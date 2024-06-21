Ребров о поражении Украины 0:3: «Все игроки понимают ошибки, мы проделали работу. Надеюсь, это был холодный душ для нас»

Сергей Ребров рассказал о готовности Украины к матчу со Словакией.

Игра 2-о тура группы Е состоится сегодня. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.

В первом матче на Евро-2024 Украина проиграла Румынии со счетом 0:3.

– Очень много хвалили перед Евро, очень много критиковали после поражения. Как сейчас этот инфошум влияет на сборную? Бражко говорил, что вообще ничего не читает. Как это влияет? Какой инфошум должен быть вокруг, чтобы помочь команде психологически, чтобы быть готовыми к матчу?

– Трудно сказать, как оно влияет. Но даже когда работал с Лобановским, он говорил: «Вы вообще ничего не читайте, слушайте тренера». Если верите в тренера, команда – очень важны ваши выводы, а не журналистов. Ибо они не видят тренировочного процесса, которые были цели в игре.

Думаю, мы проделали работу после игры. Все игроки понимают ошибки. Думаю, все понимают, что мы должны выходить с гораздо большим настроением, желанием, духом команды – это действительно важно.

Надеюсь, эта игра была холодным душем для нас, – цитирует главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Tribuna.com.

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