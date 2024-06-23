Божович о «Спартаке»: «Абаскаль пришел ниоткуда и ушел в никуда, не понимаю, как он там оказался. Клуб теперь как социальный лифт для тренеров»

Миодраг Божович высказался о выборе тренеров «Спартаком».

«Спартак» не может позволить себе брать тренеров, которые нигде не работали. Вообще не понимаю, как Абаскаль оказался в «Спартаке». Гильермо пришел ниоткуда и ушел в никуда.

В таком большой клубе должен быть тренер с опытом, который выиграл что-то. А все потому, что в клубе несерьезные руководители. Они не дают тренерам работать. А нужно им давать шанс как минимум три года, даже если у них не получается.

«Спартак» теперь как социальный лифт для тренеров. Хотя не тренеры должны учиться на «Спартаке», – заявил бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова».

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