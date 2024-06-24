Бородюк о невостребованности российских тренеров: «Возможно, невыгодно работать с теми, у кого есть свое мнение и характер. С более спокойными и лояльными — удобнее»
Александр Бородюк высказался о невостребованности многих российских тренеров.
«Мы не можем повлиять на эту ситуацию. Все ребята, которые играли на высоком уровне, так или иначе, себя уважают. Они с детства прошли свой футбольный путь.
Возможно, сегодня невыгодно работать с теми, у кого есть своё мнение и характер. С более спокойными и лояльными — удобнее», — сказал экс-тренер сборной России.
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Морено провалился в Монако, в Испании, вылетел с Сочи с тем же отрывом в 6 очков от 14 места.
В Сочи Морено выиграл 2 матча из 13 (Илича и Абаскаля), получив зимой состав на топ-7 (Дркушич, Юкич, Крамарич, Гуарирапа, Алвес, Сааведра, Сутормин, Чистяков, Юсупов...)
Ташуев за последние 3 года:
- Чемпион Беларуси сенсационно с Шахтером из Солигорска
- самое высокое место в истории Ахмата
- ушел с Факела оставив команду на 11 месте, хотя у Факела самый низкий бюджет в РпЛ.
Но один востребован, а другой нет. Как так?
В наших СМИ Морено топ, а Ташуев физрук.