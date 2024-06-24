Хорватия — Италия, 24.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч

В рамках третьего тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная Хорватии сыграет с Италией, в матче квартета B. Встреча пройдет в понедельник, 24 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге.

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Сборная Хорватии

Хорватская сборная отобралась на ЕВРО-2024, благодаря занятому 2 месту в группе D, где они пропустили на 1 балл вперед Турцию. Благо от третьего Уэльса удалось оторваться по итогу на 4 очка. И именно Турции и Уэльсу они проиграли в этом отборочном цикле и набрали в 8 турах 1 очко, с общей разницей забитых и пропущенных голов (13:4).

Сборная Хорватии стартовала на текущем ЧЕ с крупного поражения от Испании (0:3), где пропустила трижды во второй половине первого тайма. И не сказать что испанцы были на голову сильнее хорватов, просто у них все залетело, когда это было нужно. Хорватия имела сама несколько хороших голевых моментов и не забила пенальти в концовке матча после удара Петковича.

А во втором туре хорваты разошлись миром с аутсайдером группы смерти Албанией (2:2). Хорватия неважно стартовала и пропустила гол уже на 11 минуте матча и нашла ключ к обороне соперника только в финальной трети игры, когда дважды довела свои атаки до логического завершения. И казалось бы все шло уже к победе хорватов, как они под свисток об окончании матча пропустили. И теперь, чтобы выйти в плей-офф турнира, хорватам кровь из носа как нужна победа.

Сборная Италии

Сборная Италии пробилась в основную часть турнира ЕВРО-2024 за счет занятой 2 строчки в непростой группе C, где в плотной борьбе при равном количестве очков с Украиной, удалось преуспеть с дополнительными показателями. Всего же в 8 турах они тогда набрали 14 баллов, с разницей по забитым и пропущенным мячам (16:9).

Для итальянцев ЧЕ-2024 начался удачно и в стартовом туре им удалось одержать непростую победу над Албанией (2:1). Албанцы забили очень быстрый мяч уже на 1 минуте матча, но это не подкосило итальянцев и они через 10 минут отыгрались в счете, а потом еще через 5 вышли вперед, благодаря победному голу Бареллы. Потом уже Италия надежно сыграла в обороне и не позволила оппоненту отыграться. А вот второй тур оказался неудачным для Италии и они уступили своему извечному сопернику в лице Испании (0:1). Тут нечего сказать, кроме как о заслуженной победе Испании, которая практически всю встречу уверенно контролировала и не дала практически ничего создать у своих ворот. А вот итальянцы не смогли дотерпеть и на 55 минуте матча Калафьори срезал мяч в свои ворота.

У Италии неплохие расклады на выход в плей-офф турнира и им будет достаточно сыграть вничью с Хорватией, чтобы выполнить эту задачу.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Хорватия – Италия

Букмекеры фаворитом в предстоящем матче выставляют Италию, с небольшой разницей в коэффициентах. Но Хорватия вполне способна в этом матче победить, все же итальянцы сейчас не в лучших игровых кондициях.

Команды в истории очных матчей встречались 9 раз. В 3 поединках из них победили хорваты, в 5 играх была ничья, и лишь 1 раз викторию одержали итальянцы. При этом в 3 последних очных встречах команд был одинаковый счет (1:1). На такое событие можно сделать ставку с коэффициентом около 6.

При победе Хорватии можно утроить свою ставку, а если выиграет Италия, то можно ее приумножить чуть более чем в 2 раза.

Неплохой вариант для ставки здесь будет событие Ф1 (0), на которое дают шикарный коэффициент около 2.15, тем более что в 8 последних очных матчах хорваты не проигрывали итальянцам и победили трижды.

Представляем вашему вниманию коэффициенты нескольких букмекеров.

Букмекерская контора 1 X 2 ТБ 2.5 ТМ 2.5 Ф1 0 Ф2 0 ОЗ (да) ОЗ (нет) Winline 3.10 3.35 2.46 1.97 1.88 2.12 1.71 1.70 2.22 Fonbet 3.20 3.15 2.45 1.97 1.85 2.20 1.70 1.70 2.18 Liga Stavok 3.15 3.35 2.42 1.96 1.82 2.12 1.70 1.74 2.02 BetBoom 3.20 3.15 2.45 1.97 1.85 2.20 1.70 1.70 2.18 Olimpbet 3.09 3.34 2.45 1.99 1.84 2.15 1.72 1.78 2.08

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