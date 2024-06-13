«Челси», «Бавария» и «Ньюкасл» сделали запросы по Олисе. «МЮ» и «Сити» тоже интересуются вингером «Кристал Пэлас»

Несколько топ-клубов интересуются Майклом Олисе.

По информации The Athletic, сегодня «Челси» обратился в « » с запросом о возможности трансфера вингера. Ранее это сделали « » и « ».

Интерес к 22-летнему игроку также проявляют « » и «Манчестер Сити».

В контракте Олисе указаны отступные – 60 миллионов фунтов. « » готов заплатить такую сумму.

В минувшем сезоне АПЛ Майкл провел 19 матчей, в которых отличился 10 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.