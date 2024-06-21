Ребров о поражении Украины 0:3: «Все игроки понимают ошибки, мы проделали работу. Надеюсь, это был холодный душ для нас»

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Валерий Лобановский Евро-2024 Футбол

Сергей Ребров рассказал о готовности Украины к матчу со Словакией.

Игра 2-о тура группы Е состоится сегодня. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.

В первом матче на Евро-2024 Украина проиграла Румынии со счетом 0:3.

– Очень много хвалили перед Евро, очень много критиковали после поражения. Как сейчас этот инфошум влияет на сборную? Бражко говорил, что вообще ничего не читает. Как это влияет? Какой инфошум должен быть вокруг, чтобы помочь команде психологически, чтобы быть готовыми к матчу?

– Трудно сказать, как оно влияет. Но даже когда работал с Лобановским, он говорил: «Вы вообще ничего не читайте, слушайте тренера». Если верите в тренера, команда – очень важны ваши выводы, а не журналистов. Ибо они не видят тренировочного процесса, которые были цели в игре.

Думаю, мы проделали работу после игры. Все игроки понимают ошибки. Думаю, все понимают, что мы должны выходить с гораздо большим настроением, желанием, духом команды – это действительно важно.

Надеюсь, эта игра была холодным душем для нас, – цитирует главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Tribuna.com.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

14 комментариев
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Холодный душ полезен, да. Но ещё полезней контрастный душ. Словакия устроит горячий душ - и это будет ещё более полезно.
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А я за хороший футбол , считаю такие игры надо смотреть как нейтральные и наслаждайся игрой !
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ничего не читайте, слушайте тренера это новая мантра саутгейта
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Ответ ArnoNeputevy
Холодный душ полезен, да. Но ещё полезней контрастный душ. Словакия устроит горячий душ - и это будет ещё более полезно.
А в последнем туре золотой душ от Бельгии
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у него даже лицо колхозника нашего, который в жизни не сможет в постановку игры. не знаю как можно было сделать такого тренером сборной, разве чтобы опозориться на евро. в жизни не поверю, что в украине не было ни единого тренера, который пытается поставить атакующий футбол, приближенный к стилю европейских команд , чтобы хотя бы с ним можно было на классе игроков выиграть такую сборную как румыния.
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Румыния была холодным душем, а Словакия станет быстрой Тисой
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Словакия, давайте уже,не подведите,устройте праздник.
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Словакия посильней Румынии будет, жду очередной облом нэзалэжнэй.
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Поэтому сегодня они проиграют 0:4))
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Тренер с грустным лицом и бегающими глазами не поставит уверенную игру своей команды. Хотя он был очень хороший игрок , не всем дано потом быть хорошими тренерами
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Ответ DrunkGonzo
ничего не читайте, слушайте тренера это новая мантра саутгейта
Да вообще, все, как есть оставьте, нам нравится.
Я только про футбол
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Ответ 78pcd2yznm
А в последнем туре золотой душ от Бельгии
ну к золотому то не привыкать. остальные в диковинку
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Ответ zzakichh
у него даже лицо колхозника нашего, который в жизни не сможет в постановку игры. не знаю как можно было сделать такого тренером сборной, разве чтобы опозориться на евро. в жизни не поверю, что в украине не было ни единого тренера, который пытается поставить атакующий футбол, приближенный к стилю европейских команд , чтобы хотя бы с ним можно было на классе игроков выиграть такую сборную как румыния.
ну игрок то он хороший был
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Ответ Vatikan
ну игрок то он хороший был
ну, во времена динозавров, когда мозг был не так важен, так еще и с провалом в англии… хороший был, безусловно.
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