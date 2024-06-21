Дркушич об уровне РПЛ: «Достаточно хороший. Попадает в топ-10 лиг Европы»
Защитник «Сочи» и сборной Словении Ванья Дркушич оценил уровень Мир РПЛ.
«Конечно, по сравнению с РПЛ на чемпионате Европы сложнее. Здесь ты играешь против самых топ-нападающих в мире.
Уровень российского чемпионата достаточно хороший. Я думаю, что РПЛ попадает в топ-10 чемпионатов Европы», — сказал Дркушич.
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1 Англия
2 Испания
3 Италия
4 Германия
5 Франция
6 Нидерланды
7 Португалия
8 Бельгия
9 Турция
10 Шотландия
Вот так в рейтинге УЕФА сейчас выглядит топ-10. Более какого то объективного рейтинга лиг нет.
Россия, не будь бана, уж точно минимум на 10-м месте была бы (2 команды в ЛЧ, 1 команда в ЛЕ, 2 команды в ЛК). И объективно по всем остальным параметрам тоже.
Да, Селтик и Рейнджерс хорошие команды, но средний уровень очень не очень.
Шотландия очееееееень высоко, у них после Селтика и Глазго ничего: Хиберниан и Хартс не прошли квалы ЛК, Абердин влетел шведскому Хэккену и закончил на третьем месте в группе ЛК.
В еврокубковом плане РПЛ слабей Португалии, потому что нет настолько же чёткого квартета как Порту, Бенфика, Спортинг и Брага. Но по среднему уровню лиги круче, ибо после четвёртого места идут посредственные Пасуши, Белененсеши, Гимарайеши и т.д.
Если брать еврокубки, то вижу скорее Австрию, чем Шотландию в десятке: сильный Зальцбург, а на подхвате вязкие Рапид, ЛАСК, Вольфсбергер, Штурм.
Текущая РПЛ где-то на месте девятом по среднему уровню игроков, но может быть пониже из-за интенсивности.
Чемпионат приличный, но не какой-то космический уровень. Те же Баха, Федя Кудряшов вполне себя его потянули. Да, звезд там всегда было больше и игроков уровня Икарди в рпл нет, но и успехов особых за ними в еврокубках не имеется.