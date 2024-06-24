Бородюк о невостребованности российских тренеров: «Возможно, невыгодно работать с теми, у кого есть свое мнение и характер. С более спокойными и лояльными — удобнее» 

Теги Александр Бородюк премьер-лига Россия ВШТ Чемпионат.com Футбол

Александр Бородюк высказался о невостребованности многих российских тренеров.

«Мы не можем повлиять на эту ситуацию. Все ребята, которые играли на высоком уровне, так или иначе, себя уважают. Они с детства прошли свой футбольный путь. 

Возможно, сегодня невыгодно работать с теми, у кого есть своё мнение и характер. С более спокойными и лояльными — удобнее», — сказал экс-тренер сборной России.

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20 комментариев
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Может, просто невыгодно работать с физруками, у которых одна тренерская мысль "в защите поуже, в атаке пошире"?
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+36
«играли на высоком уровне»

Бинго!
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+20
т.е. Бородюк считает, что Станкович не играл на высоком уровне, себя не уважает, у него нет своего мнения и характера? Может быть, российские тренеры невостребованы из-за вот таких очень адекватных комментариев?
+20
-1
+19
Все тренерские успехи Бородюка делятся на две части. Те что в роли помощника Гуса и те что в фнл. Полный провал в сборной Казахстана, 6 поражений в 7 играх, то же самое в Кайрате, какая-то халтура в Австрии. На этом всё.
+11
-1
+10
Ответ Ебздрогыч
Может, просто невыгодно работать с физруками, у которых одна тренерская мысль "в защите поуже, в атаке пошире"?
Никто не хочет признаться себе, что как тренер менее компетентен.
+6
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+5
Мостового имел ввиду, который играл на высоком уровне, уважает себя до такой степени, что не готов тренировать клубы не из Москвы и из ФНЛ и чеканить умеет...
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Ответ Доктор Верховцев
«играли на высоком уровне» Бинго!
Мостовой зашёл в чат
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Потому что они бездарны и некомпетентны. Единственная причина по которой из берут в РПЛ это коррупция и кумовство. Распил с агентами возможен только с нашими тренерами. Чужой сразу скажет это что за фрукт такой, а не футболист. Будет смеяться от стоимости. Плюс по бюджету клуба куда что тратится. Например заложено на инфраструктуру, которая будет на бумаге. Наш тренер туда не лезет и закроет глаза, ибо только за закрытые глаза его и берут. Кроме того, наши менеджеры не умеют вести переговоры. Они нормальных взять не смогут, потому что двух слов связать не могут. А с нашими проще, они вынуждены идти потому что нигде больше их не возьмут. Они же бестолковые. Вот и выходит, что весь футбольный круг неэффективный и бестолковый. Менеджеры сидят на откатах и распилах. Им важен только сегодняшний результат, чтобы сохранить бюджет на следующий год. Тренеры вообще ничего не умеют, не учатся, работают по старым тетрадкам и схемам. Игроки из за лимита не чувствуют конкуренции и всегда на расслабоне. У них всегда будет контракт. Тройные круги ада
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Ответ Ебздрогыч
Может, просто невыгодно работать с физруками, у которых одна тренерская мысль "в защите поуже, в атаке пошире"?
Бей вперед , игра прийдет!!😂😂😂
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Клубы, берите Талалаева. Чувак шарит за схемы, но не футбольные, а откаты😅
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Скорей всего физруки с бей беги окружай ворота не кому не нужны
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Дело в том, что кроме того, что чеканить мяч и свистеть в свисток вы больше ничего не умеете и не знаете. И не хотите знать.
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Ответ Ебздрогыч
Может, просто невыгодно работать с физруками, у которых одна тренерская мысль "в защите поуже, в атаке пошире"?
Думаешь Морено сильнее Ташуева например?

Морено провалился в Монако, в Испании, вылетел с Сочи с тем же отрывом в 6 очков от 14 места.
В Сочи Морено выиграл 2 матча из 13 (Илича и Абаскаля), получив зимой состав на топ-7 (Дркушич, Юкич, Крамарич, Гуарирапа, Алвес, Сааведра, Сутормин, Чистяков, Юсупов...)

Ташуев за последние 3 года:
- Чемпион Беларуси сенсационно с Шахтером из Солигорска
- самое высокое место в истории Ахмата
- ушел с Факела оставив команду на 11 месте, хотя у Факела самый низкий бюджет в РпЛ.

Но один востребован, а другой нет. Как так?
В наших СМИ Морено топ, а Ташуев физрук.
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Выгодно работать с тренерами, с теми, кто кроме автобуса ничего не умеет, не выгодно. Очевидно же.
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Мостовой: "Мой ###### (Бородюк)"
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Пару лет назад на Бородюка ,на скамейке Торпедо было страшно смотреть. Впечатление было, что тренер находится при смерти от панических атак, ну и проработал он там не долго.
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« с теми, у кого есть свое мнение и характер» - как завуалированно сказать с «шизами и ретроградами»
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Конечно, а ещё лучше работать с игроками которые выполняют требования ГТ. Слуцкий был удивлён китайцами. А тут что получается тренер посылает на руководство, игроки посылают на тренера:))) Замкнутый круг какой-то:))) Зато все такие крутые не лояльные в итоге получается то что получается.
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