Экс-хавбек Германии Крамер об Англии на Евро: «С таким составом нельзя играть как «Унион». Мне жаль английских футболистов»

Теги Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Сборная Дании по футболу Евро-2024 Унион Берлин Кристоф Крамер Футбол

Кристоф Крамер раскритиковал выступление Англии в матче с Данией (1:1) на Евро.

«Когда у вас такой состав, как у Англии, нельзя играть как берлинский «Унион» в его лучшие годы.

Они выставляют игроков в оборонительный блок и добиваются успеха.

Но мне очень жаль английских футболистов. Они играют на самом высоком уровне в лучших клубах, а потом приезжают в сборную и играют вот так», – сказал бывший полузащитник сборной Германии в эфире ZDF.

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27 комментариев
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Некорректно по отношению к «Униону»
+101
0
+101
Смотрю сейчас Испанию с Италией. Типичная Испания и типичная Италия, я не фанат их стилей. Но они играют в командный и очень качественный футбол, тогда как игроки сб. Англии вынуждены играть в эту саутгейтскую блевоту. Реально жалко парней.
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Это тренер уровня Чемпионшипа, может даже Первой Лиги Англий. Неужели федерация не видит это, все в мире видят, но они не видят…
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Ответ KingCroc
Некорректно по отношению к «Униону»
Очень точное сравнение применительно в этому сезону после попадания в четверку в прошлом
+16
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+16
Чемпион мира фигни не скажет
+11
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+11
Ответ lampard4ever
Смотрю сейчас Испанию с Италией. Типичная Испания и типичная Италия, я не фанат их стилей. Но они играют в командный и очень качественный футбол, тогда как игроки сб. Англии вынуждены играть в эту саутгейтскую блевоту. Реально жалко парней.
Во что играет Италия? Испания - да, но вот Италия два раза вышла из половины своего поля за весь тайм. Распиарили чересчур, брёвен английских
+12
-4
+8
Ответ Фан Рубина
Состав такой же как у Униона, только в ценниках различие в разы.
Утрируешь, но, в целом, недалеко от истины. Без понятия, почему от этих брусков постоянно чего-то ждут.
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Ответ lampard4ever
Смотрю сейчас Испанию с Италией. Типичная Испания и типичная Италия, я не фанат их стилей. Но они играют в командный и очень качественный футбол, тогда как игроки сб. Англии вынуждены играть в эту саутгейтскую блевоту. Реально жалко парней.
Стиль Бритов всегда был бей беги, навесь, вся старая АПЛ в этом. Сейчас это делают только Шотландии и Ирландии. Фанаты АПЛ это давно не англ футбол, это футбол со всего мира, как игроки и тренеры. Нет больше футбола настоящего АПЛ.
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Футболистов не жаль. Жаль болельщиков и зрителей этого УГ
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Интересно кто самый потенциальный сменщик вместо Саутгейта? Так сразу и не скажешь. Всю жизнь что я смотрю футбол, это где то с 2002 года, сб Англии не везёт с тренерами, то Эриксон то Макларен то Капелло, а теперь физрук начальных классов Саутгейт, они угробили целые поколения своими тупыми неумениями тренировать
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Унион мужики, в последнем матче выдали результат в отличие от этих бездарей
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А что Унион? Унион в ЛЧ сыграли как самый популярный клуб Англии МЮ.
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Игра Англии просто тихий ужас. Тягомотина. Ни идеи, ни стремления, ни напора. Дания будь чуть мужественнее, выиграли бы англичан. Вот сейчас идет Испания - Италия. В плей офф любая из них вынесет эту нудятину.
Иметь в составе звезд мира, и заставить их играть в вот это вот...это наверное военное преступление .
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Состав такой же как у Униона, только в ценниках различие в разы.
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Юрген Клопп новый тренер АНГЛИИ
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Так Унион еще никто не оскорблял)
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Да у Саутгейта , просто нет Филипса. Все эти годы сборная держалась на Филипсе ’’
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Ответ Aidos9419
Это тренер уровня Чемпионшипа, может даже Первой Лиги Англий. Неужели федерация не видит это, все в мире видят, но они не видят…
Решения принимают чиновники, верно. А чиновникам что нужно? Результат. Результат есть? Есть. На фоне предшественников - особенно.
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Я думаю Англия с любым составом и любым тренером не сможет играть супер остро и красиво. Если только Гвардиола их возглавит , и то думаю будет очень сложно изменить ДНК футбольной Англии.
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Ответ lampard4ever
Смотрю сейчас Испанию с Италией. Типичная Испания и типичная Италия, я не фанат их стилей. Но они играют в командный и очень качественный футбол, тогда как игроки сб. Англии вынуждены играть в эту саутгейтскую блевоту. Реально жалко парней.
Это у Италии такой качественный футбол? Блевотня на уровне Саутгейта, но Англия хоть не проигрывает
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Ответ lampard4ever
Смотрю сейчас Испанию с Италией. Типичная Испания и типичная Италия, я не фанат их стилей. Но они играют в командный и очень качественный футбол, тогда как игроки сб. Англии вынуждены играть в эту саутгейтскую блевоту. Реально жалко парней.
Надо Гвардиола в сборную Англии
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Ответ Tristan...
Англичане пока не впечатляют, но даже так можно выиграть турнир. Реал тому подтверждение
У Реала топы на каждой позиции. У Англии какой-то дисбаланс в составе. Ну и есть ощущение, что половина состава тупо распиаренные бревна, потому что невозможно так резко начать играть паршиво. Полузащита Англии вообще провалилась от и до.
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Ответ Evgeny Kataev
Утрируешь, но, в целом, недалеко от истины. Без понятия, почему от этих брусков постоянно чего-то ждут.
Опять же - ценники + пиар. Плюс ко всему, в чемпионате можно набить статистику против плюшевых соперников, чтобы казаться грозным. А при игре за сборную такое не прокатывает - у соперников обычно не плюшевые футболисты + мотивация другая.
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Ответ Johnny Mnemonik
Да у Саутгейта , просто нет Филипса. Все эти годы сборная держалась на Филипсе ’’
Так ему запрещено было пасовать вперёд, только поперёк или назад. Чтоб он изменил-то в лучшую сторону.
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Ответ Владимир Владимирович
Интересно кто самый потенциальный сменщик вместо Саутгейта? Так сразу и не скажешь. Всю жизнь что я смотрю футбол, это где то с 2002 года, сб Англии не везёт с тренерами, то Эриксон то Макларен то Капелло, а теперь физрук начальных классов Саутгейт, они угробили целые поколения своими тупыми неумениями тренировать
С каких пор Эрикссон и Капелло плохие тренеры?
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