Божович о «Спартаке»: «Абаскаль пришел ниоткуда и ушел в никуда, не понимаю, как он там оказался. Клуб теперь как социальный лифт для тренеров»

Теги Спартак премьер-лига Россия Миодраг Божович Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Миодраг Божович высказался о выборе тренеров «Спартаком».

«Спартак» не может позволить себе брать тренеров, которые нигде не работали. Вообще не понимаю, как Абаскаль оказался в «Спартаке». Гильермо пришел ниоткуда и ушел в никуда.

В таком большой клубе должен быть тренер с опытом, который выиграл что-то. А все потому, что в клубе несерьезные руководители. Они не дают тренерам работать. А нужно им давать шанс как минимум три года, даже если у них не получается.

«Спартак» теперь как социальный лифт для тренеров. Хотя не тренеры должны учиться на «Спартаке», – заявил бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова».

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30 комментариев
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Скорее Божович ушёл в никуда, никому не нужен...
+31
-2
+29
Кто то о Божовиче слышал до его приезда в РПЛ?
+32
-4
+28
Ответ T622222
Это сказал человек 16 лет в РПЛ ни одного 🏆😜💦💦💦💦
Кубок с Ростовом брал вообще-то
+9
0
+9
Это сказал человек 16 лет в РПЛ ни одного 🏆😜💦💦💦💦
+13
-5
+8
Ответ Forrest Gamp
Мостовой 2.0
Ну этот хотя бы тренировал, порой даже вполне сносно.
+3
-1
+2
пришел из базеля, ушел в гранаду.
божович, с одним российским триколором в списке клубов:
+5
-3
+2
Ответ Netto Brutto
Так то прав. Взяли Эмери - дать полный карт-бланш на пару лет надо было. А по факту позволили всяким Дзюбам его сожрать. А потом вообще случайные ноунеймы пошли типа Абаскаля которых из Греций, Швейцарий и Серии Б увольняли
Задним умом все крепки
+4
-3
+1
Ответ T622222
Это сказал человек 16 лет в РПЛ ни одного 🏆😜💦💦💦💦
Ох, это можно было бы про Тушинский клуб сказать. Божович тренировал всякие середняки и днища, а не эти ваши топы, чтобы на что-то претендовать.
+4
-3
+1
Так то прав.
Взяли Эмери - дать полный карт-бланш на пару лет надо было.
А по факту позволили всяким Дзюбам его сожрать.
А потом вообще случайные ноунеймы пошли типа Абаскаля которых из Греций, Швейцарий и Серии Б увольняли
+6
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+1
Объявился новый тайный поклонник Абаскаля.
+1
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0
Увы, но это так.
+1
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А сам то, кто ты????
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Молодец, уважает наши клубы и страну.
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Пришел из Базеля, ушел в Гранаду.
Команды вообще-то известные. Базель так переодически на слуху в Еврокубках.
А вот про Божовича давно ничего не слышно и откуда он вообще появился непонятно.
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Ответ Вячеслав Припузов
Скорее Божович ушёл в никуда, никому не нужен...
Он напоминает, что нужен распилу в Химках
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Ответ Spartakus1984
Кто то о Божовиче слышал до его приезда в РПЛ?
Божович хотя бы успеха добивался в футболе, а этот рыжый шарлатан непонятно где работал, в каких-то третьесортных задрипанных клубах, причём безо всяких успехов, а потом каким-то чудом дубль Базеля возглавил а оттуда в самый популярный клуб России попал. Бред, не иначе.
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Ответ vaniaEee
Задним умом все крепки
задним умом люди видели,например,отличную игру против Барселоны в гостях
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Ответ Андрей Тарусов
Кубок с Ростовом брал вообще-то
Локомотив в финал ещё выводил.
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