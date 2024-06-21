Калешин о том, что Месси не забил «Рубину»: «Правильно перекрывали и подстраховывали. В раздевалке была такая усталость, что молчали. Бердыев зашел: «Чего сидите, каждый день «Барсу» обыгрываете?»

Теги Рубин Виталий Калешин Курбан Бердыев Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев премьер-лига Россия Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Виталий Калешин рассказал о встречах «Рубина» с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

– Верили перед матчем с «Барселоной», что команда способна на победу?

– Да нет, наверно, никто не верил. Из всего состава Ребров и Семак играли в Лиге чемпионов, да и все, наверно. Это сам по себе очень значимый турнир, плюс «Барселона», которая разделывала всех под орех.

Мы просто хотели сыграть в свою силу и на максимуме своих возможностей, чтобы не было стыдно прежде всего перед самими собой и партнерами. Наверно, каждый так относился к этой игре, а там футбол рассудит. Но глупо говорить, что без везения можно выиграть такие матчи. Нам везло, испанцы не забили в двух-трех стопроцентных моментах, где-то Сергей Рыжиков выручил.

– «Рубин» – единственный клуб в мире, против которого Месси сыграл более одного раза и так и не отметился результативным действием. Как это удалось?

– Значит, правильно перекрывали и подстраховывали. Команда умела играть вторым номером.

Если, например, взять «Спартак», команда никогда себя комфортно не чувствовала в обороне и играла в атакующий футбол. А «Рубин» мог атаковать, и не было проблемы сыграть вторым номером. Конечно, было очень тяжело, но мы были способны держаться как команда, поэтому все и сложилось.

– Бердыев после финального свистка упал на колени и обратился к небесам. А вы как-то праздновали?

– Нет, никак, у меня просто сил уже не было. Оставалось то ли совсем немного времени, то ли уже пошло компенсированное, у меня начало судорогой сводить мышцу. Это было возле Курбана Бердыева. Я попросил замену, а он мне на пальцах показывает: три минуты выдержи. А в конце сел на газон или как-то отдышался.

На самом деле в раздевалке была такая опустошенность и такая усталость, что порадовались и сидим молча. Курбан Бекиевич давал интервью, задержался, заходит, а никто не скачет, не пляшет, не прикалывается.

Он говорит: «Вы чего сидите, каждый день «Барселону» обыгрываете?»

Вот потом уже что-то начали прикалываться, кидаться. А так – были настолько опустошены эмоционально и физически. Я так сильно не уставал никогда.

– Как-то отмечали победу?

– Нет. Был просто ужин после игры. Единственное, что отличалось от обычного ужина, – было пиво, буквально по бутылке. Выпили по одной и разошлись по номерам. Естественно, никто не уснул, все лежали, разговаривали, а на следующий день был вылет обратно.

– С «Барселоной» вашей команде было легче играть, чем с тем же киевским «Динамо»?

– Это разные игры. У Киева очень сильная, мощная команда, они все перли. Хотя, в принципе, игра в Киеве складывалась неплохо, мы вели 1:0. Потом потеряли нить игры, и нам забили один, второй мяч.

Там был силовой футбол, а с «Барселоной» тактический. Потому что быстрее мяча не побежишь. Ты подбегаешь, хочешь вступить в единоборство с игроком «Барселоны», а у него уже нет мяча. И ты бегаешь, как белка в колесе, а они играют в касание, в два максимум.

С Киевом была другая игра, Киев так не доминировал. Хотя мы стали третьими в группе, обошли их и вышли в Лигу Европы, – сказал бывший защитник «Рубина».

