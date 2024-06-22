Кварацхелия, Микаутадзе, Соучек, Цоуфал и Шик – в старте на матч Грузии и Чехии на Евро

Теги Сборная Чехии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Гурам Кашия Соломон Кверквелия Лаша Двали Владимир Цоуфал Лукаш Провод Патрик Шик Вацлав Черны Отар Какабадзе Георгий Кочорашвили Томаш Соучек Индржих Станек Томаш Голеш Георгий Чакветадзе Ладислав Крейчи 1999 Георгий Цитаишвили Адам Гложек Георгий Мамардашвили Робин Гранач Хвича Кварацхелия Жорж Микаутадзе Анзор Меквабишвили Давид Юрасек Футбол

Опубликованы составы сборных Грузии и Чехии на матч Евро-2024.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры 2-го тур группового этапа. Начало матча – в 16:00 по московскому времени.

Состав сборной ГрузииГеоргий Мамардашвили, Лаша Двали, Гурам Кашия, Соломон Кверквелия, Георгий Цитаишвили, Георгий Кочорашвили, Анзор Меквабишвили, Георгий Чакветадзе, Отар Какабадзе, Хвича Кварацхелия, Жорж Микаутадзе.

Состав сборной Чехии: Индржих Станек, Томаш Голеш, Робин Гранач, Ладислав Крейчи, Владимир Цоуфал, Томаш Соучек, Лукаш Провод Давид Юрасек, Вацлав Черны, Патрик Шик, Адам Гложек.

2 комментария
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кто скажет, что опять не так на рос ийском тв???
Сейчас нет трансояции Гркщия-Чехия...Опять политика???? Дити руководят крупными структурами в стране...А мы - расплачиваемся...
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1:1 чехия грузия
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