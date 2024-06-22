Микаутадзе догнал Мусиалу и Шранца в списке лучших бомбардиров Евро-2024. У грузина, немца и словака – по 2 гола

Жорж Микаутадзе из сборной Грузии забил второй гол на Евро-2024.

В добавленное время к первому тайму форвард грузинской команды открыл счет с пенальти в матче с Чехией (1:0, перерыв).

В списке лучших бомбардиров турнира догнал из сборной и словака .

Кроме того, у Микаутадзе семь голов в последних шести матчах в стартовом составе за Грузию.

Напомним, что грузинская команда впервые в своей истории принимает участие в чемпионате Европы.

Прошлый сезон Микаутадзе провел в « », куда был отдан « » в аренду с правом выкупа за 13 млн евро. Форвард забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах в чемпионате Франции. Его статистика – здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?