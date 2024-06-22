Сосо Павлиашвили: «В Грузии люди уничтожены политикой, разрушены морально. Предстоят тяжелейшие времена. Футбол – единственная отдушина, которая всю страну объединяет»

Теги Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Политика Сосо Павлиашвили Футбол

Сосо Павлиашвили допустил, что напишет песню о сборной Грузии по футболу.

«Я человек очень скромный. Если свяжутся со мной и скажут, что нам нужна такая песня, я разорвусь на куски, но обязательно напишу. Обязательно! Потому что на сегодняшний день это самое большое вдохновение.

В Грузии люди уничтожены политикой, они разрушены морально. Сейчас футбол – это единственная отдушина, которая всю Грузию объединяет, независимо от веры, национальности, положения. Вся Грузия объединена.

Хочу, чтобы эта атмосфера продолжилась и после чемпионата Европы. Несмотря на то, что Грузии предстоят тяжелейшие времена, когда будут выборы. Мудрость единения всегда должна быть не только в Грузии, но и в каждой стране», – сказал музыкант.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
Какого вопроса? Вопроса-то и нет, никакого.
Дело в том, что старое вспоминаеи былое, т.е. свою молодость и хочет вернуть то время, думаю, что молодость вернётся. Дорогу надо уступать молодым, им жить дольше, вот и решать как жизнь лучшие годы свои должны решать они, а не толстолицые дяди.
+15
-5
+10
Везде есть минимум 2 стороны. Молодое поколение смотрит в одну сторону, старое в другое. Это естественно. Главное, чтобы удалось найти середину, ну их хотя бы без сильных потрясений пройти это
+12
-5
+7
Ответ Безумный Макс
Комментарий скрыт
Я армянин, а ты иди гуляй со своей политикой. Готовься через пару дней болеть за Бельгию
+11
-4
+7
Ответ Джорджио Че
Какого вопроса? Вопроса-то и нет, никакого. Дело в том, что старое вспоминаеи былое, т.е. свою молодость и хочет вернуть то время, думаю, что молодость вернётся. Дорогу надо уступать молодым, им жить дольше, вот и решать как жизнь лучшие годы свои должны решать они, а не толстолицые дяди.
Никто не уступит молодым,так как старые-сразу под суд пойдут)))Но,старые умирают,это неизбежно-и современное общество не за горами.В России всё старьё понимает-на них статей,больше,чем волос-поэтому мы тоже обречены ждать...Я уж не молод,41,надеюсь дождаться современного общества,хоть на пенсии...
+7
0
+7
Желаю братьям грузинам удачи и процветания во всех делах
+14
-8
+6
Ответ Алешка Терминатор
Закон об иноагентах они приняли. Так что есть надежда, что не станут пушечным мясом в интересах США.
А в других интересах стать пушечным мясом - это правильный путь. Самому-то не смешно.
+7
-1
+6
Ответ Евгений Цыбулин
Никто не уступит молодым,так как старые-сразу под суд пойдут)))Но,старые умирают,это неизбежно-и современное общество не за горами.В России всё старьё понимает-на них статей,больше,чем волос-поэтому мы тоже обречены ждать...Я уж не молод,41,надеюсь дождаться современного общества,хоть на пенсии...
Понятно, что не уступит. Время наш самый главной ресурс, грустно от этого. Хочется, чтобы сознание людей было такое, чтобы они уступали дорогу, а не сидели до гроба, под мольбы "когда они уже сдохнут".
Помнится мне, было такая история, вроде про американского бизнесмена, который сам в пенсионном возрасте покурил свою компанию, передав ее молодому правлению, с посылом, что молодежи виднее, что им нужно и они смог управлять эффективнее. Жаль, что это единичные случаи, что в Тбилиси, что в Москве...
+4
0
+4
Ответ Pok_Toholo
Ну что, помогли вам ваши соросы?
Научитесь сами выстраивать мягкую силу, а не тупо подкупать гнилую элиту вроде регионалов. И не будет повода жаловаться на соросов.
+4
-3
+1
Ответ Алешка Терминатор
Закон об иноагентах они приняли. Так что есть надежда, что не станут пушечным мясом в интересах США.
Да, верно. Запад они интересуют только в качестве второй горячей точки. Пророссийского в Грузии нет и сейчас близко. Но всё же умеренные хейтеры лучше. Они хотя бы не готовы идти до последнего грузина.
+6
-5
+1
Не понимаю, в чем плох закон про семейные ценности и демократический закон про агентов ?
+3
-3
0
Как загнул
0
0
0
Ответ Ковид 07.10.52
А в других интересах стать пушечным мясом - это правильный путь. Самому-то не смешно.
Стать пушечным мясом в других интересах в современном мире невозможно логически. В современном мире только США пожирает другие страны. Потому что США - страна из прошлого, которая иначе не умеет. А остальные крупные игроки - умеют.

США = рак человечества. Закон об иноагентах в Грузии - противодействие указанному раку.
+3
-3
0
Ответ Алешка Терминатор
Стать пушечным мясом в других интересах в современном мире невозможно логически. В современном мире только США пожирает другие страны. Потому что США - страна из прошлого, которая иначе не умеет. А остальные крупные игроки - умеют. США = рак человечества. Закон об иноагентах в Грузии - противодействие указанному раку.
Я вас понял, что пожирать можно куски стран. а не целиком.
+1
-1
0
Ответ Джорджио Че
Понятно, что не уступит. Время наш самый главной ресурс, грустно от этого. Хочется, чтобы сознание людей было такое, чтобы они уступали дорогу, а не сидели до гроба, под мольбы "когда они уже сдохнут". Помнится мне, было такая история, вроде про американского бизнесмена, который сам в пенсионном возрасте покурил свою компанию, передав ее молодому правлению, с посылом, что молодежи виднее, что им нужно и они смог управлять эффективнее. Жаль, что это единичные случаи, что в Тбилиси, что в Москве...
У них новое видение.Я слушаю разговоры студентов(остановка по-пути,Академия) в автобусах-там совсем другой взгляд на жизнь!
0
0
0
Ответ Джорджио Че
Какого вопроса? Вопроса-то и нет, никакого. Дело в том, что старое вспоминаеи былое, т.е. свою молодость и хочет вернуть то время, думаю, что молодость вернётся. Дорогу надо уступать молодым, им жить дольше, вот и решать как жизнь лучшие годы свои должны решать они, а не толстолицые дяди.
Дорогу нужно уступать молодым,только потому что они молодые?Они не должны быть лучше ?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий