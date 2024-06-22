Сосо Павлиашвили: «В Грузии люди уничтожены политикой, разрушены морально. Предстоят тяжелейшие времена. Футбол – единственная отдушина, которая всю страну объединяет»
Сосо Павлиашвили допустил, что напишет песню о сборной Грузии по футболу.
«Я человек очень скромный. Если свяжутся со мной и скажут, что нам нужна такая песня, я разорвусь на куски, но обязательно напишу. Обязательно! Потому что на сегодняшний день это самое большое вдохновение.
В Грузии люди уничтожены политикой, они разрушены морально. Сейчас футбол – это единственная отдушина, которая всю Грузию объединяет, независимо от веры, национальности, положения. Вся Грузия объединена.
Хочу, чтобы эта атмосфера продолжилась и после чемпионата Европы. Несмотря на то, что Грузии предстоят тяжелейшие времена, когда будут выборы. Мудрость единения всегда должна быть не только в Грузии, но и в каждой стране», – сказал музыкант.
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Дело в том, что старое вспоминаеи былое, т.е. свою молодость и хочет вернуть то время, думаю, что молодость вернётся. Дорогу надо уступать молодым, им жить дольше, вот и решать как жизнь лучшие годы свои должны решать они, а не толстолицые дяди.
Помнится мне, было такая история, вроде про американского бизнесмена, который сам в пенсионном возрасте покурил свою компанию, передав ее молодому правлению, с посылом, что молодежи виднее, что им нужно и они смог управлять эффективнее. Жаль, что это единичные случаи, что в Тбилиси, что в Москве...
США = рак человечества. Закон об иноагентах в Грузии - противодействие указанному раку.