Хорватия — Италия, 24.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч
В рамках третьего тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная Хорватии сыграет с Италией, в матче квартета B. Встреча пройдет в понедельник, 24 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге.
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Сборная Хорватии
Хорватская сборная отобралась на ЕВРО-2024, благодаря занятому 2 месту в группе D, где они пропустили на 1 балл вперед Турцию. Благо от третьего Уэльса удалось оторваться по итогу на 4 очка. И именно Турции и Уэльсу они проиграли в этом отборочном цикле и набрали в 8 турах 1 очко, с общей разницей забитых и пропущенных голов (13:4).
Сборная Хорватии стартовала на текущем ЧЕ с крупного поражения от Испании (0:3), где пропустила трижды во второй половине первого тайма. И не сказать что испанцы были на голову сильнее хорватов, просто у них все залетело, когда это было нужно. Хорватия имела сама несколько хороших голевых моментов и не забила пенальти в концовке матча после удара Петковича.
А во втором туре хорваты разошлись миром с аутсайдером группы смерти Албанией (2:2). Хорватия неважно стартовала и пропустила гол уже на 11 минуте матча и нашла ключ к обороне соперника только в финальной трети игры, когда дважды довела свои атаки до логического завершения. И казалось бы все шло уже к победе хорватов, как они под свисток об окончании матча пропустили. И теперь, чтобы выйти в плей-офф турнира, хорватам кровь из носа как нужна победа.
Сборная Италии
Сборная Италии пробилась в основную часть турнира ЕВРО-2024 за счет занятой 2 строчки в непростой группе C, где в плотной борьбе при равном количестве очков с Украиной, удалось преуспеть с дополнительными показателями. Всего же в 8 турах они тогда набрали 14 баллов, с разницей по забитым и пропущенным мячам (16:9).
Для итальянцев ЧЕ-2024 начался удачно и в стартовом туре им удалось одержать непростую победу над Албанией (2:1). Албанцы забили очень быстрый мяч уже на 1 минуте матча, но это не подкосило итальянцев и они через 10 минут отыгрались в счете, а потом еще через 5 вышли вперед, благодаря победному голу Бареллы. Потом уже Италия надежно сыграла в обороне и не позволила оппоненту отыграться. А вот второй тур оказался неудачным для Италии и они уступили своему извечному сопернику в лице Испании (0:1). Тут нечего сказать, кроме как о заслуженной победе Испании, которая практически всю встречу уверенно контролировала и не дала практически ничего создать у своих ворот. А вот итальянцы не смогли дотерпеть и на 55 минуте матча Калафьори срезал мяч в свои ворота.
У Италии неплохие расклады на выход в плей-офф турнира и им будет достаточно сыграть вничью с Хорватией, чтобы выполнить эту задачу.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Хорватия – Италия
Букмекеры фаворитом в предстоящем матче выставляют Италию, с небольшой разницей в коэффициентах. Но Хорватия вполне способна в этом матче победить, все же итальянцы сейчас не в лучших игровых кондициях.
Команды в истории очных матчей встречались 9 раз. В 3 поединках из них победили хорваты, в 5 играх была ничья, и лишь 1 раз викторию одержали итальянцы. При этом в 3 последних очных встречах команд был одинаковый счет (1:1). На такое событие можно сделать ставку с коэффициентом около 6.
При победе Хорватии можно утроить свою ставку, а если выиграет Италия, то можно ее приумножить чуть более чем в 2 раза.
Неплохой вариант для ставки здесь будет событие Ф1 (0), на которое дают шикарный коэффициент около 2.15, тем более что в 8 последних очных матчах хорваты не проигрывали итальянцам и победили трижды.
Представляем вашему вниманию коэффициенты нескольких букмекеров.
|
Букмекерская контора
|
1
|
X
|
2
|
ТБ 2.5
|
ТМ 2.5
|
Ф1 0
|
Ф2 0
|
ОЗ (да)
|
ОЗ (нет)
|
Winline
|
3.10
|
3.35
|
2.46
|
1.97
|
1.88
|
2.12
|
1.71
|
1.70
|
2.22
|
Fonbet
|
3.20
|
3.15
|
2.45
|
1.97
|
1.85
|
2.20
|
1.70
|
1.70
|
2.18
|
Liga Stavok
|
3.15
|
3.35
|
2.42
|
1.96
|
1.82
|
2.12
|
1.70
|
1.74
|
2.02
|
BetBoom
|
3.20
|
3.15
|
2.45
|
1.97
|
1.85
|
2.20
|
1.70
|
1.70
|
2.18
|
Olimpbet
|
3.09
|
3.34
|
2.45
|
1.99
|
1.84
|
2.15
|
1.72
|
1.78
|
2.08
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- Дата проведения
- 24 июня, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»