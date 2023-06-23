Бородюк о Личке: «Непонятна философия развития «Динамо». Почему такая тенденция, что работать должны только иностранцы?»
Александр Бородюк выразил непонимание философией развития «Динамо».
Бело-голубые ранее назначили на пост главного тренера команды Марцела Личку, который сменил Славишу Йокановича.
«Личка работал профессионально, вне всякого сомнения, и в России проявил себя с хорошей стороны.
Но мне непонятна философия развития «Динамо». Почему у руководства клуба такая тенденция, что работать должны только иностранные специалисты?
Когда я играл в Германии, там тоже было в одно время засилье иностранцев.
Потом один их великий футболист и тренер сказал: «А в чем дело? Почему не работают люди, которые играли в сборной и выступали на больших международных турнирах?». Затем начали пересматривать.
Похожая ситуация и у нас. Почему у нас не востребованы футболисты, которые играли в национальной команде и за рубежом?» – сказал бывший тренер сборной России.
И все эти истории про спартачей конечно классные, только последний раз местный тренер был именно у Динамо - Дмитрий Хохлов.