Экс-хавбек Германии Крамер об Англии на Евро: «С таким составом нельзя играть как «Унион». Мне жаль английских футболистов»
Кристоф Крамер раскритиковал выступление Англии в матче с Данией (1:1) на Евро.
«Когда у вас такой состав, как у Англии, нельзя играть как берлинский «Унион» в его лучшие годы.
Они выставляют игроков в оборонительный блок и добиваются успеха.
Но мне очень жаль английских футболистов. Они играют на самом высоком уровне в лучших клубах, а потом приезжают в сборную и играют вот так», – сказал бывший полузащитник сборной Германии в эфире ZDF.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Иметь в составе звезд мира, и заставить их играть в вот это вот...это наверное военное преступление .