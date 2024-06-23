Защитник «Крыльев» Бейл: «Мной интересовались ЦСКА и «Динамо» прошлым летом. Трансфер был слишком дорогим для них, возможно»
Гленн Бейл рассказал об интересе к нему со стороны ЦСКА и «Динамо».
«Прошлым летом мной интересовались ЦСКА и «Динамо».
Почему не ушел? У меня контракт с «Крыльями». Возможно, мой трансфер был слишком дорогим для этих клубов», – сказал защитник «Крыльев Советов».
Нидерландец выступает за самарский клуб с 2021 года, его действующий контракт рассчитан до 2025 года. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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Тень Андреева летает над Крыльями.
Получается за Бейла просили значительно больше?
При этом цена прошлым летом на ТМ Бейла 1,8 млн., Келлвина 7 млн.