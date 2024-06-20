«Фиорентина» хочет побороться за Депая с «Миланом». Проблемой для «фиалок» может стать высокая зарплата форварда «Атлетико»

Теги Милан Фиорентина Сборная Нидерландов по футболу бундеслига Германия Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Киа Джурабчиан Аугсбург Мемфис Депай Эрмедин Демирович Джошуа Зиркзее деньги Футбол

Мемфис Депай интересен «Милану» и «Фиорентине».

30-летний нападающий станет свободным агентом после истечения срока его контракта с «Атлетико» в конце июня.

После ухода Оливье Жиру «россонери» ищут нового центрального нападающего, и трудности с согласованием комиссионных агенту Джошуа Зиркзее Киа Джурабчиану подталкивают их к рассмотрению альтернатив. «Милан» пристально наблюдает за Депаем, который вошел в состав сборной Нидерландов на Евро-2024. Кроме того, сообщается об интересе миланцев к 26-летнему нападающему «Аугсбурга» Эрмедину Демировичу.

«Фиорентина» также рассматривает кандидатуру нидерландца, полагая, что он станет сильным дополнением линии атаки. Однако главной проблемой для клуба может стать его зарплата, поскольку до сих пор он зарабатывал около 4 млн евро за сезон.

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10 комментариев
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Ответ rusik krasav4ik
в смысле 30 лет? вчера же только в футболке МЮ красовался ...
Вчера он еще только за ПСВ играл против Динамо в ЛЕ
+1
0
+1
в смысле 30 лет? вчера же только в футболке МЮ красовался ...
+1
-1
0
Я с Милана просто в шоке...Им нужен тренер, берут Фонсеку, а не Консейсао, Конте, Де Зерби, Палладино, Аморима. Нужен центральный нападающий они смотрят то Депая, то Зиркзее то Омородиона
+4
-4
0
Ответ Антонио Мартынов
Я с Милана просто в шоке...Им нужен тренер, берут Фонсеку, а не Консейсао, Конте, Де Зерби, Палладино, Аморима. Нужен центральный нападающий они смотрят то Депая, то Зиркзее то Омородиона
Омородион очень приличный игрок) насчёт Зиркзи мало игр видел
0
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0
Ответ Антонио Мартынов
Я с Милана просто в шоке...Им нужен тренер, берут Фонсеку, а не Консейсао, Конте, Де Зерби, Палладино, Аморима. Нужен центральный нападающий они смотрят то Депая, то Зиркзее то Омородиона
Сразу видно, не разбираешься ты в футболе
+2
-2
0
Ответ B-a-r-c-e-l-o-n-a
Омородион очень приличный игрок) насчёт Зиркзи мало игр видел
9 голов за сезон, 20 лет - так себе претендент на единственного ударного нападающего. Зиркзее игрок отличный, но лучше всего проявляет себя не как центральный нападающий
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Ответ Клименко
Сразу видно, не разбираешься ты в футболе
Великолепная аналитика)) посмотрим, когда Милан в конце сезона 5 место с Фонсекой займёт при хорошей игре.
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Ответ Антонио Мартынов
Великолепная аналитика)) посмотрим, когда Милан в конце сезона 5 место с Фонсекой займёт при хорошей игре.
Ну и с чего Милан займет 5 место, анализируй это
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Ответ Клименко
Ну и с чего Милан займет 5 место, анализируй это
С того какой тренер Фонсеку. Игра при нем будет хорошая, а результат посредственный. Где он вообще серьёзный результат давал кроме гегемона Шахтера? В Роме - 5 и 7 место, в Лилле 5 и 4, при этом 3 место уступив Бресту.
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Ответ Антонио Мартынов
С того какой тренер Фонсеку. Игра при нем будет хорошая, а результат посредственный. Где он вообще серьёзный результат давал кроме гегемона Шахтера? В Роме - 5 и 7 место, в Лилле 5 и 4, при этом 3 место уступив Бресту.
То есть Рома и Лилль это такие команды, для которых 5 и 4 места - провал? Аналитика от бога)
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