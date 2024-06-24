Бородюк о невостребованности российских тренеров: «Возможно, невыгодно работать с теми, у кого есть свое мнение и характер. С более спокойными и лояльными — удобнее» 

Александр Бородюк высказался о невостребованности многих российских тренеров.

«Мы не можем повлиять на эту ситуацию. Все ребята, которые играли на высоком уровне, так или иначе, себя уважают. Они с детства прошли свой футбольный путь.

Возможно, сегодня невыгодно работать с теми, у кого есть своё мнение и характер. С более спокойными и лояльными — удобнее», — сказал экс-тренер сборной России.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?