Экс-хавбек Германии Крамер об Англии на Евро: «С таким составом нельзя играть как «Унион». Мне жаль английских футболистов»

Кристоф Крамер раскритиковал выступление Англии в матче с Данией (1:1) на Евро.

«Когда у вас такой состав, как у , нельзя играть как берлинский « » в его лучшие годы.

Они выставляют игроков в оборонительный блок и добиваются успеха.

Но мне очень жаль английских футболистов. Они играют на самом высоком уровне в лучших клубах, а потом приезжают в сборную и играют вот так», – сказал бывший полузащитник сборной Германии в эфире ZDF.

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