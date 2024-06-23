Джанашия о Мамардашвили: «За Грузию играет великий вратарь! Лучший в Европе на данный момент. Кто сыграл лучше в первых двух турах на Евро?»

Заза Джанашия назвал Георгия Мамардашвили лучшим вратарем Европы.

сыграла вничью с Чехией (1:1) на групповом этапе .

– Если не секрет, какой была ваша реакция, когда на последней секунде Лобжанидзе не реализовал верный момент и не принес Грузии победу?

– Уф. Лучше без подробностей (смеется). Да меня чуть инфаркт не хватил, ей-богу! Могли забирать победу. Как же не везет... Ну так не бывает! Не фарт!

– А что он сделал не так чисто технически?

– Мне кажется, поспешил. Зря! Было же время исполнить все хладнокровнее. Один на один с голкипером его вывели. Конечно, можно было распорядиться моментом совсем по-другому. Но я же не знаю, о чем он думал в эту секунду.

– Наиграла ли Грузия на победу?

– Шанс-то в концовке был! Да, конечно, великолепно сыграл Мамардашвили. Однозначно лучший игрок матча. Но футбол и состоит из реализации моментов. Попади Лобжанидзе...

– Но уже к пятой минуте чехи могли забить дважды.

– Да. Но только за нас играет великий вратарь! – лучший голкипер Европы на данный момент.

– Вы так считаете?

– А разве нет? Кто сыграл лучше него в первых двух турах на Евро? Я не видел пока никого сильнее нашего голкипера. При этом он еще довольно молод, может прибавить, – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной Грузии.

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