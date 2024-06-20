«Фиорентина» хочет побороться за Депая с «Миланом». Проблемой для «фиалок» может стать высокая зарплата форварда «Атлетико»

Мемфис Депай интересен «Милану» и «Фиорентине».

30-летний нападающий станет свободным агентом после истечения срока его контракта с «Атлетико» в конце июня.

После ухода Оливье Жиру «россонери» ищут нового центрального нападающего, и трудности с согласованием комиссионных агенту Джошуа Зиркзее Киа Джурабчиану подталкивают их к рассмотрению альтернатив. «Милан» пристально наблюдает за Депаем, который вошел в состав сборной Нидерландов на Евро-2024. Кроме того, сообщается об интересе миланцев к 26-летнему нападающему «Аугсбурга» Эрмедину Демировичу.

«Фиорентина» также рассматривает кандидатуру нидерландца, полагая, что он станет сильным дополнением линии атаки. Однако главной проблемой для клуба может стать его зарплата, поскольку до сих пор он зарабатывал около 4 млн евро за сезон.

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