Рауль может покинуть «Реал» в случае заманчивого предложения. «Севилья» интересовалась тренером весной

Рауль по-прежнему может уйти из «Кастильи».

Ранее писали, что в начале лета испанец сообщил руководству «Реала» о своем намерении продолжить работу в качестве главного тренера «Кастильи», однако ситуация все еще остается неопределенной.

Как сообщает As, в случае получения заманчивого предложения специалист намерен его рассмотреть. Его агент будет поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами. Весной кандидатуру «Рауля» связывали с «Севильей».

Отмечается, что «Реал Мадрид» очень высоко ценит экс-капитана и будет уважать его решение уйти, если ему представится такая возможность. Если это произойдет, Альваро Арбелоа, нынешний главный тренер U19, может быть переведен в команду B.

Рауль может возглавить «Севилью» в случае ухода Флореса. Испанец тренирует вторую команду «Реала»

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