работает очень здорово. Дай бог, чтобы скорее все закончилось нашей победой»

Генеральный директор «Севастополя» высказался об атаке на город.

В воскресенье Севастополь был атакован пятью ракетами, четыре из них удалось сбить, одна под воздействием ПВО отклонилась и взорвалась над городом. В результате обстрела пострадал 151 человек, погибли четверо.

В городе был объявлен траур, матч «Севастополя» с «Астраханью» перенесли.

«Вы читаете СМИ и слова нашего губернатора о том, какая обстановка сейчас в городе. Наша команда никак не пострадала, потому что в это время мы не были на пляже, а готовились к игре, которая должна была состояться завтра с «Астраханью». С футболистами, их женами и детьми все в порядке.

В нашем городе завтра объявлен день траура, спортивно-массовые и культурные мероприятия отменены. Мы связались с ФНЛ, сообщили об этом. Руководство лиги общалось с «Астраханью». Можно было провести матч во вторник, но руководство соперников посчитало, что они не смогут сыграть и уехали домой.

Сейчас наша команда находится не на базе, а дома. Планируем возобновить процесс подготовки, который позволит нам сыграть 30-го числа с «Кубань-Холдинг». Дата игры с «Астраханью» будет определена позже.

Что касается быта, то мы как жили, так и живем. У нас уже были определенные моменты, которые возникают в приграничных районах не только Севастополя и Крыма, но и Белгорода, Курска. ПВО работает очень здорово, живем в тех условиях, которые есть. Мы должны продолжать деятельность, которая позволяет нашей команде играть, тренироваться и привлекать на трибуны зрителей, от которых получаем заряд энергии и бодрости.

Как позволяет ситуация, так и живем. Мы же патриоты своей страны. Надеемся на лучшее, верим в нашу победу. Дай бог, чтобы скорее все закончилось нашей победой», – сказал .