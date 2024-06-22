Сосо Павлиашвили: «Мамардашвили – гений. Задатки уровня Буффона, Яшина»
Сосо Павлиашвили считает, что у Георгия Мамардашвили большой потенциал.
«Мамардашвили – гений! Невероятный парень. Желаю ему развиваться, чтобы он превратился в одного из лучших вратарей мира. Все задатки у него есть.
Он спокоен, рассудителен, прыгуч, правильно мыслит на поле. Он ощущает свою штрафную как Яшин, Буффон...
У него задатки вратаря такого уровня. Я говорю это не потому, что он грузин, а поскольку он – явление! Сегодняшний матч это доказал», – отметил певец.
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(с)