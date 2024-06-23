«Астон Вилла» подписала 21-летнего нападающего «Эвертона» Доббина

Теги Эвертон Астон Вилла премьер-лига Англия трансферы Дерби Каунти Льюис Доббин Футбол

Нападающий Льюис Доббин перешел в «Астон Виллу» из «Эвертона».

Бирмингемский клуб официально объявил о трансфере 21-летнего футболиста.

Англичанин дебютировал за основную команду «Эвертона» в 2021 году, а сезон-2022/23 провел в аренде в «Дерби Каунти».

Нападающий также представлял Англию на различных молодежных уровнях.

В прошедшем сезоне АПЛ Доббин сыграл 12 матчей, отметившись голом в ворота «Челси» в декабре. Его полная статистика доступна здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вилла, Эвертон и Челси организовали хитрый тройничок и вертят правила финансовой устойчивости АПЛ на одном месте. А где-то сбоку ещё хочет пристроиться Ньюкасл.
+9
0
+9
Это Добби который родился в России?
0
0
0
Ну всё, пока Эвертон не подарит ему носок, Доббина не будет свободен!
0
0
0
Все-таки Астон Вилла нашла выход из ситуации и теперь сыграет атакой Даббин-Дюран)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий