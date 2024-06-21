Дркушич об уровне РПЛ: «Достаточно хороший. Попадает в топ-10 лиг Европы» 

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ванья Дркушич оценил уровень Мир РПЛ.

«Конечно, по сравнению с на чемпионате Европы сложнее. Здесь ты играешь против самых топ-нападающих в мире.

Уровень российского чемпионата достаточно хороший. Я думаю, что РПЛ попадает в топ-10 чемпионатов Европы», — сказал .

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