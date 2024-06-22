Обзор матча Бельгия — Румыния, группы E на Евро 2024, 22.06.2024

22 июня в Кельне на поле стадиона «Рейн-Энерги-Штадион» сыграли последняя и первая команда группы E Бельгия — Румыния. Матч стал последним в рамках второго тура групповой стадии чемпионата Европы. Игра Евро 2024 завершилась победой Бельгии со счетом 2:0.

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Команды активно начали матч. Бельгия вышла вперед уже на второй минуте. Ромелу Лукаку отметился голевой передачей на Юри Тилеманс. Последний пробил с линии штрафной площади. Румынская сборная к шестой минуте заработали два угловых и опасно пробила по воротам Куна Кастельса.

На 14 минуте забить мог уже сам Ромелу Лукаку. Форвард принял мяч в центре штрафной, развернулся и пробил, но в последний момент в мяч сыграл защитник и рикошетом снаряд улетел за лицевую линию. На 19 минуте Кевин де Брюйне прошел на дриблинге к штрафной и сделал пас на Доди Лукебакио, полузащитник обыграл соперника, но мяч после удара отразил Флорин Ницэ.

В первые полчаса игры Бельгия больше владела мячом, процент владения 73/27. На 31 минуте бельгийцы заработали угловой усилиями Жереми Доку и после розыгрыша Доку опасно пробил в ближний угол ворот. Флорин Ницэ прекрасно сыграл и перевел мяч на еще один угловой.

В концовке тайма бельгийцы продолжили наращивать контроль мяча и регулярно доходить до штрафной соперника. Контроль мяча не привел к появлению опасных моментов. До конца тайма счет не изменился. По итогам первой половины матча показатель xG 1,16:0,5 в пользу сборной Бельгии. Процент владения мячом 70/30 в пользу бельгийцев. Соперники нанесли 15 ударов по воротам, 10:5 в пользу Бельгии, удары в створ 4:2. В первом тайме команды заработали 10 угловых ударов: 7 у Бельгии и 3 у Румынии.

Второй тайм начался с опасной контратаки сборной Румынии. Валентин Михайлэ ворвался в штрафную, но пробил выше ворот. На 55 минуте Кевин де Брюйне пробил в створ после неточного выноса мяча голкипером и перехвата у чужой штрафной площади. Спустя 3 минуты Бельгия могла упрочить лидерство после очередной ошибки игроков Румынии в центре поля. Ромелу Лукаку отобрал мяч, сделал пас на Кевина де Брюйне, который покатил на дальнюю штангу, но Жереми Доку не успел замкнуть пас. Еще один момент Доку упустил на 62 минуте. Обыграв защитника Доку пробил в ближний угол, но в створ не попал.

В следующей атаке Бельгия все же реализовала территориальное преимущество. Кевин де Брюйне вывел Ромелу Лукаку один на один с голкипером и форвард точно пробил. После просмотра ВАР мяч отменили из-за офсайда. Это третий отмененный гол Лукаку на турнире. Спустя две минуты форвард пробил во вратаря с центра штрафной. Бельгия создает моменты, но реализация на минимальном уровне.

На 68 минуте Румыния создала опасный момент. Деннис Ман вышел один на один с голкипером, но не сумел переиграть Куна Кастельса. К 80 минуте бельгийцы смогли реализовать территориальное и игровое преимущество. Кевин де Брюйне ворвался в штрафную и в одно касание переправил мяч в сетку ворот. Голевая передача на счету голкипера Куна Кастельса. После гола два момента не реализовал Леандро Троссард.

В финальные 10 минут обе сборные создали по паре опасных ситуаций, но счет встречи не изменился. По итогам матча соперники нанесли 34 удара по воротам, 20:14 в пользу Бельгии и 9:5 в створ. По угловым бельгийцы впереди 7:6, владение мячом 54/46. по xG победитель матча опаснее 2,4:0,85.

В квартете E сложилась уникальная ситуация. Все сборные набрали по 3 очка и по итогам третьего тура могут стать как первыми, так и последними. У Бельгии в последнем туре Украина, а Румынии играть со Словакией.

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