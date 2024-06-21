Пентек, Кивер, Шченсны, Арнаутович, Забитцер – в старте на матч Польши и Австрии. Левандовски – в запасе

Сборные Польши и Австрии назвали составы на матч Евро-2024.

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски остался в запасе. Нападающий «Барселоны» пропустил первый матч турнира против Нидерландов (1:2) из-за травмы.

Состав Польши: Шченсны, Кивер, Давидович, Беднарек, Петровски, Зелиньски, Слиш, Франковски, Залевски, Пентек, Букса.

Состав Австрии: Пентц, Пош, Линхарт, Траунер, Мвене, Зайвальд, Гриллич, Баумгартнер, Лаймер, Забитцер, Арнаутович.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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