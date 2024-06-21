Пентек, Кивер, Шченсны, Арнаутович, Забитцер – в старте на матч Польши и Австрии. Левандовски – в запасе

Теги Сборная Австрии по футболу Сборная Польши по футболу Марко Арнаутович Евро-2024 Войчех Шченсны Роберт Левандовски Петр Зелиньски Марсель Забитцер Патрик Пентц Ян Беднарек Флориан Гриллич Конрад Лаймер Филипп Линхарт Гернот Траунер Пшемыслав Франковски Адам Букса Кшиштоф Пентек Павел Давидович Якуб Петровски Филипп Мвене Бартош Слиш Кристоф Баумгартнер Николас Зайвальд Никола Залевски Футбол

Сборные Польши и Австрии назвали составы на матч Евро-2024.

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски остался в запасе. Нападающий «Барселоны» пропустил первый матч турнира против Нидерландов (1:2) из-за травмы.

Состав Польши: Шченсны, Кивер, Давидович, Беднарек, Петровски, Зелиньски, Слиш, Франковски, Залевски, Пентек, Букса.

Состав Австрии: Пентц, Пош, Линхарт, Траунер, Мвене, Зайвальд, Гриллич, Баумгартнер, Лаймер, Забитцер, Арнаутович.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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