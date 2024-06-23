Защитник «Крыльев» Бейл: «Мной интересовались ЦСКА и «Динамо» прошлым летом. Трансфер был слишком дорогим для них, возможно»

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Гленн Бейл деньги Футбол

Гленн Бейл рассказал об интересе к нему со стороны ЦСКА и «Динамо».

«Прошлым летом мной интересовались ЦСКА и «Динамо».

Почему не ушел? У меня контракт с «Крыльями». Возможно, мой трансфер был слишком дорогим для этих клубов», – сказал защитник «Крыльев Советов».

Нидерландец выступает за самарский клуб с 2021 года, его действующий контракт рассчитан до 2025 года. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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3 комментария
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Ответ ЦСКА УСБ
Вместо него ЦСКА купил Келлвина за 4,5 млн. Получается за Бейла просили значительно больше? При этом цена прошлым летом на ТМ Бейла 1,8 млн., Келлвина 7 млн.
Причем тот же Спартак купил за 6 Рябчука. Видимо дело не в цене, а в выплатах агентам. Сейчас многие агенты ведут себя неадекватно, наглядный причем Шпинев( целых три игрока без клуба, Джикия, Миранчук Ан. и Джемалетдинов). Поэтому проще переплатить, чем внутри рынка иногда купить.
+4
-2
+2
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Причем тот же Спартак купил за 6 Рябчука. Видимо дело не в цене, а в выплатах агентам. Сейчас многие агенты ведут себя неадекватно, наглядный причем Шпинев( целых три игрока без клуба, Джикия, Миранчук Ан. и Джемалетдинов). Поэтому проще переплатить, чем внутри рынка иногда купить.
Подумал о том же, но писать об этом не стал.
Тень Андреева летает над Крыльями.
+1
0
+1
Вместо него ЦСКА купил Келлвина за 4,5 млн.
Получается за Бейла просили значительно больше?
При этом цена прошлым летом на ТМ Бейла 1,8 млн., Келлвина 7 млн.
+1
-1
0
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