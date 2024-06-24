Хорватия — Италия, 24.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

24 июня сборные Хорватии и Италии, выступающие в квартете B, проведут заключительный матч группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча пройдет в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТМ 2,5.

Хорватия

Бронзовые призеры последнего чемпионата мира, который проходил в 2022 году в Катаре, после двух туров группового этапа загнали себя в очень трудное положение. Команда Златко Далича занимает последнее, четвертое, место в группе, имея в своем активе всего одно очко.

В стартовом для себя матче Евро хораты переиграли сборную Испании по владению мячом (54% на 46%), но на табло счет был для них удручающим — 0:3. Испанцы забили все три мяча еще в первом тайме, практически решив исход встречи. Во второй половине матча команда Луиса де ла Фуэнте играла уже в режиме экономии сил, но все равно не позволила хорватам забить хотя бы один гол.

Хотя реальный шанс у Хорватии для этого был: на 80-й минуте нападающий загребского “Динамо” Бруно Петкович заработал пенальти, который сам же и исполнял. Переиграть вратаря испанцев Унаи Симона с точки ему не удалось, но он же забил после добивания. Однако арбитр взятие ворот не засчитал , так как один из партнеров Петковича забежал раньше времени в штрафную площадь.

Таким образом, потерпев крупнейшее поражение на чемпионатах Европы с 1996 года, хорваты уже поставили себя в непростое положение, и ключевой для них в плане турнирных перспектив была игра против Албании.

Однако и вторую игру на Евро Хорватия опять начала плохо, пропустив уже на 11-й минуте после удара Кязима Лячи.

Во втором тайме опытная сборная Хорватии за две минуты перевернула ход неудачно складывающейся игры: на 74-й минуте Андрей Крамарич сравнял счет, а через две минуты хорваты заставили отправить мяч в собственные ворота полузащитника албанцев Клауса Гьясулу.

Однако удержать победу хорватам не удалось — на 95-й минуте все тот же Гьясула во второй раз зажег свою фамилию на табло, но теперь уже забил в нужные для его команды ворота. Как итог — ничья 2:2.

Таким образом, хорваты остались на четвертой позиции в группе, уступая Албании по разнице забитых и пропущенных мячей.

Одна из главных проблем команды Далича — возраст ее лидеров. Луке Модричу почти 39 лет, Ивану Перишичу — 35, а Крамаричу в день матча с албанцами исполнилось 33. Поддерживать уровень, который они показывали на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов, им уже тяжело, а их более молодым партнерам пока не по силам соответствовать высоко задранной планке. На лицо смена поколений в команде, и, возможно, по итогу этот чемпионат Европы станет для Хорватии провальным в плане результата. В случае поражения от Италии хорваты слишком рано покинут турнир.

Италия

Действующие чемпионы Европы начали новый чемпионат континента в Германии как нельзя хуже, пропустив гол от сборной Албании уже на 22-й секунде. Причем итальянцы, что называется, привезли этот гол сами себе: Федерико Димарко неудачно кинул аут в свою штрафную, и Недим Байрами перехватил бросок и вторым касанием пробил под перклаину прямо над руками Джанлуиджи Доннаруммы.

Однако итальянцы быстро пришли в себя и уже на десятой минуте сравняли счет: защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони подключился к розыгрышу углового удара и головой с близкого расстояния вколотил мяч в сетку ворот Томаса Стракоши.

Уже через шесть минут команда Лучано Спаллетти, который уже вписал свое имя в историю, став самым возрастным тренером на чемпионатах Европы, вышла вперед. Одноклубник Бастони Николо Барелла подкараулил отскок в штрафной площади албанцев и отменным ударом вывел свою команду вперед — 2:1.

Этот счет так и сохранился до самого финального свистка, и итальянцы набрали свои первые три очка на турнире.

Матч с Испанией итальянцы тоже начали плохо, позволив сопернику создать убойный момент уже на второй минуте. Однако с ударом Педри с линии вратарской головой справился Джанлуиджи Доннарумма, который в прыжке перевел мяч на угловой.

В дальнейшем испанцы создали еще ряд опаснейших моментов у ворот будущего конкурента Матвея Сафонова за место в составе французского “ПСЖ”, но голкипер итальянцев был безупречен и отвел все угрозы. Именно Доннарумму болельщики Италии должны благодарить за то, что на перерыв их команда ушла при ничейном счете.

Однако в начале второго тайма Италия все-таки вынуждена была снова начинать с центра поля — защитник “Болоньи” Риккардо Калафьори срезал мяч в собственные ворота.

Этот автогол так и остался единственным в матче, который принес победу испанцам, а вместе с ней и досрочный выход в плей-офф с первого места.

Итальянцам же откровенно этот матч не удался — команда Лучано Спаллетти очень блекло смотрелась в атаке, пробив всего лишь раз в створ ворот. Плюс несмотря на только один пропущенный гол оборона тоже не выглядела монолитной и надежной. Если бы не Доннарумма, счет был бы гораздо крупнее.

Прогноз на матч

Букмекерская компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч третьего тура группового этапа:

победа Хорватии — 3.20

ничья — 3.30

победа Италии — 2.39

Как видим, предпочтение аналитики отдают сборной Италии. Команда Спаллетти выглядит на этом турнире более сбалансированной и, если прибавит в атакующих действиях, то сможет бороться даже за итоговую победу. Хорватам же, скорее всего, придется после этой игры поехать домой.

Возможно, они даже не проиграют, но победить пока еще действующих чемпионов континента у них вряд ли получится. Так что можно поставить на Х2 за 1.39.

Так как этот матч будет иметь важнейшее значение в турнирном плане и станет настоящей битвой за выход плей-офф, то вряд ли игра получится результативной. На ТМ 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.94.

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