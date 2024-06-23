Матч «Севастополя» с «Астраханью» перенесен из-за ракетной атаки. В городе объявлен траур

Матч «Севастополь» – «Астрахань» в LEON Второй лиге перенесен.

Сегодня пять человек погибли в Севастополе при ракетной атаке, сообщает «Интерфакс».

«В связи с трагедией, произошедшей сегодня в Севастополе, завтра, 24 июня, объявлен день траура.

В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия.

По решению ФНЛ и согласованию с клубами матч 15-го тура LEON Второй лиги «Севастополь» – «Астрахань» перенесен на неопределенный срок. Дата матча будет определена позже.

Севастополь скорбит», – говорится в сообщении «Севастополя».