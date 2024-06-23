Рауль может покинуть «Реал» в случае заманчивого предложения. «Севилья» интересовалась тренером весной

Теги Альваро Арбелоа Реал Мадрид Севилья Рауль Ла Лига возможные трансферы Д3 Испания Реал Мадрид Кастилья Футбол

Рауль по-прежнему может уйти из «Кастильи».

Ранее писали, что в начале лета испанец сообщил руководству «Реала» о своем намерении продолжить работу в качестве главного тренера «Кастильи», однако ситуация все еще остается неопределенной.

Как сообщает As, в случае получения заманчивого предложения специалист намерен его рассмотреть. Его агент будет поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами. Весной кандидатуру «Рауля» связывали с «Севильей».

Отмечается, что «Реал Мадрид» очень высоко ценит экс-капитана и будет уважать его решение уйти, если ему представится такая возможность. Если это произойдет, Альваро Арбелоа, нынешний главный тренер U19, может быть переведен в команду B.

Рауль может возглавить «Севилью» в случае ухода Флореса. Испанец тренирует вторую команду «Реала»

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5 комментариев
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Да, пора уже Раулю идти в свободное плавание и пробовать себя на более высоком уровне. Желаю ему удачи и надеюсь, что у него получится о себе заявить и на тренерском мостике.
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Ответ Predator87
тренировать кастилью неблагодарное дело,все равно в основу никого не позовут.так и смысл ее тренировать.никакого карьерного роста нет в принципе
Абсолютно согласен. Зидан, тоже, с Кастилией повозился и ушел.
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Рауль, есть заманчивое предложение. Погнали на шашлыки?
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