Матч «Севастополя» с «Астраханью» перенесен из-за ракетной атаки. В городе объявлен траур
Матч «Севастополь» – «Астрахань» в LEON Второй лиге перенесен.
Сегодня пять человек погибли в Севастополе при ракетной атаке, сообщает «Интерфакс».
«В связи с трагедией, произошедшей сегодня в Севастополе, завтра, 24 июня, объявлен день траура.
В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия.
По решению ФНЛ и согласованию с клубами матч 15-го тура LEON Второй лиги «Севастополь» – «Астрахань» перенесен на неопределенный срок. Дата матча будет определена позже.
Севастополь скорбит», – говорится в сообщении «Севастополя».