Джанашия о Мамардашвили: «За Грузию играет великий вратарь! Лучший в Европе на данный момент. Кто сыграл лучше в первых двух турах на Евро?»

Теги Валенсия Сборная Чехии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Заза Джанашия Саба Лобжанидзе Спорт-Экспресс Георгий Мамардашвили Футбол

Заза Джанашия назвал Георгия Мамардашвили лучшим вратарем Европы.

Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией (1:1) на групповом этапе Евро-2024

– Если не секрет, какой была ваша реакция, когда на последней секунде Лобжанидзе не реализовал верный момент и не принес Грузии победу?

– Уф. Лучше без подробностей (смеется). Да меня чуть инфаркт не хватил, ей-богу! Могли забирать победу. Как же не везет... Ну так не бывает! Не фарт!

– А что он сделал не так чисто технически?

– Мне кажется, поспешил. Зря! Было же время исполнить все хладнокровнее. Один на один с голкипером его вывели. Конечно, можно было распорядиться моментом совсем по-другому. Но я же не знаю, о чем он думал в эту секунду.

– Наиграла ли Грузия на победу?

– Шанс-то в концовке был! Да, конечно, великолепно сыграл Мамардашвили. Однозначно лучший игрок матча. Но футбол и состоит из реализации моментов. Попади Лобжанидзе...

– Но уже к пятой минуте чехи могли забить дважды.

– Да. Но только за нас играет великий вратарь! Мамардашвили – лучший голкипер Европы на данный момент.

– Вы так считаете?

– А разве нет? Кто сыграл лучше него в первых двух турах на Евро? Я не видел пока никого сильнее нашего голкипера. При этом он еще довольно молод, может прибавить, – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной Грузии. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

14 комментариев
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Доннарума с Испанией был впорядке.
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+23
Ответ NIK7478
Вратарь красавчик, не вопрос! Но! Кого еще из ведущих вратарей так регулярно расстреливали, как его?! У других вратарей другого уровня защита, наверное, не позволяют так часто угрожать воротам! )
Доннаруму нормально так расстреливали.
+21
-2
+19
Ответ Ваня Ромакер
Доннарума с Испанией был впорядке.
Да ну, комментаторы спортса после перехода Сафонова проанализировали, что Доннарумма переоценен и вообще никакой.
+16
-5
+11
Вратарь красавчик, не вопрос! Но! Кого еще из ведущих вратарей так регулярно расстреливали, как его?! У других вратарей другого уровня защита, наверное, не позволяют так часто угрожать воротам! )
+9
-2
+7
Во вселенной.
+9
-4
+5
Ответ NIK7478
Вратарь красавчик, не вопрос! Но! Кого еще из ведущих вратарей так регулярно расстреливали, как его?! У других вратарей другого уровня защита, наверное, не позволяют так часто угрожать воротам! )
Так он и в Ла Лиге лидер по предотвращенным голам. Он точно можно претендовать на звание лучшего в Европе
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Странно он ответил на вопрос наиграла ли Грузия на победу
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Ответ Ваня Ромакер
Доннарума с Испанией был впорядке.
Ну не настолько
По предотвращенным 1 против 3
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