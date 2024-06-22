Микаутадзе догнал Мусиалу и Шранца в списке лучших бомбардиров Евро-2024. У грузина, немца и словака – по 2 гола
Жорж Микаутадзе из сборной Грузии забил второй гол на Евро-2024.
В добавленное время к первому тайму форвард грузинской команды открыл счет с пенальти в матче с Чехией (1:0, перерыв).
В списке лучших бомбардиров турнира Микаутадзе догнал Джамала Мусиалу из сборной Германии и словака Ивана Шранца.
Кроме того, у Микаутадзе семь голов в последних шести матчах в стартовом составе за Грузию.
Напомним, что грузинская команда впервые в своей истории принимает участие в чемпионате Европы.
Прошлый сезон Микаутадзе провел в «Метце», куда был отдан «Аяксом» в аренду с правом выкупа за 13 млн евро. Форвард забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах в чемпионате Франции. Его статистика – здесь.
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Ожидания: Кейн, Мбапе, Лукаку
Реальность: Микаутадзе, Мусиала, Шранц