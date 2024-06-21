Дркушич об уровне РПЛ: «Достаточно хороший. Попадает в топ-10 лиг Европы» 

Теги премьер-лига Россия Евро-2024 Чемпионат.com Ванья Дркушич Футбол

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ванья Дркушич оценил уровень Мир РПЛ.

«Конечно, по сравнению с РПЛ на чемпионате Европы сложнее. Здесь ты играешь против самых топ-нападающих в мире. 

Уровень российского чемпионата достаточно хороший. Я думаю, что РПЛ попадает в топ-10 чемпионатов Европы», — сказал Дркушич.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вообще то мы были топ6, топ10 это явный откат назад, но как оценить без Европы? Это все субъективно
+14
-3
+11
Ответ rusik krasav4ik
Ну факту, выше только большая пятерка, Португалия, Нидерланды, ну в общем то и все, наверное с турками один уровень
Теперь спорно, посмотрите на сборную Турции, болельщиков, игроков у них в чемпионате, Моуриньо в конце концов. В России всего этого нет.
+14
-3
+11
Ответ Marcus-light
Теперь спорно, посмотрите на сборную Турции, болельщиков, игроков у них в чемпионате, Моуриньо в конце концов. В России всего этого нет.
Подумаешь Моуриньо, у нас целый бывший тренер испанской сборной в фнл будет тренировать 😄
+9
0
+9
Ответ rusik krasav4ik
Ну факту, выше только большая пятерка, Португалия, Нидерланды, ну в общем то и все, наверное с турками один уровень
Турцию уже выше можно ставить. Бельгия как минимум вровень.
1 Англия
2 Испания
3 Италия
4 Германия
5 Франция
6 Нидерланды
7 Португалия
8 Бельгия
9 Турция
10 Шотландия
Вот так в рейтинге УЕФА сейчас выглядит топ-10. Более какого то объективного рейтинга лиг нет.
Россия, не будь бана, уж точно минимум на 10-м месте была бы (2 команды в ЛЧ, 1 команда в ЛЕ, 2 команды в ЛК). И объективно по всем остальным параметрам тоже.
+7
-1
+6
Ответ rusik krasav4ik
Ну факту, выше только большая пятерка, Португалия, Нидерланды, ну в общем то и все, наверное с турками один уровень
Скорее один общий уровень с Грецией. Но Олимпиакос думаю сильнее Зенита
+5
-3
+2
Ответ spartakandre84
Комментарий скрыт
Рейтинг УЕФА смотрите. Более ообъективного никакого другого рейтинга нет, чтобы не удапяться во вкусовщину. Бельгийская лига уже давно в 10-ке.
+3
-2
+1
Ответ Balt
Рейтинг УЕФА смотрите. Более ообъективного никакого другого рейтинга нет, чтобы не удапяться во вкусовщину. Бельгийская лига уже давно в 10-ке.
Греция ещё есть, Швейцария, Австрия в последнее время хороша, чехи стремительно прогрессируют.
+1
0
+1
Ответ Ktoto_V_Dome
Молдова 11????????
Конечно нет, у Молдовы есть Шериф и клубы проходящие 1 раунд квалов в ЛК, если повезёт со жребием - 2. Но Шериф проиграл чемпионство Петрокубу, посмотрим, может они выдадут сезон покруче, чем средний поход Молдовы в еврокубках. Они в районе первой половины 30-х мест в ТК УЕФА.
+1
0
+1
Ответ SMART789
Вообще то мы были топ6, топ10 это явный откат назад, но как оценить без Европы? Это все субъективно
Действительно, вряд-ли можно оценить забаненую команду. А все эти прогнозы в сослагательном наклонении не более чем бла бла бла.
+3
-2
+1
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Тут не согласен, там есть фактор внутреннего рынка, + паспорт гражданина ЕС, лимиты. Турция и Россия по этой причине перегретые рынки по цене доморощенных игроков.
По итоговой стоимости трансфера - да, по ценам на ТФ - скорее недооценены. Всякие хайповые бразилы и бельгийцы, показавшие меньше времени на клёвом уровне игры стоят дороже наших качественных игроков.
0
0
0
Ответ Пытливый Исследователь
Чем топовей лига, тем больше вероятности внятной оценки от скаутов портала
Тут не согласен, там есть фактор внутреннего рынка, + паспорт гражданина ЕС, лимиты. Турция и Россия по этой причине перегретые рынки по цене доморощенных игроков.
0
0
0
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
На ТМ трудно ориентироваться, там есть такая фишка например Сакала взять, он в Спартаке стоил 500 что ли, переехал в Шотландию транзитом через Бельгию и там вообще другие цифры. Тот же Джукич если переходит в условный клуб топ-5 цена растет x2. Я не знаю как они там всё это решают видимо какие-то коэффициенты лиги.
Чем топовей лига, тем больше вероятности внятной оценки от скаутов портала
0
0
0
Ответ Peter Parker
Ну, вот зашел я на тм. Несмотря на всю условность, Сочи, стоящий 24 млн по их версии, был бы на 3 месте в шотландской лиге. Да, Селтик и Рейнджерс хорошие команды, но средний уровень очень не очень.
Тогда наверное видели что там 118 легов и почти в каждом клубе 5-8 действующих игроков сборных.
0
0
0
Ответ Peter Parker
Ну, вот зашел я на тм. Несмотря на всю условность, Сочи, стоящий 24 млн по их версии, был бы на 3 месте в шотландской лиге. Да, Селтик и Рейнджерс хорошие команды, но средний уровень очень не очень.
На ТМ трудно ориентироваться, там есть такая фишка например Сакала взять, он в Спартаке стоил 500 что ли, переехал в Шотландию транзитом через Бельгию и там вообще другие цифры. Тот же Джукич если переходит в условный клуб топ-5 цена растет x2. Я не знаю как они там всё это решают видимо какие-то коэффициенты лиги.
0
0
0
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Я бы не стал так утверждать не проверив, думаю всякие там албанцы, боснийцы, хорваты, сербы там присутствуют. Вопрос тут в другом, уровень Селтика и Рэйнджерс позволяет быть выше во всяких там рейтингах.
Ну, вот зашел я на тм. Несмотря на всю условность, Сочи, стоящий 24 млн по их версии, был бы на 3 месте в шотландской лиге.
Да, Селтик и Рейнджерс хорошие команды, но средний уровень очень не очень.
0
0
0
Ответ Peter Parker
Но с другой стороны, в том же нашем вылетевшем Сочи есть игроки уровня Дркушича. В шотландском аналоге таких игроков и близко нет
Я бы не стал так утверждать не проверив, думаю всякие там албанцы, боснийцы, хорваты, сербы там присутствуют. Вопрос тут в другом, уровень Селтика и Рэйнджерс позволяет быть выше во всяких там рейтингах.
0
0
0
Ответ Peter Parker
Но с другой стороны, в том же нашем вылетевшем Сочи есть игроки уровня Дркушича. В шотландском аналоге таких игроков и близко нет
С другой стороны в рпл играют десятки кривых белорусов, которым бы в Шотландии мячи подавать не доверили
+4
-4
0
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Ну так и есть, болтаемся где-то там, а Шотландия похоже объективно выше в рейтинге по участию в еврокубках, там постоянно набирались какие-то очки Селтик и Рэйнджерс.
Но с другой стороны, в том же нашем вылетевшем Сочи есть игроки уровня Дркушича. В шотландском аналоге таких игроков и близко нет
+2
-2
0
Ответ SMART789
Вообще то мы были топ6, топ10 это явный откат назад, но как оценить без Европы? Это все субъективно
Давным давно, и буквально два сезона, после чего сразу откатились на 8 позицию.
0
0
0
Ответ spartakandre84
Комментарий скрыт
Молдова 11????????
0
0
0
Ответ Balt
Турцию уже выше можно ставить. Бельгия как минимум вровень. 1 Англия 2 Испания 3 Италия 4 Германия 5 Франция 6 Нидерланды 7 Португалия 8 Бельгия 9 Турция 10 Шотландия Вот так в рейтинге УЕФА сейчас выглядит топ-10. Более какого то объективного рейтинга лиг нет. Россия, не будь бана, уж точно минимум на 10-м месте была бы (2 команды в ЛЧ, 1 команда в ЛЕ, 2 команды в ЛК). И объективно по всем остальным параметрам тоже.
Это Турция круче РПЛ, хотя их Галатасарай проиграл группу ЛЧ Копенгагену? Адана вылетела от Генка, Бешикташ провалил группу ЛК. Да, у Фенера был хороший ход в ЛК, но Галатасарай и Фенер круче остальной лиги по количеству классных игроков.

