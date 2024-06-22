Кварацхелия, Микаутадзе, Соучек, Цоуфал и Шик – в старте на матч Грузии и Чехии на Евро

Опубликованы составы сборных Грузии и Чехии на матч Евро-2024.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры 2-го тур группового этапа. Начало матча – в 16:00 по московскому времени.

Состав сборной : , , , , Георгий Цитаишвили, Георгий Кочорашвили, Анзор Меквабишвили, Георгий Чакветадзе, Отар Какабадзе, Хвича Кварацхелия, Жорж Микаутадзе.

Состав сборной Чехии: Индржих Станек, Томаш Голеш, Робин Гранач, Ладислав Крейчи, Владимир Цоуфал, Томаш Соучек, Лукаш Провод Давид Юрасек, Вацлав Черны, Патрик Шик, Адам Гложек.