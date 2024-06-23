Постекоглу об Англии на Евро: «У них уже было 4 очка и все сложилось хорошо, но это не значит, что так будет и теперь. Нужен какой-то импульс, чтобы играть свободнее и увереннее, иначе можно упустить турнир»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Евро-2024 Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу поделился мнением о перспективах сборной Англии на Евро-2024.

После ничейного результата с Данией во втором туре (1:1) нынешний чемпионат Европы стал для англичан третьим подряд крупным турниром, где они набрали четыре очка в первых двух матчах.

«Я думаю, что при таком сценарии имеет значение опыт. Джордан [Пикфорд] довольно часто ссылался на два последних турнира, и я уверен, что именно об этом говорят внутри команды. Раньше у них уже было четыре очка.

Я думаю, ключевое в том, что все равно нужно оставаться в настоящем. То, что у вас уже было четыре очка в прошлом и все сложилось хорошо, не означает, что вы выиграли. Это не значит, что такое произойдет и на этот раз, поэтому я по-прежнему думаю, что они поняли, что им нужен какой-то толчок на этом турнире, и следующая игра даст им возможность проявить это.

Некоторый импульс с точки зрения формы, с точки зрения футболистов, чтобы играть с немного большей свободой и уверенностью. Потому что я думаю, что, если не прийти к этому в какой-то момент турнира, он ускользнет от вас», – отметил главный тренер «Тоттенхэма».

Заключительный матч в группе C Англия сыграет во вторник против Словении.

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