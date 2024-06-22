Микаутадзе догнал Мусиалу и Шранца в списке лучших бомбардиров Евро-2024. У грузина, немца и словака – по 2 гола

Теги Аякс Сборная Германии по футболу Сборная Чехии по футболу Сборная Словакии по футболу рейтинги Сборная Грузии по футболу Метц Евро-2024 Иван Шранц Жорж Микаутадзе Джамал Мусиала Футбол

Жорж Микаутадзе из сборной Грузии забил второй гол на Евро-2024.

В добавленное время к первому тайму форвард грузинской команды открыл счет с пенальти в матче с Чехией (1:0, перерыв). 

В списке лучших бомбардиров турнира Микаутадзе догнал Джамала Мусиалу из сборной Германии и словака Ивана Шранца.

Кроме того, у Микаутадзе семь голов в последних шести матчах в стартовом составе за Грузию.

Напомним, что грузинская команда впервые в своей истории принимает участие в чемпионате Европы. 

Прошлый сезон Микаутадзе провел в «Метце», куда был отдан «Аяксом» в аренду с правом выкупа за 13 млн евро. Форвард забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах в чемпионате Франции. Его статистика – здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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20 комментариев
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Ответ Кирилл Егупов
Главная звезда Грузии. Жорж, а не Хвича, кто бы мог подумать?
Любой кто следит за французской лигой. За полный сезон мог потеснить Мбаппе в бомбардирах, но потерял полгода в Аяксе.
+29
-3
+26
Автогол-то побольше забил
+19
0
+19
Главная звезда Грузии. Жорж, а не Хвича, кто бы мог подумать?
+13
-1
+12
Просто чудо, Парен очень, очень силён, он точно будет зажигать куда бы он не перешел
+8
0
+8
Ответ MAKS$$
Просто чудо, Парен очень, очень силён, он точно будет зажигать куда бы он не перешел
он с пенальти забил. что за пафос?
+8
-4
+4
Лучшие бомбардиры Евро.
Ожидания: Кейн, Мбапе, Лукаку
Реальность: Микаутадзе, Мусиала, Шранц
+2
0
+2
Ответ Кирилл Егупов
Главная звезда Грузии. Жорж, а не Хвича, кто бы мог подумать?
Главная звезда грузии это Мамардашвили
+2
-1
+1
Ответ Юлия Закаблукова
Мика тащил мец весь сезон, теперь тащит Грузию
не весь, а пол сезона, остальные пол сезона он провалил в аяксе
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Ответ MAKS$$
В Аяксе ему не давали играть он вернулся во Францию и забил там 12 голов, так что…
ну вылетевший метц его уровень,а в аяксе он просто не потянул уровень
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Ответ Bars 18
ага в аяксе по зажигал на славу:)
В Аяксе ему не давали играть он вернулся во Францию и забил там 12 голов, так что…
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Ответ trav
он с пенальти забил. что за пафос?
Ч имею ввиду его игру, на него с фолили 8 раз за перви таим толко
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Ответ Кирилл Егупов
Главная звезда Грузии. Жорж, а не Хвича, кто бы мог подумать?
Всё же у Грузии главная звезда - это Мамардашвили, за ним Жорж и только потом Хвича, который пока вообще не оправдывает надежды
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Ответ Bars 18
ну это только в твоих фантазиях)))
Комментарий удален модератором
Ответ AprasidzE
Любой кто следит за французской лигой. За полный сезон мог потеснить Мбаппе в бомбардирах, но потерял полгода в Аяксе.
ну это только в твоих фантазиях)))
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Ответ Кирилл Егупов
Главная звезда Грузии. Жорж, а не Хвича, кто бы мог подумать?
Где то месяца два назад на спортсе выходила статья ровно с таким названием)
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Да хорош уже. Набросились на человека. Мол провалил пол сезона в Аяксе. Французская лига посильнее будет, соотвественно и выводы надо делать по игре там. А чемпионат Голландии он очень специфичен.
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Мика тащил мец весь сезон, теперь тащит Грузию
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