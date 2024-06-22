Сосо Павлиашвили: «Мамардашвили – гений. Задатки уровня Буффона, Яшина»

Теги Джанлуиджи Буффон Валенсия Лев Яшин Сборная Чехии по футболу Ла Лига Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Спорт-Экспресс Георгий Мамардашвили музыка Сосо Павлиашвили Футбол

Сосо Павлиашвили считает, что у Георгия Мамардашвили большой потенциал.

«Мамардашвили – гений! Невероятный парень. Желаю ему развиваться, чтобы он превратился в одного из лучших вратарей мира. Все задатки у него есть.

Он спокоен, рассудителен, прыгуч, правильно мыслит на поле. Он ощущает свою штрафную как Яшин, Буффон...

У него задатки вратаря такого уровня. Я говорю это не потому, что он грузин, а поскольку он – явление! Сегодняшний матч это доказал», – отметил певец.

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10 комментариев
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Сосо написал Мамардашвили после матча:
- Я целую твои руки!
+16
-1
+15
Да что там мира? Грузии!

(с)
+13
-1
+12
Ответ Saint_Jimmy
Блин, я в восторге от всех этих потрясающих восторженных историй про то, что Хвича вот-вот перейдёт в ПСЖ как замена Мбаппе, Мамардашвили лучший вратарь мира и за него передерутся Бавария, Реал и Ювентус, да и вообще всю сборную Грузии купят топ-клубы по 150 миллионов за каждого. Комментаторы на окке ажно в восторге заходились 90 минут, походу даже за сборную России так не болели. Такие влажные фантазии, я балдею. Это как всерьёз думать в своё время, что после матча Россия-Португалия Козлова заберут в топ-клуб, раз уж он сожрал праймового Роналду в персоналке.
Мамардашвили несколько лет выступает на неплохом уровне, на слуху парень, а ему всего 23 года. Всю сборную Грузии, конечно, не раскупят, но у Георгия реальные шансы на топ-клуб этим летом есть, чо уж
+7
-1
+6
Грузин конечно в большом порядке, но ему надо переходить в клуб из топ 5 лиг который выступает в ЛЧ. В Валенсии ему ловить нечего. Юве или Милан были бы отличным вариантом. Ну или даже Бавария.
+6
-1
+5
Ответ Amalfitano
Грузин конечно в большом порядке, но ему надо переходить в клуб из топ 5 лиг который выступает в ЛЧ. В Валенсии ему ловить нечего. Юве или Милан были бы отличным вариантом. Ну или даже Бавария.
Согласен. В слабой команде сложно понять уровень вратаря. Сколько было примеров, когда вратари божили при частых обстрелах, а потом в сильных командах начинали пропускать кучу нелепых голов. Как впрочем и наоборот.
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Кавазашвили обиделся
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Очоторена хорошо с ним поработал в Валенсии. Приходил очень сырым вратарём
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Топовые эксперты на спортсе
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Ответ Saint_Jimmy
Блин, я в восторге от всех этих потрясающих восторженных историй про то, что Хвича вот-вот перейдёт в ПСЖ как замена Мбаппе, Мамардашвили лучший вратарь мира и за него передерутся Бавария, Реал и Ювентус, да и вообще всю сборную Грузии купят топ-клубы по 150 миллионов за каждого. Комментаторы на окке ажно в восторге заходились 90 минут, походу даже за сборную России так не болели. Такие влажные фантазии, я балдею. Это как всерьёз думать в своё время, что после матча Россия-Португалия Козлова заберут в топ-клуб, раз уж он сожрал праймового Роналду в персоналке.
Козлов тоже чемпионат Италии выигравывал?
+1
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