«Челси», «Бавария» и «Ньюкасл» сделали запросы по Олисе. «МЮ» и «Сити» тоже интересуются вингером «Кристал Пэлас»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кристал Пэлас Майкл Олисе Футбол

Несколько топ-клубов интересуются Майклом Олисе.

По информации The Athletic, сегодня «Челси» обратился в «Кристал Пэлас» с запросом о возможности трансфера вингера. Ранее это сделали «Бавария» и «Ньюкасл».

Интерес к 22-летнему игроку также проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В контракте Олисе указаны отступные – 60 миллионов фунтов. «Челси» готов заплатить такую сумму.

В минувшем сезоне АПЛ Майкл провел 19 матчей, в которых отличился 10 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

28 комментариев
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В ЦСКА ничего особенного не показал, странно 🤔
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+36
Ответ Сергей Сосков
Комментарий скрыт
Чел, форточку открой в комнате
+29
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+29
Олисе не любит гостей.
Олисе почти всегда дома.
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+4
Дреды+чёрный+француз)) Даже не знаю что за команда такой типаж коллекционирует…

С одним из первых трансферов Челси в это ТО понятно уже)
+4
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+4
Ответ Сергей Сосков
Открыл. Теперь твоя очередь. Открой Википедию в интернете
Тяжело жить без чувства юмора? Для друга интересуюсь
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отступные в 60 млн фунтов только для клубов из ЛЧ, куда Челси не попал

а вообще, Олиссе и 100 стоит, абсолютный топ-игрок, адаптированный под АПЛ. другой вопрос, что теперь делать с Мадуэке, который вроде начал прогрессировать, да и Палмер часто справа играет
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Ответ Alex Stanley
Челси покупает собственного воспитанника за 60 млн. Это даже забавно. Только зачем он Челси если есть Мадуэке, тоже молодой и перспективный? В Ньюкасл интересно, сильнее Альмирона и Мерфи. В Баварию тоже интересно, но там Коман. Короче, Майкл нарасхват. Я буду скучать по его связке с Эзе
В Ньюкасле надо как лошадь туда сюда носиться и прессинговать, а Олисе играет на чистых мячах, плюс у него мышечные травмы частенько, поэтому сомневаюсь в трансфере в Ньюкасл)
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Ответ Акер
Нужно уходить парню на повышение, а то повторит судьбу Заа
Ну вот пойду на повышение и повторит - заа ещё в мю ферги играл).
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Ответ Proper Chels
Почти все инсайдеры говорят, что Челси ближе всех сейчас. И это прекрасно. Надеюсь все таки дожмут, потому что игрок шикарный. С Палмером и здоровым Нкунку могли бы быть одним из сильнейших трио в Европе.
Манера игры во всём напоминает Палмера. Челси бы лучше искал надёжный вариант на левый фланг, где есть только Мудрик и Стерлинг. Сейчас же похоже, что Челси просто хочет игрока без какой-либо идеи
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Ответ Proper Chels
Почти все инсайдеры говорят, что Челси ближе всех сейчас. И это прекрасно. Надеюсь все таки дожмут, потому что игрок шикарный. С Палмером и здоровым Нкунку могли бы быть одним из сильнейших трио в Европе.
они разве с палмером не конкуренты по позиции?
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Ответ *MVP*
отступные в 60 млн фунтов только для клубов из ЛЧ, куда Челси не попал а вообще, Олиссе и 100 стоит, абсолютный топ-игрок, адаптированный под АПЛ. другой вопрос, что теперь делать с Мадуэке, который вроде начал прогрессировать, да и Палмер часто справа играет
Мадуэке в Кристал Пэлас) Палмер любит смещается в центр,мб можно что-то придумать со схемой.
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Ответ Ashan Sorokin
Ньюкаслу нужно будет искать под него деньги или устроить распродажу пассажиров типо Альмирона
деньги у них есть, но вот лига не даёт тратить
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Ответ <Inter>
Круто бы подошёл Ньюкаслу. Крутой апгрейд Альмирона
Ньюкаслу нужно будет искать под него деньги или устроить распродажу пассажиров типо Альмирона
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Ответ eRo
Ну вот пойду на повышение и повторит - заа ещё в мю ферги играл).
Не играл. Его подписали в январе 2013,но оставили в аренде до конца сезона; а летом 2013 уже пришёл Мойес
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Ответ Сергей Сосков
А я думаю, почему на меня все взъелись сразу 😂 Ну тогда ладно
не обращай внимания на местных старпёров-фэнов рпл. Они не в курсе, что на этой АПЛовской ветке не все обязаны знать тонкости российской г*внолиги, тем более десятилетней выдержки 😂
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Ответ Михаил Ильин
В ЦСКА в конце нулевых-начале десятых играл другой Олисе — Секу.
А я думаю, почему на меня все взъелись сразу 😂 Ну тогда ладно
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Ответ Андрей Богатырев
В ЦСКА ничего особенного не показал, странно 🤔
Зато в Боруссии был хорош.
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Ответ Сергей Сосков
Я пробовал, было тяжело. С юмором как-то полегче. Но если серьëзно, Олисе не играл в ЦСКА. Он играл только в Рединге и Кристал Пэлас
В ЦСКА в конце нулевых-начале десятых играл другой Олисе — Секу.
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Ответ Андрей Богатырев
В ЦСКА ничего особенного не показал, странно 🤔
ну чтобы в ЦСКА получилось, для начала надо там быть наверное
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Почему в сборную Франции не вызван ?
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Почти все инсайдеры говорят, что Челси ближе всех сейчас. И это прекрасно.
Надеюсь все таки дожмут, потому что игрок шикарный.
С Палмером и здоровым Нкунку могли бы быть одним из сильнейших трио в Европе.
+1
-1
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Круто бы подошёл Ньюкаслу. Крутой апгрейд Альмирона
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