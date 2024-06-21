Обзор матча Словакия — Украина, группы E на Евро 2024, 21.06.2024

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Сборные Словакии и Украины открывали игровой день 21 июня на Евро 2024 на Дюссельдорф Арене. «Сине-желтым» нужно было реабилитироваться за крупное поражение в первом туре от сборной Румынии. Словакам достаточно было сыграть вничью, чтобы практически гарантировать себе выход в плей-офф, но не получилось. Сборная Украины выиграла со счетом 2 : 1.

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Несмотря на необходимость добывать три очка игру сборной Украины в первые полчаса можно было смело называть сонным царством. И во втором ее матче не было понятно, в чем заключается план. Сборная Словакии забрала мяч и завладела инициативой. Вскоре пошли и первые опасные моменты. Пару раз свою команду спас голкипер Анатолий Трубин, но ни он, ни оборона не справилась с атакой соперника после вброса аута с правого фланга. На 17-й минуте простая передача верхом в штрафную стала полной неожиданностью. Александру Зинченко не хватило роста, чтобы сыграть головой, да и позиция им была выбрана неверно. Зато головой пробил Иван Шранц и стал лидером гонки бомбардиров, это его второй гол на турнире и второй гол сборной.

Реакция Украины оказалась никакой. Словаки продолжали контролировать игру. Лишь за 15 минут до конца тайма подопечные Реброва активизировались, что привело к удару в штангу от Георгия Судакова, это был самый опасный момент в первом тайме у ворот Мартина Дубравки. План украинцев стал понятен после перерыва. Все как в стыковых поединках, — пропустить, а потом добыть волевую победу. На 54-й минуте в ходе затяжной атаки «сине-желтых» Зинченко прострелил в штрафную словаков, где Николай Шапаренко в одно касание отправил мяч в ворота. На 80-й минуте он же отдал великолепную длинную передачу на Романа Яремчука. Нападающий одним касанием обработал мяч, а вторым пустил мяч мимо Дубравки. Теперь у команд равное количество очков — по три.

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Словакия – Украина 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
21 июня, 16.00, «Меркур Шпиль-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Шранц, 1:1 – 54 Шапаренко, 1:2 – 80 Яремчук.
СловакияДубравка, Пекарик, Шкриньяр, Вавро, Ганцко (Суслов, 67), Куцка, Лоботка, Дуда (Бенеш, 60), Гараслин (Оберт, 67), Шранц (Сауэр, 86), Боженик (Стрелец, 60).
УкраинаТрубин, Тымчик, Матвиенко, Забарный, Зинченко, Ярмоленко (Зубков, 67), Шапаренко (Таловеров, 90), Мудрик (Малиновский, 85), Судаков, Бражко (Сидорчук, 85), Довбик (Яремчук, 67).
Предупреждение:
Яремчук (84).
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