Бородюк о Личке: «Непонятна философия развития «Динамо». Почему такая тенденция, что работать должны только иностранцы?»

Теги Александр Бородюк премьер-лига Россия Динамо Москва Чемпионат.com Марцел Личка Футбол

Александр Бородюк выразил непонимание философией развития «Динамо».

Бело-голубые ранее назначили на пост главного тренера команды Марцела Личку, который сменил Славишу Йокановича.

«Личка работал профессионально, вне всякого сомнения, и в России проявил себя с хорошей стороны.

Но мне непонятна философия развития «Динамо». Почему у руководства клуба такая тенденция, что работать должны только иностранные специалисты?

Когда я играл в Германии, там тоже было в одно время засилье иностранцев.

Потом один их великий футболист и тренер сказал: «А в чем дело? Почему не работают люди, которые играли в сборной и выступали на больших международных турнирах?». Затем начали пересматривать.

Похожая ситуация и у нас. Почему у нас не востребованы футболисты, которые играли в национальной команде и за рубежом?» – сказал бывший тренер сборной России. 

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24 комментария

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Амин Чич
Ты забыл с кем ты получил славу в тренерской деятельности!?
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takehiko
Просто Мостовой ещё не готов!
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Recreated
Мы уже это проходили! Были у нас "свои" динамовцы, толку от них было ноль! Ни тебя же брать, ты ж так себе тренер, постоянно на матчтв сидишь!
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Тиджани Бабангида
В плане Лички - нападки несправедливы. Он показал себя эффективным тренером. Таким-же как Федотов и Галактионов,к примеру
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Доктор Верховцев
Согласен! Я даже знаю одного человека, который 25 лет в футбол играл. На высоком уровне.
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Dastanation
до Шварца были два местных тренера, которые забивали один гол за четыре игры, вылетали от Луча в кубке и Тбилиси в Лиге европы
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xoms
Лучше своих круговорот устраивать что ли, у нас тренера большей частью такие же, как паспортисты на поле.
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Vedved
Ответ HI MARS
Там Пригожин с Шойгу поинтереснее вещи выдают)
Да ничего они не выдают) очередной вброс)
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Амин Чич
Ответ feelthedroom@mail.ru
Гус же , правильно?
Да верно
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DancePunk
А кто должен работать-то?! Бородюк?!
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Vedved
Ответ Доктор Верховцев
Согласен! Я даже знаю одного человека, который 25 лет в футбол играл. На высоком уровне.
Вот пусть его берут те, где он играл) нам такого добра не надо😅
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Dan Kennedy
Ответ Black Phoenix
Потому что опыт Спартака показывает: быть классным футболистом на примере Мостового, Титова, Аленичева, и так далее - не значит быть крутым тренером. Динамо учится на ошибках спартачей, но при этом допускает множество своих, к сожалению.
Так Мостовой не работал в Спартаке, назвал бы уж Карпина и Черчесова. Титов еще лишь помощником Аленичева был.

И все эти истории про спартачей конечно классные, только последний раз местный тренер был именно у Динамо - Дмитрий Хохлов.
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kutavlik
Ответ Амин Чич
Ты забыл с кем ты получил славу в тренерской деятельности!?
Вот-вот. А самостоятельно - ноль полный!!!! Обосрался везде, где тренировал...
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Амин Чич
Ответ feelthedroom@mail.ru
Фух, я почему то сначала подумал про Адвоката.
Вроде не был в его штабе
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Амин Чич
Да верно
Фух, я почему то сначала подумал про Адвоката.
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Амин Чич
Ты забыл с кем ты получил славу в тренерской деятельности!?
Гус же , правильно?
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hulk&boloto
Бабки кончились...
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Black Phoenix
Потому что опыт Спартака показывает: быть классным футболистом на примере Мостового, Титова, Аленичева, и так далее - не значит быть крутым тренером. Динамо учится на ошибках спартачей, но при этом допускает множество своих, к сожалению.
+1
-1
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валя_стакан
Они умеют молчать. Неустойку получили и забыли о них.
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