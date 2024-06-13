«Челси», «Бавария» и «Ньюкасл» сделали запросы по Олисе. «МЮ» и «Сити» тоже интересуются вингером «Кристал Пэлас»
Несколько топ-клубов интересуются Майклом Олисе.
По информации The Athletic, сегодня «Челси» обратился в «Кристал Пэлас» с запросом о возможности трансфера вингера. Ранее это сделали «Бавария» и «Ньюкасл».
Интерес к 22-летнему игроку также проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
В контракте Олисе указаны отступные – 60 миллионов фунтов. «Челси» готов заплатить такую сумму.
В минувшем сезоне АПЛ Майкл провел 19 матчей, в которых отличился 10 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Олисе почти всегда дома.
С одним из первых трансферов Челси в это ТО понятно уже)
а вообще, Олиссе и 100 стоит, абсолютный топ-игрок, адаптированный под АПЛ. другой вопрос, что теперь делать с Мадуэке, который вроде начал прогрессировать, да и Палмер часто справа играет
Надеюсь все таки дожмут, потому что игрок шикарный.
С Палмером и здоровым Нкунку могли бы быть одним из сильнейших трио в Европе.