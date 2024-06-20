Обзор матча Испания — Италия, группы B на Евро 2024, 20.06.2024

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла действующих чемпионов континента сборную Италии. Встреча в группе B, которая проходила на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 1:0 в пользу испанской команды.

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Ставка в этом матче была достаточно высока. Во-первых, для испанцев это был матч-реванш: на прошлом чемпионате Европы команды играли в полуфинале, и испанцы, которых тогда тренировал Луис Энрике, буквально видели себя уже в решающем матче турнира. Тем не менее, итальянцы довели дело до серии пенальти, в которой оказались удачливее, вышли в финал и в итоге выиграли Евро.

Во-вторых, победитель этой встречи не только гарантировал себе досрочный выход в плей-офф, но и первое место в группе. Что тоже немаловажно при жеребьевке и формировании пар в ⅛ финала.

В-третьих, команды неизменно встречаются уже на пятом подряд чемпионате Европы, и каждый раз их матчи становятся настоящей битвой и украшением турнира. Пожалуй, борьбы не получилось только в финале Евро в 2012 году, когда Испания разгромила географических соседей со счетом 4:0.

И эта игра началась без раскачки: уже на 2-й минуте испанцы должны были открывать счет после того, как Нико Уильямс прошел по левому флангу и мягко набросил во вратарскую, где головой пробивал Педри. Однако с его выстрелом под перекладину справился Джанлуиджи Доннарумма, который перевел мяч на угловой.

На 10-й минуте уже сам Уильямс оказался в схожей ситуации, когда ему ассистировал капитан команды Альваро Мората. Однако нападающий “Атлетика” с близкого расстояния по воротам не попал.

Итальянцы за первую половину первого тайма ответили только двумя перспективными проходами по левому флангу защитника миланского “Интера” Федерико Димарко, но оба раза его передачи прерывали защитники испанской команды.

В ответ испанцы снова провели две опаснейшие атаки. Сначала Мората разобрался с защитником в штрафной площади и пробил в ближний угол, но итальянцев снова спас Доннарумма.

А еще через минуту конкурента Матвея Сафонова за первый номер в “ПСЖ” решил проверить с дальней дистанции его одноклубник Фабиан Руис — мощнейший удар под перекладину Доннарумма в прыжке снова перевел на угловой.

В следующую пятиминутку Родри тоже предпринял две попытки забить с дальней дистанции, но оба раза ему немного не хватило точности.

Испанцы провели первый тайм с большим преимуществом: владение мячом было 61% на 39% в пользу команды Луиса де ла Фуэнте, по ударам статистика тоже в пользу Испании — 9:1. Тем не менее первая половина встречи завершилась нулевой ничьей.

Лучано Спаллетти в перерыве ожиадемо произвел замен: вместо Жоржиньо и Давиде Фраттези в полузащиту вышли Андреа Камбьязо и Брайан Кристанте, который уже на первой минуте второго тайма получил желтую карточку за грубый фол на Родри.

Начало второго тайма как под копирку напоминало первую половину встречи, но на этот раз испанцам удалось наконец-то забить. На 55-й минуте Нико Уильямс снова прошел по левому флангу и прострелил в штрафную, где Доннарумма коснулся мяча, но тот предательски попал в защитника “Болоньи” Риккардо Калафьори и отлетел в сетку ворот — 1:0.

На волне успеха испанцы снова пошли вперед, и в следующие пять минут были близки к тому, чтобы забить второй гол — итальянцам откровенно повезло. Особенно на 59-й минуте, когда Калафьори был близок ко второму автоголу, но после рикошета от него мяч из пустых ворот вынес Камбьязо.

На 66-й минуте итальянцы наконец-то провели что-то похожее на опасную атаку: Кристанте перехватил мяч, прошелся по правому флангу до штрафной, сделал прострел, но никто из его партнеров на передачу не откликнулся.

На 70-й минуте один из главных действующих лиц матча Нико Уильямс слева вошел в штрафную и пробил в дальний верхний угол — в этот раз Италию спасла крестовина.

На последний отрезок матча де ла Фуэнте освежил всю линию атаки, и вышедший на замену Айосе Перес был близок к тому, чтобы удвоить преимущество своей команды. После паса Алекса Баэны он вошел в штрафную и попытался пробить, но его удар был заблокирован защитником итальянцев.

На 86-й минуте сборная Италии заработала свой первый в матче угловой, который использовать не удалось — Джакомо Распадори подал на ближнюю штангу, мяч в итоге оказался в руках Унаи Симона.

В компенсированное время свой второй момент в матче имел Перес, но снова был бесподобен Доннарумма — лучший игрок в составе Италии справился с выходом один на один и оставил шанс своей команде.

На последних секундах итальянцы заработали угловой, но испанцы хоть и не без нервов, но отбились.

Сохранив победный счет, Испания одержала важнейшую победу, набрала шесть очков и гарантировала себе выход из группы с первого места. Итальянцам же за путевку в плей-офф еще предстоит побороться.

Заключительные матчи группового этапа команды проведут 24 июня: Испания сыграет с Албанией, а Италия — с Хорватией.

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