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23 комментария
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Ответ Этот Райола хочет денег
Представляю, каково это в то время клубу из провинции -обыграть Барсу. До сих пор приятно за Рубин!)
В то время клубу и не из провинции обыграть такую Барсу было огромным достижением )
+29
-1
+28
Ответ Netto Brutto
Рубин проходил Атлетико Симеоне в плей-офф ЛЕ с Фалькао епт, обыгрывал 3:0 Интер в группе ЛЕ, обыгрывал Челси в Лужниках, но вспоминают именно Барсу почему то. Как по мне - матч против Атлетико Диего Симеоне номер 1, т.к. он был в плей-офф ЛЕ и соответственно Атлетико с первых минут лютую агрессию включил, ну и Рубин 60 минут в 10м играл после удаления Шаронова. Однозначно матч номер 1, Атлетико в том сезоне только Рубину проиграл дома. А с Барсой просто матч группового этапа, но хайпа и шума больше.
Так та Барса была сильнейшим клубом мира на тот момент, да еще и на выезде ее обыграли.
Удивительно, то что для вас это удивительно ( я имею ввиду , что именно вокруг этого матча идет основной хайп бердыевского Рубина. Пусть даже матч и был на групповом этапе ЛЧ)
+27
0
+27
Эх, были времена.. Какие эмоции были, до сих пор помню)
+25
0
+25
Рубин проходил Атлетико Симеоне в плей-офф ЛЕ с Фалькао епт, обыгрывал 3:0 Интер в группе ЛЕ, обыгрывал Челси в Лужниках, но вспоминают именно Барсу почему то.
Как по мне - матч против Атлетико Диего Симеоне номер 1, т.к. он был в плей-офф ЛЕ и соответственно Атлетико с первых минут лютую агрессию включил, ну и Рубин 60 минут в 10м играл после удаления Шаронова.
Однозначно матч номер 1, Атлетико в том сезоне только Рубину проиграл дома.
А с Барсой просто матч группового этапа, но хайпа и шума больше.
+25
-4
+21
Ответ Netto Brutto
Рубин проходил Атлетико Симеоне в плей-офф ЛЕ с Фалькао епт, обыгрывал 3:0 Интер в группе ЛЕ, обыгрывал Челси в Лужниках, но вспоминают именно Барсу почему то. Как по мне - матч против Атлетико Диего Симеоне номер 1, т.к. он был в плей-офф ЛЕ и соответственно Атлетико с первых минут лютую агрессию включил, ну и Рубин 60 минут в 10м играл после удаления Шаронова. Однозначно матч номер 1, Атлетико в том сезоне только Рубину проиграл дома. А с Барсой просто матч группового этапа, но хайпа и шума больше.
Любое поражение той Барселоны отмечалось красным днём в календаре и автоматически становилось достоянием истории, ибо было сродни подвигу абсолютно для любой команды, именно поэтому тот же моур до сих пор успокоиться не может, вспоминая аналогичное событие во времена интера
+16
0
+16
Представляю, каково это в то время клубу из провинции -обыграть Барсу. До сих пор приятно за Рубин!)
+13
-1
+12
Ответ Этот Райола хочет денег
Представляю, каково это в то время клубу из провинции -обыграть Барсу. До сих пор приятно за Рубин!)
Ну я всё конечно понимаю, но Рубин на тот момент как бэ действующий чемпион, это не совсем то же самое, если бы эту же Барсу обыграл бы Урал
Че так казанцев принижать то, ещё и провинциалами называть?
+4
0
+4
Ответ &_Bishep_&
Уже в этой игре стало видно, что та великолепная Барса была вполне уязвима против команд умеющих организованно обороняться большим числом. Затем это повторилось дома против Интера. А через 2 года против Челси. Это были не МЮ или Арсенал, которые сами выходили в свой футбол играть.
Всё на багаже Рубина)
+3
0
+3
Ответ hulk&boloto
Всё на багаже Рубина)
А что? Толмач вполне мог хорошо изучить этот матч и отметить для себя некоторые идеи Бекиеча.
+3
0
+3
Рубин был топ , конечно , в то время. Какие игроки были, какие связки.. даже не вериться!
+2
0
+2
Уже в этой игре стало видно, что та великолепная Барса была вполне уязвима против команд умеющих организованно обороняться большим числом. Затем это повторилось дома против Интера. А через 2 года против Челси.
Это были не МЮ или Арсенал, которые сами выходили в свой футбол играть.
+3
-1
+2
Ответ Netto Brutto
Рубин проходил Атлетико Симеоне в плей-офф ЛЕ с Фалькао епт, обыгрывал 3:0 Интер в группе ЛЕ, обыгрывал Челси в Лужниках, но вспоминают именно Барсу почему то. Как по мне - матч против Атлетико Диего Симеоне номер 1, т.к. он был в плей-офф ЛЕ и соответственно Атлетико с первых минут лютую агрессию включил, ну и Рубин 60 минут в 10м играл после удаления Шаронова. Однозначно матч номер 1, Атлетико в том сезоне только Рубину проиграл дома. А с Барсой просто матч группового этапа, но хайпа и шума больше.
Можно еще вспомнить разгром Аякса и победу над Баварией с Ростовом)
+2
0
+2
Ответ Главный агроном Ноу Камп
Казань вовсе не провинция, крупный и развитый город хоть по российским, хоть по международным меркам. Разве что провинция - в футбольном смысле.
провинция это область которая отдалена от столицы.Казань стала столицей России? )))
+1
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+1
Гордость Туркменистана Курбан Бекиевич🇹🇲🇹🇲🇹🇲
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Лютый матч был конечно.
0
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0
Ответ Этот Райола хочет денег
Представляю, каково это в то время клубу из провинции -обыграть Барсу. До сих пор приятно за Рубин!)
Казань вовсе не провинция, крупный и развитый город хоть по российским, хоть по международным меркам. Разве что провинция - в футбольном смысле.
+8
-8
0
Ответ Рашпель793
В то время клубу и не из провинции обыграть такую Барсу было огромным достижением )
«Достижение» - это не то слово, это гораздо больше. Обыграть ту Барселону, в которой были: тренер Гвардиола, игроки Пуйоль, Хави, Пике, Иньеста, Месси, которые раскатывали любой топ-клуб Европы и Мира в пух и прах. Помню, как Бердыев вставал на колени на Камп-Ноу и тряс чётками в руках, которые всегда были с ним. Ту, Гвардиоловскую Барсу, эксперты считают — самым сильным клубом за всю историю мирового футбола.
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