Калешин о том, что Месси не забил «Рубину»: «Правильно перекрывали и подстраховывали. В раздевалке была такая усталость, что молчали. Бердыев зашел: «Чего сидите, каждый день «Барсу» обыгрываете?»
Виталий Калешин рассказал о встречах «Рубина» с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
– Верили перед матчем с «Барселоной», что команда способна на победу?
– Да нет, наверно, никто не верил. Из всего состава Ребров и Семак играли в Лиге чемпионов, да и все, наверно. Это сам по себе очень значимый турнир, плюс «Барселона», которая разделывала всех под орех.
Мы просто хотели сыграть в свою силу и на максимуме своих возможностей, чтобы не было стыдно прежде всего перед самими собой и партнерами. Наверно, каждый так относился к этой игре, а там футбол рассудит. Но глупо говорить, что без везения можно выиграть такие матчи. Нам везло, испанцы не забили в двух-трех стопроцентных моментах, где-то Сергей Рыжиков выручил.
– «Рубин» – единственный клуб в мире, против которого Месси сыграл более одного раза и так и не отметился результативным действием. Как это удалось?
– Значит, правильно перекрывали и подстраховывали. Команда умела играть вторым номером.
Если, например, взять «Спартак», команда никогда себя комфортно не чувствовала в обороне и играла в атакующий футбол. А «Рубин» мог атаковать, и не было проблемы сыграть вторым номером. Конечно, было очень тяжело, но мы были способны держаться как команда, поэтому все и сложилось.
– Бердыев после финального свистка упал на колени и обратился к небесам. А вы как-то праздновали?
– Нет, никак, у меня просто сил уже не было. Оставалось то ли совсем немного времени, то ли уже пошло компенсированное, у меня начало судорогой сводить мышцу. Это было возле Курбана Бердыева. Я попросил замену, а он мне на пальцах показывает: три минуты выдержи. А в конце сел на газон или как-то отдышался.
На самом деле в раздевалке была такая опустошенность и такая усталость, что порадовались и сидим молча. Курбан Бекиевич давал интервью, задержался, заходит, а никто не скачет, не пляшет, не прикалывается.
Он говорит: «Вы чего сидите, каждый день «Барселону» обыгрываете?»
Вот потом уже что-то начали прикалываться, кидаться. А так – были настолько опустошены эмоционально и физически. Я так сильно не уставал никогда.
– Как-то отмечали победу?
– Нет. Был просто ужин после игры. Единственное, что отличалось от обычного ужина, – было пиво, буквально по бутылке. Выпили по одной и разошлись по номерам. Естественно, никто не уснул, все лежали, разговаривали, а на следующий день был вылет обратно.
– С «Барселоной» вашей команде было легче играть, чем с тем же киевским «Динамо»?
– Это разные игры. У Киева очень сильная, мощная команда, они все перли. Хотя, в принципе, игра в Киеве складывалась неплохо, мы вели 1:0. Потом потеряли нить игры, и нам забили один, второй мяч.
Там был силовой футбол, а с «Барселоной» тактический. Потому что быстрее мяча не побежишь. Ты подбегаешь, хочешь вступить в единоборство с игроком «Барселоны», а у него уже нет мяча. И ты бегаешь, как белка в колесе, а они играют в касание, в два максимум.
С Киевом была другая игра, Киев так не доминировал. Хотя мы стали третьими в группе, обошли их и вышли в Лигу Европы, – сказал бывший защитник «Рубина».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Удивительно, то что для вас это удивительно ( я имею ввиду , что именно вокруг этого матча идет основной хайп бердыевского Рубина. Пусть даже матч и был на групповом этапе ЛЧ)
Как по мне - матч против Атлетико Диего Симеоне номер 1, т.к. он был в плей-офф ЛЕ и соответственно Атлетико с первых минут лютую агрессию включил, ну и Рубин 60 минут в 10м играл после удаления Шаронова.
Однозначно матч номер 1, Атлетико в том сезоне только Рубину проиграл дома.
А с Барсой просто матч группового этапа, но хайпа и шума больше.
Че так казанцев принижать то, ещё и провинциалами называть?
Это были не МЮ или Арсенал, которые сами выходили в свой футбол играть.