Бородюк о Личке: «Непонятна философия развития «Динамо». Почему такая тенденция, что работать должны только иностранцы?»

Александр Бородюк выразил непонимание философией развития «Динамо».

Бело-голубые ранее назначили на пост главного тренера команды , который сменил Славишу Йокановича.

«Личка работал профессионально, вне всякого сомнения, и в России проявил себя с хорошей стороны.

Но мне непонятна философия развития « ». Почему у руководства клуба такая тенденция, что работать должны только иностранные специалисты?

Когда я играл в Германии, там тоже было в одно время засилье иностранцев.

Потом один их великий футболист и тренер сказал: «А в чем дело? Почему не работают люди, которые играли в сборной и выступали на больших международных турнирах?». Затем начали пересматривать.

Похожая ситуация и у нас. Почему у нас не востребованы футболисты, которые играли в национальной команде и за рубежом?» – сказал бывший тренер сборной России.