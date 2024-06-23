«Астон Вилла» подписала 21-летнего нападающего «Эвертона» Доббина
Нападающий Льюис Доббин перешел в «Астон Виллу» из «Эвертона».
Бирмингемский клуб официально объявил о трансфере 21-летнего футболиста.
Англичанин дебютировал за основную команду «Эвертона» в 2021 году, а сезон-2022/23 провел в аренде в «Дерби Каунти».
Нападающий также представлял Англию на различных молодежных уровнях.
В прошедшем сезоне АПЛ Доббин сыграл 12 матчей, отметившись голом в ворота «Челси» в декабре. Его полная статистика доступна здесь.
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