Шотландия очееееееень высоко, у них после Селтика и Глазго ничего: Хиберниан и Хартс не прошли квалы ЛК, Абердин влетел шведскому Хэккену и закончил на третьем месте в группе ЛК.

В еврокубковом плане РПЛ слабей Португалии, потому что нет настолько же чёткого квартета как Порту, Бенфика, Спортинг и Брага. Но по среднему уровню лиги круче, ибо после четвёртого места идут посредственные Пасуши, Белененсеши, Гимарайеши и т.д.

Если брать еврокубки, то вижу скорее Австрию, чем Шотландию в десятке: сильный Зальцбург, а на подхвате вязкие Рапид, ЛАСК, Вольфсбергер, Штурм.

Текущая РПЛ где-то на месте девятом по среднему уровню игроков, но может быть пониже из-за интенсивности.
0
0
0
Ответ Marcus-light
Теперь спорно, посмотрите на сборную Турции, болельщиков, игроков у них в чемпионате, Моуриньо в конце концов. В России всего этого нет.
А что на их сборную смотреть? С 2002 года не были на Чм! Игроки, ну есть неплохие, так многие из них продукт футбольных школ других стран. Да и даже так результат, как мы видим, так себе.
Чемпионат приличный, но не какой-то космический уровень. Те же Баха, Федя Кудряшов вполне себя его потянули. Да, звезд там всегда было больше и игроков уровня Икарди в рпл нет, но и успехов особых за ними в еврокубках не имеется.
0
0
0
это логично, у нас все-таки огромные зарплаты у футболистов, поэтому есть неплохие легионеры
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий