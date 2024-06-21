Обзор матча Словакия — Украина, группы E на Евро 2024, 21.06.2024

Сборные Словакии и Украины открывали игровой день 21 июня на Евро 2024 на Дюссельдорф Арене. «Сине-желтым» нужно было реабилитироваться за крупное поражение в первом туре от сборной Румынии. Словакам достаточно было сыграть вничью, чтобы практически гарантировать себе выход в плей-офф, но не получилось. Сборная Украины выиграла со счетом 2 : 1.

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Несмотря на необходимость добывать три очка игру сборной Украины в первые полчаса можно было смело называть сонным царством. И во втором ее матче не было понятно, в чем заключается план. Сборная Словакии забрала мяч и завладела инициативой. Вскоре пошли и первые опасные моменты. Пару раз свою команду спас голкипер Анатолий Трубин, но ни он, ни оборона не справилась с атакой соперника после вброса аута с правого фланга. На 17-й минуте простая передача верхом в штрафную стала полной неожиданностью. Александру Зинченко не хватило роста, чтобы сыграть головой, да и позиция им была выбрана неверно. Зато головой пробил Иван Шранц и стал лидером гонки бомбардиров, это его второй гол на турнире и второй гол сборной.

Реакция Украины оказалась никакой. Словаки продолжали контролировать игру. Лишь за 15 минут до конца тайма подопечные Реброва активизировались, что привело к удару в штангу от Георгия Судакова, это был самый опасный момент в первом тайме у ворот Мартина Дубравки. План украинцев стал понятен после перерыва. Все как в стыковых поединках, — пропустить, а потом добыть волевую победу. На 54-й минуте в ходе затяжной атаки «сине-желтых» Зинченко прострелил в штрафную словаков, где Николай Шапаренко в одно касание отправил мяч в ворота. На 80-й минуте он же отдал великолепную длинную передачу на Романа Яремчука. Нападающий одним касанием обработал мяч, а вторым пустил мяч мимо Дубравки. Теперь у команд равное количество очков — по три.

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