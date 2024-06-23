Божович о «Спартаке»: «Абаскаль пришел ниоткуда и ушел в никуда, не понимаю, как он там оказался. Клуб теперь как социальный лифт для тренеров»
Миодраг Божович высказался о выборе тренеров «Спартаком».
«Спартак» не может позволить себе брать тренеров, которые нигде не работали. Вообще не понимаю, как Абаскаль оказался в «Спартаке». Гильермо пришел ниоткуда и ушел в никуда.
В таком большой клубе должен быть тренер с опытом, который выиграл что-то. А все потому, что в клубе несерьезные руководители. Они не дают тренерам работать. А нужно им давать шанс как минимум три года, даже если у них не получается.
«Спартак» теперь как социальный лифт для тренеров. Хотя не тренеры должны учиться на «Спартаке», – заявил бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
божович, с одним российским триколором в списке клубов:
Взяли Эмери - дать полный карт-бланш на пару лет надо было.
А по факту позволили всяким Дзюбам его сожрать.
А потом вообще случайные ноунеймы пошли типа Абаскаля которых из Греций, Швейцарий и Серии Б увольняли
Команды вообще-то известные. Базель так переодически на слуху в Еврокубках.
А вот про Божовича давно ничего не слышно и откуда он вообще появился непонятно.